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Por onde anda a influenciadora que assustou a web como 'Angelina Jolie zumbi': veja como está hoje

Após ser presa e condenada a 10 anos de prisão, Sahar Tabar mostrou o rosto real na TV

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 12:22

Sahar Tabar é conhecida como Angelina Jolie 'macabra' e 'zombie' Crédito: Reprodução

Quem navegava pela internet em 2018 certamente se deparou com fotos de Sahar Tabar. Apelidada como Angelina Jolie "macabra" e "zumbi", a iraniana chocou internautas com maçãs do rosto afundadas, boca muito carnuda e esparadrapos no nariz, aparentando ter feito dezenas de plásticas, que deram errado, para imitar a estrela de Hollywood.

Sahar Tabar é conhecida como Angelina Jolie 'macabra' e 'zombie'

Sahar Tabar é conhecida como Angelina Jolie 'macabra' e 'zombie' por Reprodução
Sahar Tabar é conhecida como Angelina Jolie 'macabra' e 'zombie' por Reprodução
Sahar Tabar é conhecida como Angelina Jolie 'macabra' e 'zombie' por Reprodução
Sahar Tabar é conhecida como Angelina Jolie 'macabra' e 'zombie' por Reprodução
Sahar Tabar é conhecida como Angelina Jolie 'macabra' e 'zombie' por Reprodução
Sahar Tabar é conhecida como Angelina Jolie 'macabra' e 'zombie' por Reprodução
Sahar Tabar é conhecida como Angelina Jolie 'macabra' e 'zombie' por Reprodução
Sahar Tabar é conhecida como Angelina Jolie 'macabra' e 'zombie' por Reprodução
Sahar Tabar é conhecida como Angelina Jolie 'macabra' e 'zombie' por Reprodução
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Sahar Tabar é conhecida como Angelina Jolie 'macabra' e 'zombie' por Reprodução

O caso tomou um rumo trágico quando o governo conservador do Irã resolveu prender a jovem. Sob o nome verdadeiro de Fatemeh Khishvand, ela foi detida pelas autoridades de Teerã por blasfêmia e incentivo à violência pública.

O processo judicial revelou que a imagem assustadora não passava de maquiagem pesada e truques no Photoshop, sem nenhuma cirurgia. Mesmo assim, o Tribunal de Crimes Culturais e Corrupção Moral de Teerã a condenou a 10 anos de prisão em regime fechado, no final de 2020.

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A jovem acabou solta em outubro de 2022, após cumprir 14 meses da pena. Ao deixar a cadeia, ela apareceu de cara limpa na televisão do país, surpreendeu os telespectadores com uma aparência totalmente normal e admitiu que montou a personagem por carência e busca por curtidas.

"Tenho certeza de que não vou mais colocar o Instagram no meu telefone, muito menos ter uma página", declarou ela durante a entrevista na época.

Filha de Angelina Jolie e Brad Pitt entra na Justiça para retirar sobrenome do pai

Vivienne Marcheline, filha de Brad Pitt e Angelina Jolie entra com processo para retirar sobrenome do pai de seus documentos por Reprodução/Getty Images
Angelina Jolie e os filhos por Reprodução
Vivienne Marcheline, filha de Brad Pitt e Angelina Jolie entra com processo para retirar sobrenome do pai de seus documentos por Reprodução
Filha de Brad Pitt e Angelina Jolie entra com processo para retirar sobrenome do pai de seus documentos por Reprodução
Brad Pitt por Divulgação
aNGELINA por Reprodução | Redes Sociais
'Escolhi nunca mais trabalhar com ele [Weinstein] novamente' (Angelina Jolie) por Divulgação
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Vivienne Marcheline, filha de Brad Pitt e Angelina Jolie entra com processo para retirar sobrenome do pai de seus documentos por Reprodução/Getty Images

Longe das câmeras e de qualquer perfil nas redes, a influenciadora hoje leva uma vida discreta na capital iraniana. O isolamento é motivado pelo receio de novas investigações do governo local, que segue monitorando cidadãos que já passaram pela prisão.

Pessoas próximas apontam que ela só circula pelas ruas usando trajes islâmicos tradicionais que cobrem o corpo inteiro, garantindo que ninguém a reconheça.

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Angelina Jolie Sahar Tabar

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