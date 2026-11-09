GEOPOLÍTICA

População é orientada a preparar kits de sobrevivência para 72 horas: escolas e famílias devem se preparar para emergência nuclear e cibernética

Novas diretrizes recomendam armazenar água, alimentos e medicamentos para enfrentar possíveis desastres naturais, conflitos e ataques cibernéticos



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 10:22

União Europeia apresentou novas orientações para preparar a população diante de situações de emergência Crédito: Marta Branco / Pexels

A União Europeia (UE) voltou a orientar seus cidadãos a manter suprimentos suficientes para enfrentar até 72 horas de emergência sem depender de ajuda. A medida busca preparar a população para possíveis crises futuras.

As novas recomendações foram apresentadas pela Comissão Europeia na terça-feira (3), durante um fórum de proteção civil. O documento prevê a preparação de mochilas com itens básicos e medidas para aumentar a capacidade de resposta.

Maiores reservas de ouro da Europa, segundo a Trading Economics 1 de 12

O que deve ter no kit?

A orientação é que os moradores do bloco mantenham reservas de água potável, alimentos não perecíveis, medicamentos e produtos de higiene. Lanternas, rádios, carregadores portáteis e materiais de primeiros socorros também estão entre os itens recomendados.

O objetivo é garantir que as famílias consigam atender às próprias necessidades durante os três primeiros dias de uma emergência. Esse intervalo é considerado especialmente importante para permitir que as autoridades mobilizem equipes e organizem o atendimento.

A Comissão Europeia também recomenda que os moradores desenvolvam habilidades práticas, como prestar primeiros socorros e lidar com interrupções no fornecimento de energia elétrica. O planejamento deve considerar as condições e necessidades de cada família.

Prepared citizens. A more resilient Europe. From packing an emergency bag to knowing how to react when disaster strikes, preparedness starts with practical steps. Our new guidelines help authorities give people the tools and knowledge to protect themselves and others in a crisis. https://t.co/YpTOqc41NT — European Commission (@EU_Commission) November 3, 2026

Escolas também deverão preparar crianças

As diretrizes vão além da montagem dos kits. A União Europeia pretende incentivar a inclusão de atividades de preparação para desastres na educação infantil e no ensino fundamental, com conteúdos adaptados à idade dos estudantes.

A proposta prevê que professores recebam capacitação para ensinar crianças a reconhecer riscos, identificar alertas oficiais e agir diante de emergências. As atividades deverão transmitir conhecimentos práticos sem provocar medo ou ansiedade nos alunos.

O documento também destaca a necessidade de adaptar os planos de emergência às pessoas com deficiência. As recomendações incluem comunicação acessível, planejamento individual e participação dessas pessoas na elaboração das medidas de proteção.

Novas diretrizes europeias incluem a preparação de estudantes e a adaptação dos sistemas de emergência para pessoas com deficiência Crédito: Pierre Courtejoie / U. S. Army

Razão da medida

A recomendação surge em meio ao agravamento das tensões militares na Europa, especialmente após o andamento da invasão da Ucrânia pela Rússia. O conflito ampliou as preocupações da UE com possíveis ataques a infraestruturas estratégicas.

Além das ameaças militares, o bloco enfrenta riscos relacionados a ataques cibernéticos, sabotagens e fenômenos climáticos extremos. Enchentes, incêndios florestais e tempestades estão se tornando mais frequentes e podem piorar no futuro.

A preocupação é que uma crise de grandes proporções prejudique simultaneamente diferentes serviços essenciais, dificultando a chegada de alimentos, medicamentos e equipes de resgate.

Incêndios florestais atingiram diferentes regiões da Europa em 2026, reforçando a preocupação das autoridades com desastres naturais capazes de destruir comunidades Crédito: Flamenco / Wiikimedia Commons

Recomendações não são obrigatórias

Apesar da abrangência da iniciativa, as orientações não têm caráter obrigatório. Cada país poderá desenvolver suas próprias medidas de preparação, considerando os riscos locais e as condições de suas estruturas de proteção civil.

A iniciativa dá continuidade à Estratégia de Preparação da União Europeia, apresentada em março de 2025. O plano busca fortalecer a capacidade dos países de prevenir, enfrentar e responder a crises que possam comprometer o funcionamento da sociedade.