CIÊNCIA

Por mais de 30 anos, ossos foram tratados como gado, mas nova análise arqueológica revela restos de animais históricos na Irlanda

Restos encontrados há mais de três décadas foram reanalisados com técnicas modernas e podem alterar uma antiga interpretação arqueológica.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 20:21

A península de Dingle, no condado de Kerry, foi palco das descobertas que agora estão sendo reinterpretadas por pesquisadores. Crédito: Reprodução/The Cherish Project

Por mais de 30 anos, alguns ossos encontrados na costa oeste da Irlanda foram tratados como uma peça importante para entender quando a agricultura chegou à ilha. A interpretação parecia indicar que antigos grupos de caçadores e coletores já tinham contato com comunidades agrícolas europeias antes de 4000 a.C.

Uma nova análise, porém, colocou essa história em dúvida. Os restos, encontrados em Ferriter’s Cove, no condado de Kerry, não pertenciam a gado doméstico. Os pesquisadores concluíram que eram de urso e javali.

OSSOS DESCOBERTOS 1 de 6

A descoberta muda o significado atribuído ao material e retira uma das principais evidências usadas para discutir a chegada da agricultura à Irlanda.

Ossos foram encontrados nos anos 1980

As escavações em Ferriter’s Cove ocorreram entre 1983 e 1995, na península de Dingle. Entre os materiais recuperados estavam fragmentos ósseos que foram identificados como pertencentes a bovinos.

Alguns desses restos, encontrados junto a vestígios humanos, foram datados por radiocarbono entre 4450 e 4270 a.C., período associado ao final do Mesolítico. Durante décadas, os chamados “ossos da vaca de Kerry” foram usados para sustentar a hipótese de que os caçadores e coletores da Irlanda já tinham alguma interação com agricultores do continente europeu.

A interpretação, no entanto, nunca deixou de apresentar dúvidas. Quando pesquisadores da University College Dublin e da University College Cork voltaram a examinar o material, perceberam que as identificações originais eram consideradas ambíguas e provisórias.

Técnica mudou a identificação

Os ossos foram enviados a um laboratório do Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica, em Lille, para uma nova análise.

Desta vez, os pesquisadores recorreram à zooarqueologia por espectrometria de massas, técnica capaz de analisar proteínas preservadas no colágeno dos ossos. O resultado apontou que os fragmentos pertenciam a urso e javali, e não a gado.

Com isso, os restos deixam de funcionar como evidência de animais domesticados presentes na Irlanda naquele período. A mudança também afeta a interpretação sobre a transição entre os grupos que viviam da caça e da coleta e as sociedades agrícolas do Neolítico.

História da agricultura pode ser revista

Os pesquisadores afirmam que, diante dos novos resultados, não há evidência de contato entre a Irlanda e seus vizinhos neolíticos antes de 4000 a.C. no material analisado.

Isso não significa que toda a história da chegada da agricultura à ilha esteja resolvida. O que muda é o peso atribuído a uma evidência que, durante décadas, ocupou um lugar importante nas discussões sobre esse processo.

A identidade do urso também permanece parcialmente em aberto. Os pesquisadores ainda trabalham para descobrir se os restos pertenciam a um urso-pardo ou a um urso-polar.

A possibilidade acrescenta outra questão ao estudo. Os resultados podem contribuir para investigações sobre a presença, a extinção e a possível hibridização de ursos na Irlanda.

Novos olhos para materiais antigos

O caso também mostra como uma descoberta arqueológica pode ganhar outro significado quando é examinada novamente com ferramentas mais modernas.

Martin Moucheron, arqueólogo da University College Dublin que liderou a pesquisa recente, afirma que os vestígios deixados pelos grupos de caçadores e coletores da Irlanda ainda podem revelar mais do que se imaginava.