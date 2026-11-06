LEMBRA DELA?

Por onde anda a influenciadora que assustou a web como 'Angelina Jolie zumbi': veja como está hoje

Após ser presa e condenada a 10 anos de prisão, Sahar Tabar mostrou o rosto real na TV

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 12:22

Sahar Tabar é conhecida como Angelina Jolie 'macabra' e 'zombie' Crédito: Reprodução

Quem navegava pela internet em 2018 certamente se deparou com fotos de Sahar Tabar. Apelidada como Angelina Jolie "macabra" e "zumbi", a iraniana chocou internautas com maçãs do rosto afundadas, boca muito carnuda e esparadrapos no nariz, aparentando ter feito dezenas de plásticas, que deram errado, para imitar a estrela de Hollywood.

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O caso tomou um rumo trágico quando o governo conservador do Irã resolveu prender a jovem. Sob o nome verdadeiro de Fatemeh Khishvand, ela foi detida pelas autoridades de Teerã por blasfêmia e incentivo à violência pública.

O processo judicial revelou que a imagem assustadora não passava de maquiagem pesada e truques no Photoshop, sem nenhuma cirurgia. Mesmo assim, o Tribunal de Crimes Culturais e Corrupção Moral de Teerã a condenou a 10 anos de prisão em regime fechado, no final de 2020.

A jovem acabou solta em outubro de 2022, após cumprir 14 meses da pena. Ao deixar a cadeia, ela apareceu de cara limpa na televisão do país, surpreendeu os telespectadores com uma aparência totalmente normal e admitiu que montou a personagem por carência e busca por curtidas.

"Tenho certeza de que não vou mais colocar o Instagram no meu telefone, muito menos ter uma página", declarou ela durante a entrevista na época.

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Longe das câmeras e de qualquer perfil nas redes, a influenciadora hoje leva uma vida discreta na capital iraniana. O isolamento é motivado pelo receio de novas investigações do governo local, que segue monitorando cidadãos que já passaram pela prisão.