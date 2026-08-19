CARNAVAL 2027

Por que Anitta aceitou ser rainha de bateria da Grande Rio? Decisão envolve regalias e disputa de samba

Cantora será anunciada como substituta de Virginia Fonseca e teve motivos de sobra para escolher a escola de Duque de Caxias

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 07:07

Anitta Crédito: Fred Othero/Divulgação

A escolha de Anitta como nova rainha de bateria da Grande Rio está movimentando os bastidores do Carnaval 2027. A cantora, que também chegou a ser cotada e até negociar para ocupar o posto na Mocidade Independente de Padre Miguel, onde já havia sido musa há 10 anos, acabou aceitando o convite da escola de Duque de Caxias para substituir Virginia Fonseca.

A informação é da coluna Retratos da Vida, do Jornal Extra, que divulgou que o anúncio oficial está previsto para sábado (22). Segundo o veículo, a decisão de Anitta não teria sido motivada por apenas um fator. O enredo da agremiação, a possibilidade de disputar um samba e até a estrutura oferecida pela escola pesaram na escolha.

Anitta e Danilo Mesquita 1 de 6

Enredo conversa com nova fase de Anitta

Um dos principais motivos para Anitta aceitar o convite teria sido justamente o tema que a Grande Rio levará para a Marquês de Sapucaí em 2027. A escola apresentará o enredo "Sankofa Tabon – Os Retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade", desenvolvido pelo carnavalesco Antônio Gonzaga.

A história abordará a trajetória da comunidade Tabon, formada em Gana por africanos escravizados que conquistaram a liberdade no Brasil (muitos envolvidos em revoltas como o Levante Malê) e posteriormente retornaram voluntariamente para a África Ocidental.

A temática também conversa com o atual momento artístico de Anitta. Recentemente, a cantora lançou o álbum "Equilibrivm II", projeto que explora questões relacionadas à espiritualidade, ancestralidade e à busca pelo autoconhecimento.

Mansão de Anitta no Rio de Janeiro 1 de 12

Anitta quer disputar samba da Grande Rio

Outro fator que pode aproximar ainda mais a cantora da escola é a possibilidade de ela entrar na briga na escolha do samba-enredo para 2027.

Anitta pretende inscrever uma composição feita em parceria com outros compositores para a disputa que deve definir o samba da Grande Rio. A final está prevista para 20 de setembro, data que também é apontada como provável para a coroação da artista. Ela e seu grupo têm até segunda-feira (24) para colocar a música na competição.

Segundo uma fonte ouvida pela coluna Retratos da Vida, a participação na disputa não foi uma exigência feita por Anitta para aceitar o posto de rainha, mas acabou funcionando como um "plus".

Caso o samba seja escolhido, a cantora ainda poderia protagonizar uma situação inovadora no Carnaval: uma rainha de bateria cantando à frente dos ritmistas durante o desfile. Vale lembrar que Anitta já tem experiência como compositora de samba-enredo. Em 2025, ela participou da composição do samba vencedor da Unidos da Tijuca.

Escola ofereceu estrutura para a agenda da cantora

A Grande Rio também teria apresentado uma vantagem importante para Anitta: uma estrutura capaz de conciliar o reinado com sua intensa agenda durante o Carnaval.

A cantora costuma realizar os Ensaios da Anitta durante o período carnavalesco e, por isso, a logística para que ela consiga chegar à Sapucaí na noite de terça-feira, 9 de fevereiro, último dia de desfiles, já teria sido planejada pela direção da escola.

Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro 1 de 12

A agremiação também deve garantir a presença da artista nos ensaios técnicos, previstos para começar no início de janeiro, já que o Carnaval de 2027 será realizado mais cedo.

Além disso, Anitta não teria que arcar com os custos relacionados ao posto. A escola ficará responsável por fantasia, transporte e demais despesas ligadas ao reinado.

Anitta chegou a ser cotada pela Mocidade

A escolha pela Grande Rio aconteceu depois de Anitta também ter sido sondada pela Mocidade Independente de Padre Miguel.

A escola procurava uma substituta para Fabíola Andrade. Anitta chegou a confirmar que havia recebido o convite, mas não havia dado uma resposta definitiva.

Quando Virginia Fonseca deixou o posto de rainha da Grande Rio, na última quinta-feira (12), a escola de Caxias passou a buscar rapidamente um novo nome. Paolla Oliveira teria sido convidada a retornar, mas recusou a proposta. Foi então que Anitta entrou no radar da agremiação. O convite foi feito e, pouco tempo depois, a cantora aceitou assumir o posto.

Não será a primeira experiência de Anitta na Marquês de Sapucaí. Em 2016, ela desfilou como musa da Mocidade. Três anos antes, em 2013, participou do desfile da Portela como destaque, ainda usando o nome artístico MC Anitta.