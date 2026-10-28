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Poltronas que viram camas, open bar e até forno de convecção: como é o jatinho de luxo que leva Flávio Bolsonaro aos EUA

Aeronave particular tem capacidade para transportar até 13 passageiros, oferece camas para seis pessoas ao mesmo tempo e conta com serviço personalizado durante o voo

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 08:33

Jatinho particular LV-JQW, um Gulfstream G400, da companhia aérea argentina Baires Fly Crédito: Baires Fly/Divulgação

O senador Flávio Bolsonaro (PL) e sua família estão viajando em um jatinho particular de luxo rumo aos Estados Unidos na manhã desta quarta-feira (28). A aeronave, um Gulfstream G400 operado pela companhia Baires Fly, saiu da Argentina na noite de terça-feira (27), fez uma parada no Equador e seguiu viagem com destino a Miami, na Flórida.

Com matrícula LV-JQW, o avião oferece uma estrutura voltada ao conforto dos passageiros, com poltronas que podem se transformar em camas, serviço de alimentação personalizado e comodidades para viagens de longa distância. Segundo informações divulgadas pela Baires Fly, o modelo tem capacidade para até 13 passageiros.

Jatinho particular LV-JQW, um Gulfstream G400, da companhia aérea argentina Baires Fly 1 de 12

Entre os destaques da aeronave, estão as camas que podem acomodar seis pessoas simultaneamente. O avião também conta com mantas e travesseiros de algodão, iPads, jornais e revistas especializadas, além de serviço de bordo personalizado disponível 24 horas por dia.

A estrutura inclui ainda catering especial, com comida gourmet, lanches, bebidas e open bar. Para o preparo dos alimentos, o jatinho dispõe de uma cozinha na parte traseira, cafeteira, forno de convecção e compartimentos para gelo. Há também um banheiro na parte posterior, equipado com sistema de vácuo, e tomadas de 110 volts.

Em relação ao desempenho, o Gulfstream G400 informado pela empresa pode atingir velocidade de até 935 km/h e tem alcance declarado de aproximadamente 7.040 quilômetros.

A trajetória de Flávio Bolsonaro 1 de 13

A viagem da família Bolsonaro começou na noite de terça-feira (27), quando Flávio, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro cruzaram a fronteira entre Brasil e Argentina pela Ponte Internacional Tancredo Neves, na região de Foz do Iguaçu.

Segundo a Direção Nacional de Migrações da Argentina, a entrada ocorreu por volta das 22h50, com documentação válida e sem impedimentos legais. Cerca de dez minutos depois, o grupo embarcou no voo particular com destino ao Equador.

O avião pousou em Guayaquil às 5h46 desta quarta-feira, no horário de Brasília. A previsão era de que a viagem continuasse até Miami, com chegada ainda pela manhã.

O deslocamento ocorre após a Polícia Federal (PF) apontar risco de fuga em um pedido encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que o passaporte do senador fosse apreendido e sua saída do país, proibida. O prazo para a entrega do documento terminou às 11h de terça-feira (27), mas Flávio não o apresentou, segundo as informações divulgadas.