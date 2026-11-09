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População é orientada a preparar kits de sobrevivência para 72 horas: escolas e famílias devem se preparar para emergência nuclear e cibernética

Novas diretrizes recomendam armazenar água, alimentos e medicamentos para enfrentar possíveis desastres naturais, conflitos e ataques cibernéticos

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 10:22

União Europeia apresentou novas orientações para preparar a população diante de situações de emergência
União Europeia apresentou novas orientações para preparar a população diante de situações de emergência Crédito: Marta Branco / Pexels

A União Europeia (UE) voltou a orientar seus cidadãos a manter suprimentos suficientes para enfrentar até 72 horas de emergência sem depender de ajuda. A medida busca preparar a população para possíveis crises futuras.

As novas recomendações foram apresentadas pela Comissão Europeia na terça-feira (3), durante um fórum de proteção civil. O documento prevê a preparação de mochilas com itens básicos e medidas para aumentar a capacidade de resposta.

Maiores reservas de ouro da Europa, segundo a Trading Economics

Alemanha — 3.350 toneladas por Wolfgang Staudt / Wikimedia Commons
Itália — 2.452 toneladas por Daniele Bonaldo / Wikimedia Commons
França — 2.437 toneladas por Kate / Wikimedia Commons
Rússia — 2.283 toneladas por Tsy1980 / Wikimedia Commons
Suíça — 1.040 toneladas por Man Ho Lam / Wikimedia Commons
Polônia — 632 toneladas por Victor Grigas / Wikimedia Commons
Holanda — 612 toneladas por Ernest McGray Jr. / Wikimedia Commons
Turquia — 531 toneladas por Arild Vågen / Wikimedia Commons
Portugal — 383 toneladas por Osvaldo Gago / Wikimedia Commons
Reino Unido — 310 toneladas por Diego Delso / Wikimedia Commons
Espanha — 282 toneladas por Xilvitar / Wikimedia Commons
Áustria — 280 toneladas por Truete / Wikimedia Commons
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Alemanha — 3.350 toneladas por Wolfgang Staudt / Wikimedia Commons

O que deve ter no kit?

A orientação é que os moradores do bloco mantenham reservas de água potável, alimentos não perecíveis, medicamentos e produtos de higiene. Lanternas, rádios, carregadores portáteis e materiais de primeiros socorros também estão entre os itens recomendados.

O objetivo é garantir que as famílias consigam atender às próprias necessidades durante os três primeiros dias de uma emergência. Esse intervalo é considerado especialmente importante para permitir que as autoridades mobilizem equipes e organizem o atendimento.

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A Comissão Europeia também recomenda que os moradores desenvolvam habilidades práticas, como prestar primeiros socorros e lidar com interrupções no fornecimento de energia elétrica. O planejamento deve considerar as condições e necessidades de cada família.

Escolas também deverão preparar crianças

As diretrizes vão além da montagem dos kits. A União Europeia pretende incentivar a inclusão de atividades de preparação para desastres na educação infantil e no ensino fundamental, com conteúdos adaptados à idade dos estudantes.

A proposta prevê que professores recebam capacitação para ensinar crianças a reconhecer riscos, identificar alertas oficiais e agir diante de emergências. As atividades deverão transmitir conhecimentos práticos sem provocar medo ou ansiedade nos alunos.

O documento também destaca a necessidade de adaptar os planos de emergência às pessoas com deficiência. As recomendações incluem comunicação acessível, planejamento individual e participação dessas pessoas na elaboração das medidas de proteção.

Novas diretrizes europeias incluem a preparação de estudantes e a adaptação dos sistemas de emergência para pessoas com deficiência
Novas diretrizes europeias incluem a preparação de estudantes e a adaptação dos sistemas de emergência para pessoas com deficiência Crédito: Pierre Courtejoie / U. S. Army

Razão da medida

A recomendação surge em meio ao agravamento das tensões militares na Europa, especialmente após o andamento da invasão da Ucrânia pela Rússia. O conflito ampliou as preocupações da UE com possíveis ataques a infraestruturas estratégicas.

Além das ameaças militares, o bloco enfrenta riscos relacionados a ataques cibernéticos, sabotagens e fenômenos climáticos extremos. Enchentes, incêndios florestais e tempestades estão se tornando mais frequentes e podem piorar no futuro.

A preocupação é que uma crise de grandes proporções prejudique simultaneamente diferentes serviços essenciais, dificultando a chegada de alimentos, medicamentos e equipes de resgate.

Incêndios florestais atingiram diferentes regiões da Europa em 2026, reforçando a preocupação das autoridades com desastres naturais capazes de destruir comunidades
Incêndios florestais atingiram diferentes regiões da Europa em 2026, reforçando a preocupação das autoridades com desastres naturais capazes de destruir comunidades Crédito: Flamenco / Wiikimedia Commons

Recomendações não são obrigatórias

Apesar da abrangência da iniciativa, as orientações não têm caráter obrigatório. Cada país poderá desenvolver suas próprias medidas de preparação, considerando os riscos locais e as condições de suas estruturas de proteção civil.

A iniciativa dá continuidade à Estratégia de Preparação da União Europeia, apresentada em março de 2025. O plano busca fortalecer a capacidade dos países de prevenir, enfrentar e responder a crises que possam comprometer o funcionamento da sociedade.

Como parte das novas ações, a Comissão Europeia também propôs a criação de um Dia Europeu da Preparação, celebrado anualmente em 23 de outubro, a partir de 2027. A data deverá incentivar moradores e comunidades a participar das atividades de prevenção.

Tags:

Guerra Emergencia Tempestade Politica Europa Desastres Desastres Naturais kit de Emergência Crise

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