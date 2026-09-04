SUMIU DO MAPA

Por onde anda José Mayer? Aos 76 anos, ator vive longe da TV após polêmica e não faz novelas há quase 10 anos

Galã de sucessos da Globo, ator mora em Itaipava com a esposa e faz raras aparições públicas desde que deixou a televisão após uma acusação de assédio sexual

Fernanda Varela

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 13:26

José Mayer curte a aposentadoria de forma discreta e isolada Crédito: Reprodução

Um dos galãs mais conhecidos das novelas brasileiras nas décadas de 1990 e 2000, José Mayer está há cerca de dez anos longe das novelas. Aos 76 anos, o ator leva atualmente uma vida discreta, distante da rotina dos estúdios e das aparições frequentes na televisão.

Mayer mora em Itaipava, na Região Serrana do Rio de Janeiro, ao lado da esposa, Vera Fajardo. Nos últimos anos, suas aparições públicas se tornaram raras. Nas redes sociais, ele também aparece apenas ocasionalmente, geralmente em registros relacionados à vida mais tranquila e cercada pela natureza.

José Mayer curte aposentadoria longe da TV 1 de 5

Em janeiro deste ano, por exemplo, o ator fez uma rara aparição em vídeo depois de passar um período sem publicar. Na gravação, surgiu em meio à natureza e falou sobre gratidão e sentimentos positivos.

Última novela foi 'A Lei do Amor'

O último trabalho de José Mayer em uma novela foi 'A Lei do Amor', exibida pela Globo entre 2016 e 2017. Na trama escrita por Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari, ele interpretou Tião Bezerra.

O personagem acabou se tornando o último de uma extensa trajetória do ator na dramaturgia da emissora. Mayer acumulou papéis de destaque em produções como 'História de Amor', 'Laços de Família', 'Mulheres Apaixonadas', 'Páginas da Vida', 'A Favorita', 'Fina Estampa' e 'Império'. Depois de 'A Lei do Amor', ele não voltou a atuar em novelas.

Polêmica marcou afastamento de José Mayer

O afastamento aconteceu após uma acusação de assédio sexual feita pela figurinista Susllem Tonani, conhecida como Su Tonani, que trabalhava nos bastidores de 'A Lei do Amor'. Em 2017, ela relatou publicamente episódios de assédio atribuídos ao ator. Após a repercussão do caso, Mayer foi afastado pela Globo.

O ator divulgou posteriormente uma carta aberta na qual reconheceu ter errado e afirmou ser fruto de uma geração que aprendeu, de maneira equivocada, a tratar atitudes machistas, invasivas e abusivas como brincadeiras ou piadas.

Funcionárias da Globo também realizaram na época uma mobilização de apoio à figurinista, que ganhou repercussão nacional. Mayer não voltou às novelas após o episódio. Seu vínculo com a Globo seria encerrado posteriormente.

Vida longe dos holofotes

Desde que deixou a televisão, José Mayer passou a manter uma rotina bastante diferente daquela dos anos em que emendava uma novela após a outra. Ele vive com Vera Fajardo em um sítio em Itaipava e aparece pouco em eventos e programas de televisão. O ator também não mantém atualmente vínculo conhecido com outra emissora.

Apesar do afastamento, seu nome continua sendo lembrado principalmente quando antigas novelas são reprisadas ou disponibilizadas nas plataformas de streaming.

Uma dessas lembranças aconteceu recentemente. No dia 28 de julho de 2026, Christiane Torloni participou do 'Mais Você' e conversou com Ana Maria Braga sobre antigos trabalhos na televisão. Ao recordarem José Mayer, Ana Maria afirmou: "É uma falta inigualável, né? Que espetáculo de homem".

Christiane, que contracenou diversas vezes com o ator, também elogiou o antigo colega. "Um lindo ator. Tivemos várias parcerias", afirmou. A atriz ainda lembrou do trabalho dos dois em 'Fina Estampa', novela de 2011, na qual Mayer interpretou Pereirinha. "A gente ria que se acabava. Ele fazia um peixeiro, grande ator", recordou.

A declaração chamou atenção justamente porque Mayer permanece afastado das novelas e praticamente fora da televisão desde a polêmica que interrompeu sua trajetória na Globo.

Rara aparição em setembro

Apesar da vida reclusa, José Mayer voltou a ser fotografado em público nesta quinta-feira (3 de setembro). O ator compareceu ao velório e enterro de Gracindo Jr., no Rio de Janeiro, acompanhado da esposa, Vera Fajardo.

A aparição chamou atenção por ser uma das poucas vezes em que Mayer foi visto publicamente nos últimos anos. O ator foi ao local para se despedir do colega, que morreu aos 83 anos. Além da amizade, as famílias dos dois possuem uma ligação: Mayer contou que eles têm um neto em comum, fruto do casamento de seus filhos.