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Por anda Bianca Rinaldi, atriz de ‘A Escrava Isaura’, que vive longe das novelas

Hoje, a atriz que fez sucesso em novelas da Record, direciona sua carreira para outros projetos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 22:05

Bianca Rinaldi
Bianca Rinaldi Crédito: Reprodução | Instagram e Record

Aos 50 anos, a atriz Bianca Rinaldi marcou a televisão brasileira por participar de várias produções de sucesso, especialmente na Record como A Escrava Isaura (2004), Prova de Amor (2005) e Caminhos do Coração (2007).

Afastada da TV, a artista vive em Jundiaí, no interior de São Paulo, com o esposo, Eduardo Menga, de 71 anos, com quem é casada desde 2002, e as duas filhas, as gêmeas Beatriz e Sofia, de 17 anos, e continua trabalhando como atriz, apesar de afastada das novelas da TV.

Bianca Rinaldi

Atriz Bianca Rinaldi por Reprodução | Record
Atriz Bianca Rinaldi por Reprodução | Record
Atriz Bianca Rinaldi por Reprodução | Record
Atriz Bianca Rinaldi por Reprodução | Instagram
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Atriz Bianca Rinaldi por Reprodução | Record

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Hoje, Bianca direciona sua carreira para projetos no teatro, cinema e produções audiovisuais em novos formatos.

Em março de 2026, a artista participou do programa Trilha das Artes, da Rádio Câmara, no qual falou sobre sua trajetória e a relação com o teatro.

Na ocasião, estava em cartaz com o espetáculo Casa, Comida e Alma Lavada, ao lado do ator Rodrigo Phavanello. A montagem marcou mais uma etapa de sua atuação nos palcos, área à qual passou a dedicar parte de seus projetos profissionais.

A atriz também participou da peça Chez Toi: Em Seu Lugar e integrou o elenco da novela vertical A Herdeira: Minha Filha Está na China, disponibilizada no aplicativo Sua Novela.

Neste ano, a atriz voltou a chamar atenção ao relembrar sua trajetória como Paquita da Xuxa Meneghel. Em julho, ela levou as filhas para acompanhar a estreia da turnê O Último Voo da Nave, em São Paulo, e compartilhou registros do reencontro com a apresentadora.

Bianca também tem presença nas redes sociais, onde compartilha momentos de sua rotina e conteúdos relacionados à natureza, aos animais e a questões ambientais.

Na televisão, um de seus trabalhos mais recentes foi em A Infância de Romeu e Julieta, produção do SBT lançada em 2023. Antes disso, Bianca também havia participado de Malhação: Vidas Brasileiras, exibida pela Globo em 2018.

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Bianca Rinaldi

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