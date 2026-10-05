MUNDO ANIMAL

Pônei abandonado cresce achando que é uma vaca, acaba resgatado e aprende a ser cavalo

Filhote foi encontrado em um campo de gado e ganhou a ajuda de outro cavalo para aprender comportamentos naturais da espécie

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 13:37

Bowie após ser resgatado Crédito: Blue Cross/Reprodução

Um filhote de pônei que foi abandonado em um campo cheio de vacas, no Reino Unido, precisou reaprender a viver como um cavalo após ser resgatado. Bowie tinha menos de um ano quando foi encontrado e chegou ao centro de acolhimento da Blue Cross em Burford em condições bastante delicadas.

O animal estava em um ambiente que não era adequado para cavalos e, segundo a instituição, não sabia sequer como interagir naturalmente com outros animais da própria espécie. Depois do resgate, a equipe percebeu que, além dos cuidados veterinários e da alimentação adequada, Bowie precisava de companhia para aprender comportamentos que normalmente seriam ensinados por outros cavalos.

Pônei Bowie achava que era uma vaca 1 de 4

Bowie foi encontrado por um homem que passava pelo local e acionou a instituição HorseWorld. Como o responsável pelo campo não tomou providências, a organização entrou em contato com a World Horse Welfare e com a polícia local, que garantiu a presença de um veterinário para acompanhar a retirada do animal.

Poucos dias depois, Bowie chegou ao centro da Blue Cross. "Bowie chegou conosco alguns dias depois", contou Freya Long, coordenadora de admissões do local, à revista People. "Ele parecia terrivelmente triste, com tufos de pelos tão emaranhados e apertados que estavam retorcendo sua pele e causando dor".

O pônei recebeu uma alimentação adequada para garantir os nutrientes necessários, mas ainda havia um desafio: ensiná-lo a se comportar como um cavalo.

A solução encontrada pela equipe foi aproximar Bowie de Rocky, um cavalo macho um pouco mais velho. A dupla rapidamente criou um vínculo, e Rocky passou a ensinar ao filhote comportamentos que ele não conhecia.

"Rocky acolheu Bowie como um irmão mais velho", contou Jess Hall, responsável pela preparação dos animais para adoção. "Os cavalos cuidam uns dos outros, mas Bowie não fazia ideia de como fazer isso, então Rocky o ensinou... Bowie começou a sair da sua concha".

A convivência fez diferença no comportamento do pônei, que ficou mais à vontade e começou a aprender a interagir com outros cavalos.

Enquanto Bowie se adaptava à nova rotina, outro pônei chegou ao centro. Merlin havia passado um período sozinho em um campo antes de ser acolhido por um funcionário do conselho local. A Blue Cross então assumiu os cuidados do animal.

Como Merlin tinha idade e características semelhantes às de Bowie, além de uma história de vida parecida, a equipe decidiu apresentá-los. Os dois rapidamente se aproximaram. Depois, Rocky foi adotado, deixando Bowie e Merlin ainda mais próximos. Os dois se tornaram "inseparáveis" e melhores amigos, algo que Hall descreveu como "alegre de assistir".

Por isso, a equipe decidiu que eles deveriam encontrar um lar juntos. Quando uma pessoa entrou em contato com o centro interessada em adotar dois cavalos jovens, ela "se apaixonou" pela dupla. Poucos dias depois, Bowie e Merlin partiram juntos para o novo lar.

A transformação de Bowie também impressionou a equipe que acompanhou sua recuperação. "Bowie fez um enorme progresso durante o período em que esteve sob nossos cuidados na Blue Cross", afirmou Hall. "Quando chegou, ele não sabia como interagir com outros cavalos e estava muito nervoso, ficando grudado em seu amigo Rocky. Com o tempo, fez novos amigos, ficou muito mais confiante e sua pelagem passou de dolorida e cheia de nós para bonita e brilhante".