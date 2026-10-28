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Poltronas que viram camas, open bar e até forno de convecção: como é o jatinho de luxo que leva Flávio Bolsonaro aos EUA

Aeronave particular tem capacidade para transportar até 13 passageiros, oferece camas para seis pessoas ao mesmo tempo e conta com serviço personalizado durante o voo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 08:33

Jatinho particular LV-JQW, um Gulfstream G400, da companhia aérea argentina Baires Fly
Jatinho particular LV-JQW, um Gulfstream G400, da companhia aérea argentina Baires Fly Crédito: Baires Fly/Divulgação

O senador Flávio Bolsonaro (PL) e sua família estão viajando em um jatinho particular de luxo rumo aos Estados Unidos na manhã desta quarta-feira (28). A aeronave, um Gulfstream G400 operado pela companhia Baires Fly, saiu da Argentina na noite de terça-feira (27), fez uma parada no Equador e seguiu viagem com destino a Miami, na Flórida.

Com matrícula LV-JQW, o avião oferece uma estrutura voltada ao conforto dos passageiros, com poltronas que podem se transformar em camas, serviço de alimentação personalizado e comodidades para viagens de longa distância. Segundo informações divulgadas pela Baires Fly, o modelo tem capacidade para até 13 passageiros.

Jatinho particular LV-JQW, um Gulfstream G400, da companhia aérea argentina Baires Fly

Jatinho particular LV-JQW, um Gulfstream G400, da companhia aérea argentina Baires Fly por Baires Fly/Divulgação
Jatinho particular LV-JQW, um Gulfstream G400, da companhia aérea argentina Baires Fly por Baires Fly/Divulgação
Jatinho particular LV-JQW, um Gulfstream G400, da companhia aérea argentina Baires Fly por Baires Fly/Divulgação
Jatinho particular LV-JQW, um Gulfstream G400, da companhia aérea argentina Baires Fly por Baires Fly/Divulgação
Jatinho particular LV-JQW, um Gulfstream G400, da companhia aérea argentina Baires Fly por Baires Fly/Divulgação
Jatinho particular LV-JQW, um Gulfstream G400, da companhia aérea argentina Baires Fly por Baires Fly/Divulgação
Jatinho particular LV-JQW, um Gulfstream G400, da companhia aérea argentina Baires Fly por Baires Fly/Divulgação
Jatinho particular LV-JQW, um Gulfstream G400, da companhia aérea argentina Baires Fly por Baires Fly/Divulgação
Jatinho particular LV-JQW, um Gulfstream G400, da companhia aérea argentina Baires Fly por Baires Fly/Divulgação
Jatinho particular LV-JQW, um Gulfstream G400, da companhia aérea argentina Baires Fly por Baires Fly/Divulgação
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Jatinho particular LV-JQW, um Gulfstream G400, da companhia aérea argentina Baires Fly por Baires Fly/Divulgação

Entre os destaques da aeronave, estão as camas que podem acomodar seis pessoas simultaneamente. O avião também conta com mantas e travesseiros de algodão, iPads, jornais e revistas especializadas, além de serviço de bordo personalizado disponível 24 horas por dia.

A estrutura inclui ainda catering especial, com comida gourmet, lanches, bebidas e open bar. Para o preparo dos alimentos, o jatinho dispõe de uma cozinha na parte traseira, cafeteira, forno de convecção e compartimentos para gelo. Há também um banheiro na parte posterior, equipado com sistema de vácuo, e tomadas de 110 volts.

Em relação ao desempenho, o Gulfstream G400 informado pela empresa pode atingir velocidade de até 935 km/h e tem alcance declarado de aproximadamente 7.040 quilômetros.

A trajetória de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar
Cresceu no Rio com os irmãos Eduardo e Carlos, enquanto o pai construía sua carreira política como deputado federal por Acervo familiar
Os irmãos Bolsonaro por Acervo familiar
Bolsonaro e os três filhos mais velhos por Acervo familiar
Bolsonaro, a primeira esposa eos três filhos mais velhos por Acervo familiar
Os irmãos ao lado do pai na adolescência por Acervo familiar
Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes antes de seguir carreira na política por Reprodução
Aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Assumiu seu primeiro mandato em 2003 por Divulgação
Flávio permaneceu na Assembleia Legislativa fluminense por quatro mandatos consecutivos, até 2018 por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
No Senado desde 2019, Flávio assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública em 2025 por Agência Senado
Escolhido para representar o PL na eleição de 2026, disputou a Presidência pela primeira vez, com Alfredo Gaspar como candidato a vice por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
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Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar

A viagem da família Bolsonaro começou na noite de terça-feira (27), quando Flávio, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro cruzaram a fronteira entre Brasil e Argentina pela Ponte Internacional Tancredo Neves, na região de Foz do Iguaçu.

Segundo a Direção Nacional de Migrações da Argentina, a entrada ocorreu por volta das 22h50, com documentação válida e sem impedimentos legais. Cerca de dez minutos depois, o grupo embarcou no voo particular com destino ao Equador.

O avião pousou em Guayaquil às 5h46 desta quarta-feira, no horário de Brasília. A previsão era de que a viagem continuasse até Miami, com chegada ainda pela manhã.

O deslocamento ocorre após a Polícia Federal (PF) apontar risco de fuga em um pedido encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que o passaporte do senador fosse apreendido e sua saída do país, proibida. O prazo para a entrega do documento terminou às 11h de terça-feira (27), mas Flávio não o apresentou, segundo as informações divulgadas.

De acordo com dados do site de monitoramento aéreo FlightAware, a aeronave partiu da Argentina e seguiu para o Equador sem cruzar o espaço aéreo brasileiro.

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