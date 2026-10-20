ANIMAIS

Ponte de R$ 571 milhões, exclusiva para animais, vai cruzar rodovia, atravessar reserva ecológica, terá 50 mil plantas nativas e promete proteger pumas, veados e espécies selvagens de atropelamento

Com 50 mil plantas nativas e investimento de US$ 114 milhões, estrutura promete reconectar habitats e proteger espécies



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 22:22

Estrutura da Wallis Annenberg Wildlife Crossing foi projetada para permitir a travessia segura de animais silvestres Crédito: Foto: AragonChristopherR17Z- Wikimedia Commons

Uma estrada movimentada pode representar uma barreira perigosa para animais que precisam percorrer grandes distâncias em busca de alimento, abrigo e parceiros para reprodução. Na Califórnia, nos Estados Unidos, uma obra milionária pretende mudar essa realidade e devolver espaço à vida selvagem.

A ponte Wallis Annenberg Wildlife Crossing, construída sobre uma das autoestradas mais movimentadas do estado, tem inauguração prevista para 2 de dezembro de 2026. O projeto foi desenvolvido para reconectar áreas naturais separadas pelo tráfego de veículos e permitir que diferentes espécies atravessem a rodovia com mais segurança.

Ponte para animais 1 de 4

Com investimento estimado em US$ 114 milhões, a estrutura também busca reduzir atropelamentos e favorecer a preservação da biodiversidade. A proposta vai além de criar uma passagem: a ideia é reconstruir uma conexão entre habitats que foram fragmentados pela expansão urbana e pelas estradas.

Como funciona a ponte para animais selvagens na Califórnia?

A ponte Wallis Annenberg foi projetada para funcionar como uma extensão da paisagem natural sobre uma rodovia. Diferentemente de uma passarela convencional, a estrutura receberá vegetação nativa para criar um ambiente mais próximo daquele em que os animais vivem.

O objetivo é permitir que espécies silvestres atravessem a autoestrada sem precisar disputar espaço com carros e caminhões. Isso pode facilitar o deslocamento entre áreas de alimentação, reprodução e abrigo.

A construção também pretende diminuir o isolamento de populações animais. Quando uma rodovia impede a circulação entre territórios, grupos da mesma espécie podem ficar separados por longos períodos, o que dificulta a reprodução entre indivíduos de áreas diferentes.

Entre os animais que poderão se beneficiar da travessia estão:

Pumas: grandes felinos que precisam de territórios extensos para encontrar alimento e parceiros.

Veados: mamíferos que percorrem diferentes áreas em busca de vegetação e água.

Coiotes: animais adaptáveis que circulam por ambientes naturais e regiões próximas às cidades.

Linces: felinos silvestres que dependem de áreas adequadas para abrigo, alimentação e reprodução.

A expectativa é que a passagem ajude essas espécies a circular com mais liberdade, reduzindo os riscos associados à infraestrutura rodoviária.

Cerca de 50 mil plantas vão recuperar o habitat

Um dos pontos centrais do projeto é a recuperação ambiental da área. A estrutura não foi planejada apenas para permitir a passagem dos animais, mas também para oferecer condições que favoreçam seu uso espontâneo.

Ponte para animais selvagens na Califórnia pretende reconectar habitats separados por uma das rodovias mais movimentadas do estado Crédito: Foto: AragonChristopherR17Z- Wikimedia Commons

Os planos incluem o plantio de aproximadamente 50 mil árvores, arbustos e plantas perenes nativas. A vegetação deverá ajudar a integrar a ponte à paisagem e tornar a travessia mais adequada para diferentes espécies.

Além disso, o projeto prevê a recuperação de mais 4,86 hectares de áreas abertas. Essa ampliação busca fortalecer o habitat no entorno da estrutura e criar uma conexão mais contínua entre os ambientes naturais.

Obra de US$ 114 milhões exigiu intervenções complexas

A construção da ponte exigiu uma série de trabalhos de infraestrutura para que a estrutura pudesse ser instalada sem comprometer outros serviços e elementos naturais da região.

Entre as intervenções necessárias estiveram a transferência subterrânea de linhas de energia de alta tensão e telecomunicações, além do desvio de uma conduta regional.

As equipes também adotaram medidas para proteger cursos de água naturais e preservar carvalhos centenários. Esses cuidados são importantes para reduzir os impactos da obra sobre o ambiente existente.