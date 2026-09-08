Por que Arnold Schwarzenegger paga apenas um dólar por ano para manter traje de filme

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 08:44
O ator Arnold Schwarzenegger assinou um acordo inusitado com a Warner Bros. para continuar com a posse do traje de Mr. Freeze, personagem que interpretou no filme 'Batman & Robin', lançado em 1997. Conforme revelado pelo falecido produtor Peter Macgregor-Scott, o astro de ação gostou tanto da fantasia que decidiu negociar uma forma de levá-la para casa.
Arnold Schwarzenegger levou o figurino usado em 'Batman & Robin' para casa
Segundo informações do The Hollywood Reporter, a solução encontrada pelos estúdios foi um contrato de aluguel simbólico, no qual o astro desembolsa a bagatela de um dólar anualmente para manter o figurino emprestado. Como a Warner Bros. costuma guardar rigorosamente adereços e roupas de suas produções para eventuais sequências, a liberação de peças para o elenco é extremamente rara e exige autorização direta da empresa.
Embora o longa-metragem dirigido por Joel Schumacher seja alvo frequente de críticas e dividido opiniões entre os fãs de quadrinhos, o visual do vilão congelante marcou época e garantiu esse arranjo burocrático único em Hollywood.