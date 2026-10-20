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Por dentro da nova mansão de Bianca Andrade de R$ 9 milhões com arquitetura anos 70 e ‘porteira fechada’

Influenciadora mostrou detalhes da nova residência que ainda passará por reformas

Felipe Sena

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 18:03

Bianca Andrade se mudou de casa Crédito: Reprodução | YouTube

A influenciadora Bianca Andrade chamou atenção nas redes sociais ao publicar um vídeo no YouTube, no último sábado (17), dos detalhes da nova mansão de R$ 9 milhões, localizada em São Paulo.

O imóvel foi comprado no modelo “porteira fechada”, quando a negociação inclui praticamente todos os móveis e itens de decoração, após Bianca deixar sua mansão em Cotia, interior de São Paulo.

Bianca Andrade mostra nova mansão 1 de 18

A decisão de Bianca teve como motivação ficar mais próxima dos locais de compromissos profissionais e da escola do filho.

Construída em 1970, a residência preserva características da arquitetura brutalista da época, combinando linhas retas com elementos específicos mantidos pelo projeto de reforma recente, com sacadas em estilo clássico nos quartos e teto com pé-direito alto nas áreas de convivência.

A fachada em tom de rosa queimado e cercada de verde e plantas nativas brasileiras foi o que chamou a atenção da empresária logo de cara. De acordo com ela, o ambiente reflete seu momento atual de vida e de estilo, marcando uma transição em relação à moradia anterior.

Na decoração, a influenciadora misturou peças modernas e vintage. Entre os destaques está uma luminária em estilo art nouveau datada de 1920, garimpada em um antiquário e recebida como presente de boas-vindas. O imóvel também tem acabamentos em pedra iluminada no banheiro principal e uma laca uniforme nas portas e paredes de alguns ambientes.

A distribuição dos cômodos foi pensada para atender tanto a rotina familiar quanto às demandas de trabalho da empresária. A área social tem uma sala principal integrada e iluminada, além de uma sala de jantar com mesa menor para o dia a dia. Há ainda uma segunda área com mesa maior para receber convidados e uma sala de convivência reservada.

A casa ainda dispõe de um cinema privativo decorado em tons de vermelho e equipado com sofás retráteis, além de áreas externas com piscina e sauna. A segunda área é reservada exclusivamente para os quartos da família. O espaço tem sacada, closet e banheiro duplo. Há ainda o quarto do filho do segundo pavimento.

No terceiro ainda, há um rooftop, com uma cobertura em área aberta que passará por reformas para a construção de um espaço gourmet e um quarto de hóspedes. Em uma área independente, que funciona como uma estrutura anexa, fica o espaço dedicado às gravações de conteúdo de beleza e reuniões de trabalho.

Apesar de já ter entrado no imóvel para morar, Bianca ressaltou que realizará adaptações tanto na estrutura como na decoração. A prioridade é proteger a escada que dá acesso aos quartos, visando a segurança do filho.