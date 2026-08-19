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Por que Anitta aceitou ser rainha de bateria da Grande Rio? Decisão envolve regalias e disputa de samba

Cantora será anunciada como substituta de Virginia Fonseca e teve motivos de sobra para escolher a escola de Duque de Caxias

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 07:07

Anitta
Anitta Crédito: Fred Othero/Divulgação

A escolha de Anitta como nova rainha de bateria da Grande Rio está movimentando os bastidores do Carnaval 2027. A cantora, que também chegou a ser cotada e até negociar para ocupar o posto na Mocidade Independente de Padre Miguel, onde já havia sido musa há 10 anos, acabou aceitando o convite da escola de Duque de Caxias para substituir Virginia Fonseca.

A informação é da coluna Retratos da Vida, do Jornal Extra, que divulgou que o anúncio oficial está previsto para sábado (22). Segundo o veículo, a decisão de Anitta não teria sido motivada por apenas um fator. O enredo da agremiação, a possibilidade de disputar um samba e até a estrutura oferecida pela escola pesaram na escolha.

Anitta e Danilo Mesquita

Anitta e Danilo Mesquita são flagrados deixando teatro juntos no Rio por Reprodução
Anitta e Danilo Mesquita são flagrados deixando teatro juntos no Rio por Reprodução
Anitta e Danilo Mesquita são flagrados deixando teatro juntos no Rio por Reprodução
Anitta e Danilo Mesquita estariam supostamente vivendo um romance por Reprodução
Danilo Mesquita no show de Anitta em São Paulo por Reprodução
Anitta e Danilo Mesquita estariam vivendo um romance por Reprodução/Instagram
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Anitta e Danilo Mesquita são flagrados deixando teatro juntos no Rio por Reprodução

Enredo conversa com nova fase de Anitta

Um dos principais motivos para Anitta aceitar o convite teria sido justamente o tema que a Grande Rio levará para a Marquês de Sapucaí em 2027. A escola apresentará o enredo "Sankofa Tabon – Os Retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade", desenvolvido pelo carnavalesco Antônio Gonzaga.

A história abordará a trajetória da comunidade Tabon, formada em Gana por africanos escravizados que conquistaram a liberdade no Brasil (muitos envolvidos em revoltas como o Levante Malê) e posteriormente retornaram voluntariamente para a África Ocidental.

A temática também conversa com o atual momento artístico de Anitta. Recentemente, a cantora lançou o álbum "Equilibrivm II", projeto que explora questões relacionadas à espiritualidade, ancestralidade e à busca pelo autoconhecimento.

Mansão de Anitta no Rio de Janeiro

Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram
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Mansão de Anitta no Rio de Janeiro por Reprodução/YouTube/Instagram

Anitta quer disputar samba da Grande Rio

Outro fator que pode aproximar ainda mais a cantora da escola é a possibilidade de ela entrar na briga na escolha do samba-enredo para 2027.

Anitta pretende inscrever uma composição feita em parceria com outros compositores para a disputa que deve definir o samba da Grande Rio. A final está prevista para 20 de setembro, data que também é apontada como provável para a coroação da artista. Ela e seu grupo têm até segunda-feira (24) para colocar a música na competição.

Segundo uma fonte ouvida pela coluna Retratos da Vida, a participação na disputa não foi uma exigência feita por Anitta para aceitar o posto de rainha, mas acabou funcionando como um "plus".

Caso o samba seja escolhido, a cantora ainda poderia protagonizar uma situação inovadora no Carnaval: uma rainha de bateria cantando à frente dos ritmistas durante o desfile. Vale lembrar que Anitta já tem experiência como compositora de samba-enredo. Em 2025, ela participou da composição do samba vencedor da Unidos da Tijuca.

Escola ofereceu estrutura para a agenda da cantora

A Grande Rio também teria apresentado uma vantagem importante para Anitta: uma estrutura capaz de conciliar o reinado com sua intensa agenda durante o Carnaval.

A cantora costuma realizar os Ensaios da Anitta durante o período carnavalesco e, por isso, a logística para que ela consiga chegar à Sapucaí na noite de terça-feira, 9 de fevereiro, último dia de desfiles, já teria sido planejada pela direção da escola.

Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro

Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
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Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews

A agremiação também deve garantir a presença da artista nos ensaios técnicos, previstos para começar no início de janeiro, já que o Carnaval de 2027 será realizado mais cedo.

Além disso, Anitta não teria que arcar com os custos relacionados ao posto. A escola ficará responsável por fantasia, transporte e demais despesas ligadas ao reinado.

Anitta chegou a ser cotada pela Mocidade

A escolha pela Grande Rio aconteceu depois de Anitta também ter sido sondada pela Mocidade Independente de Padre Miguel.

A escola procurava uma substituta para Fabíola Andrade. Anitta chegou a confirmar que havia recebido o convite, mas não havia dado uma resposta definitiva.

Quando Virginia Fonseca deixou o posto de rainha da Grande Rio, na última quinta-feira (12), a escola de Caxias passou a buscar rapidamente um novo nome. Paolla Oliveira teria sido convidada a retornar, mas recusou a proposta. Foi então que Anitta entrou no radar da agremiação. O convite foi feito e, pouco tempo depois, a cantora aceitou assumir o posto.

Não será a primeira experiência de Anitta na Marquês de Sapucaí. Em 2016, ela desfilou como musa da Mocidade. Três anos antes, em 2013, participou do desfile da Portela como destaque, ainda usando o nome artístico MC Anitta.

Agora, em 2027, a cantora se prepara para viver uma nova fase no Carnaval, desta vez à frente da bateria da Grande Rio.

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Anitta Grande rio

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