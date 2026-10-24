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Por que algumas sogras enxergam a nora como inimiga? Entenda comportamento e por que quase sempre vem das mães dos homens

Ciúme, dificuldade de aceitar a independência do filho e medo de perder espaço na família podem alimentar conflitos; especialistas explicam por que algumas mulheres passam a tratar a companheira do filho como uma rival

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 17:37

Sogra x nora
Sogra x nora Crédito: Imagem gerada por IA

A nora pode ser educada, carinhosa e fazer de tudo para manter uma boa convivência. Ainda assim, para algumas sogras, parece que nada é suficiente. Uma palavra vira motivo de crítica, uma decisão do casal é interpretada como afronta e até atitudes bem-intencionadas são recebidas com desconfiança. Quando esse comportamento se repete, a relação familiar pode se transformar em uma disputa silenciosa na qual a nora está sempre errada.

Embora conflitos entre sogras e noras sejam antigos, a psicologia ajuda a compreender por que algumas mães encontram tanta dificuldade para aceitar a mulher escolhida pelo filho. Em determinadas famílias, o problema não está no comportamento da nora, mas na maneira como a mãe lida com a autonomia emocional do filho adulto.

Ilhados com a Sogra

Ilhados com a Sogra por Netflix
Ilhados com a Sogra por Netflix
Fernanda Souza no 'Ilhados com a sogra' por Netflix
Fernanda Souza no 'Ilhados com a sogra' por Marcos Serra Lima/Netflix
Fernanda Souza no Ilhados com a Sogra por Netflix
Ilhados com a Sogra por Netflix
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Ilhados com a Sogra por Netflix

Isso pode acontecer especialmente quando a maternidade se tornou uma parte central da identidade da mulher e a construção de uma nova família pelo filho é percebida como uma perda de importância.

A chegada de uma companheira não significa que o vínculo entre mãe e filho será rompido. Entretanto, quando existem dificuldades para estabelecer limites, a mudança na dinâmica familiar pode despertar ciúme, insegurança e comportamentos de competição.

Por que esse comportamento aparece na relação entre sogras e noras?

A psicoterapeuta Marisa de Abreu, em entrevista ao UOL, explicou que algumas mães desenvolvem um sentimento de posse em relação aos filhos. A dificuldade surge quando a proteção, natural durante a infância, continua sendo exercida como uma forma de controle mesmo depois que eles chegam à vida adulta.

Nessas circunstâncias, a namorada ou esposa pode ser vista como alguém que ameaça a posição ocupada pela mãe. As manifestações nem sempre são diretas. Podem aparecer em comentários depreciativos, críticas frequentes, cobranças emocionais e tentativas de interferir nas decisões do casal.

O psicólogo Oswaldo Martins Rodrigues Jr., do Instituto Paulista de Sexualidade, também relaciona os desentendimentos entre sogras e noras ao papel que o homem desempenha dentro da família. Segundo ele, os conflitos podem surgir quando mãe e companheira apresentam expectativas diferentes sobre a participação desse homem em suas vidas.

A disputa, nesse contexto, não precisa envolver ciúme romântico. Trata-se de uma competição por atenção, influência e reconhecimento.

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Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Há sogras que não precisam encontrar defeitos na nora. Basta perceber que o filho está feliz com outra mulher' - reflexão inspirada em Carl Rogers

Frase do dia da Psicologia: 'Há sogras que não precisam encontrar defeitos na nora. Basta perceber que o filho está feliz com outra mulher' - reflexão inspirada em Carl Rogers

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Nem toda sogra que interfere consegue fazer isso sozinha; às vezes, o filho nunca aprendeu a colocar limites entre a mãe e o casamento' - a reflexão inspirada em Murray Bowen

Frase do dia da Psicologia: 'Nem toda sogra que interfere consegue fazer isso sozinha; às vezes, o filho nunca aprendeu a colocar limites entre a mãe e o casamento' - a reflexão inspirada em Murray Bowen

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'O problema nem sempre é a sogra querer participar demais; às vezes, é o casal nunca ter definido até onde a família pode entrar' - a reflexão inspirada em Salvador Minuchin

Frase do dia da Psicologia: 'O problema nem sempre é a sogra querer participar demais; às vezes, é o casal nunca ter definido até onde a família pode entrar' - a reflexão inspirada em Salvador Minuchin

E por que isso pode ser mais comum entre mães de meninos?

A relação entre sogras e noras costuma receber atenção especial dos pesquisadores justamente porque envolve expectativas familiares e culturais sobre o papel das mulheres.

Em algumas famílias, os filhos homens são criados com a expectativa de manter uma ligação particularmente forte com a mãe, inclusive depois do casamento. Quando essa proximidade não é acompanhada pelo reconhecimento da autonomia do filho, a entrada de uma companheira pode provocar resistência.

O psicoterapeuta Antonio Carlos Amador Pereira, professor da PUC-SP, observou que a relação entre sogras e genros tende a apresentar uma dinâmica diferente. Em muitos casos, a mãe da mulher pode enxergar o genro como alguém que passa a cuidar da filha, enquanto determinadas mães de homens interpretam a chegada da nora como uma possível perda de influência.

Isso não significa que todas as mães de filhos homens tenham esse comportamento, nem que exista uma regra psicológica capaz de prever conflitos a partir do sexo dos filhos. A intensidade dos desentendimentos depende da história familiar, dos limites estabelecidos e da maneira como cada pessoa lida com mudanças nos relacionamentos.

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Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Uma mãe não perde o filho quando ele se casa, mas pode acabar afastando-o quando transforma a nora em rival' - reflexão inspirada em Erich Fromm

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Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Amar os filhos não impede uma mulher de se sentir infeliz sendo mãe' - a reflexão inspirada em Erich Fromm

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Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'O que mais sufoca uma mãe é a sensação de que, se ela parar um segundo, tudo ao seu redor vai desmoronar' - a reflexão inspirada em Donald Winnicott sobre sobrecarga materna

Frase do dia da Psicologia: 'O que mais sufoca uma mãe é a sensação de que, se ela parar um segundo, tudo ao seu redor vai desmoronar' - a reflexão inspirada em Donald Winnicott sobre sobrecarga materna

Quando a nora nunca consegue agradar

Um dos aspectos mais desgastantes dessa convivência é a sensação de que qualquer atitude da nora será interpretada negativamente. Se ela participa das decisões familiares, pode ser considerada intrometida. Se prefere manter distância, é acusada de afastar o filho da mãe. Quando estabelece limites, corre o risco de ser vista como desrespeitosa.

Esse padrão pode estar relacionado a uma percepção de ameaça que já existia antes de qualquer conflito concreto. Nesse caso, a sogra passa a interpretar comportamentos cotidianos a partir de uma expectativa negativa sobre a nora.

Na psicologia, esse mecanismo se aproxima do chamado viés de confirmação: a tendência de dar mais atenção às informações que reforçam uma crença anterior e desconsiderar aquelas que a contradizem.

Assim, quando uma sogra já acredita que a nora é inadequada, pode interpretar pequenos desentendimentos como provas dessa opinião, enquanto atitudes positivas recebem pouca importância.

O problema se agrava quando o filho evita se posicionar para não contrariar a mãe. A ausência de limites pode permitir que críticas e interferências se tornem parte permanente da convivência.

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Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Há mães que não estão cansadas dos filhos. Estão cansadas de nunca poder deixar de ser mães' - a reflexão inspirada em Carl Jung

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Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Uma mulher pode amar os filhos mais do que a própria vida e, ainda assim, se arrepender de ter escolhido ser mãe' - a reflexão inspirada em Carl Rogers

Frase do dia da Psicologia: 'Uma mulher pode amar os filhos mais do que a própria vida e, ainda assim, se arrepender de ter escolhido ser mãe' - a reflexão inspirada em Carl Rogers

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Mãe é quem percebe que alguma coisa está errada mesmo quando o filho insiste que está tudo bem' - a reflexão inspirada em Erich Fromm sobre o amor materno

Frase do dia da Filosofia: 'Mãe é quem percebe que alguma coisa está errada mesmo quando o filho insiste que está tudo bem' - a reflexão inspirada em Erich Fromm sobre o amor materno

Qual é o papel do filho nessa relação?

Embora os conflitos sejam frequentemente apresentados como uma disputa entre duas mulheres, o comportamento do filho tem influência importante na dinâmica familiar. Quando ele permite que a mãe desrespeite sua companheira ou transfere para a esposa a responsabilidade de resolver todos os desentendimentos, pode contribuir para a continuidade do problema.

Estabelecer limites não significa abandonar a mãe ou romper vínculos afetivos. Significa reconhecer que o relacionamento amoroso possui decisões e espaços próprios, que precisam ser respeitados pelos demais familiares. Da mesma forma, a companheira não precisa disputar o lugar da mãe. São relações diferentes, com funções afetivas distintas, que podem coexistir sem competição.

A psicologia também destaca que nem toda divergência entre sogra e nora representa uma relação abusiva ou uma tentativa de controle. Diferenças de personalidade, hábitos e expectativas podem gerar atritos mesmo quando existe respeito entre as partes.

O sinal de alerta aparece quando a convivência é marcada por humilhações recorrentes, tentativas de manipulação, invasão de privacidade ou pressão para que o filho escolha entre a mãe e a esposa. Nessas situações, o diálogo e o estabelecimento de limites podem ajudar. Quando os conflitos se tornam persistentes e prejudicam o relacionamento, o acompanhamento psicológico individual, de casal ou familiar pode ser uma alternativa.

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