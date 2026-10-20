Ponte de R$ 571 milhões, exclusiva para animais, vai cruzar rodovia, atravessar reserva ecológica, terá 50 mil plantas nativas e promete proteger pumas, veados e espécies selvagens de atropelamento

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Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 22:22
Uma estrada movimentada pode representar uma barreira perigosa para animais que precisam percorrer grandes distâncias em busca de alimento, abrigo e parceiros para reprodução. Na Califórnia, nos Estados Unidos, uma obra milionária pretende mudar essa realidade e devolver espaço à vida selvagem.
A ponte Wallis Annenberg Wildlife Crossing, construída sobre uma das autoestradas mais movimentadas do estado, tem inauguração prevista para 2 de dezembro de 2026. O projeto foi desenvolvido para reconectar áreas naturais separadas pelo tráfego de veículos e permitir que diferentes espécies atravessem a rodovia com mais segurança.
Ponte para animais
Com investimento estimado em US$ 114 milhões, a estrutura também busca reduzir atropelamentos e favorecer a preservação da biodiversidade. A proposta vai além de criar uma passagem: a ideia é reconstruir uma conexão entre habitats que foram fragmentados pela expansão urbana e pelas estradas.
A ponte Wallis Annenberg foi projetada para funcionar como uma extensão da paisagem natural sobre uma rodovia. Diferentemente de uma passarela convencional, a estrutura receberá vegetação nativa para criar um ambiente mais próximo daquele em que os animais vivem.
O objetivo é permitir que espécies silvestres atravessem a autoestrada sem precisar disputar espaço com carros e caminhões. Isso pode facilitar o deslocamento entre áreas de alimentação, reprodução e abrigo.
A construção também pretende diminuir o isolamento de populações animais. Quando uma rodovia impede a circulação entre territórios, grupos da mesma espécie podem ficar separados por longos períodos, o que dificulta a reprodução entre indivíduos de áreas diferentes.
Entre os animais que poderão se beneficiar da travessia estão:
A expectativa é que a passagem ajude essas espécies a circular com mais liberdade, reduzindo os riscos associados à infraestrutura rodoviária.
Um dos pontos centrais do projeto é a recuperação ambiental da área. A estrutura não foi planejada apenas para permitir a passagem dos animais, mas também para oferecer condições que favoreçam seu uso espontâneo.
Os planos incluem o plantio de aproximadamente 50 mil árvores, arbustos e plantas perenes nativas. A vegetação deverá ajudar a integrar a ponte à paisagem e tornar a travessia mais adequada para diferentes espécies.
Além disso, o projeto prevê a recuperação de mais 4,86 hectares de áreas abertas. Essa ampliação busca fortalecer o habitat no entorno da estrutura e criar uma conexão mais contínua entre os ambientes naturais.
A construção da ponte exigiu uma série de trabalhos de infraestrutura para que a estrutura pudesse ser instalada sem comprometer outros serviços e elementos naturais da região.
Entre as intervenções necessárias estiveram a transferência subterrânea de linhas de energia de alta tensão e telecomunicações, além do desvio de uma conduta regional.
As equipes também adotaram medidas para proteger cursos de água naturais e preservar carvalhos centenários. Esses cuidados são importantes para reduzir os impactos da obra sobre o ambiente existente.
Com orçamento estimado em US$ 114 milhões, o projeto representa um investimento significativo na tentativa de conciliar a infraestrutura de transporte com a conservação ambiental.