População é orientada a preparar kits de sobrevivência para 72 horas: escolas e famílias devem se preparar para emergência nuclear e cibernética

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 10:22
A União Europeia (UE) voltou a orientar seus cidadãos a manter suprimentos suficientes para enfrentar até 72 horas de emergência sem depender de ajuda. A medida busca preparar a população para possíveis crises futuras.
As novas recomendações foram apresentadas pela Comissão Europeia na terça-feira (3), durante um fórum de proteção civil. O documento prevê a preparação de mochilas com itens básicos e medidas para aumentar a capacidade de resposta.
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A orientação é que os moradores do bloco mantenham reservas de água potável, alimentos não perecíveis, medicamentos e produtos de higiene. Lanternas, rádios, carregadores portáteis e materiais de primeiros socorros também estão entre os itens recomendados.
O objetivo é garantir que as famílias consigam atender às próprias necessidades durante os três primeiros dias de uma emergência. Esse intervalo é considerado especialmente importante para permitir que as autoridades mobilizem equipes e organizem o atendimento.
A Comissão Europeia também recomenda que os moradores desenvolvam habilidades práticas, como prestar primeiros socorros e lidar com interrupções no fornecimento de energia elétrica. O planejamento deve considerar as condições e necessidades de cada família.
As diretrizes vão além da montagem dos kits. A União Europeia pretende incentivar a inclusão de atividades de preparação para desastres na educação infantil e no ensino fundamental, com conteúdos adaptados à idade dos estudantes.
A proposta prevê que professores recebam capacitação para ensinar crianças a reconhecer riscos, identificar alertas oficiais e agir diante de emergências. As atividades deverão transmitir conhecimentos práticos sem provocar medo ou ansiedade nos alunos.
O documento também destaca a necessidade de adaptar os planos de emergência às pessoas com deficiência. As recomendações incluem comunicação acessível, planejamento individual e participação dessas pessoas na elaboração das medidas de proteção.
A recomendação surge em meio ao agravamento das tensões militares na Europa, especialmente após o andamento da invasão da Ucrânia pela Rússia. O conflito ampliou as preocupações da UE com possíveis ataques a infraestruturas estratégicas.
Além das ameaças militares, o bloco enfrenta riscos relacionados a ataques cibernéticos, sabotagens e fenômenos climáticos extremos. Enchentes, incêndios florestais e tempestades estão se tornando mais frequentes e podem piorar no futuro.
A preocupação é que uma crise de grandes proporções prejudique simultaneamente diferentes serviços essenciais, dificultando a chegada de alimentos, medicamentos e equipes de resgate.
Apesar da abrangência da iniciativa, as orientações não têm caráter obrigatório. Cada país poderá desenvolver suas próprias medidas de preparação, considerando os riscos locais e as condições de suas estruturas de proteção civil.
A iniciativa dá continuidade à Estratégia de Preparação da União Europeia, apresentada em março de 2025. O plano busca fortalecer a capacidade dos países de prevenir, enfrentar e responder a crises que possam comprometer o funcionamento da sociedade.
Como parte das novas ações, a Comissão Europeia também propôs a criação de um Dia Europeu da Preparação, celebrado anualmente em 23 de outubro, a partir de 2027. A data deverá incentivar moradores e comunidades a participar das atividades de prevenção.