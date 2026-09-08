CINEMA

Por que Arnold Schwarzenegger paga apenas um dólar por ano para manter traje de filme

O ator negociou um contrato curioso com a Warner Bros. para guardar o figurino do vilão Mr. Freeze

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 08:44

Arnold Schwarzenegger em Conan Crédito: Divulgação

O ator Arnold Schwarzenegger assinou um acordo inusitado com a Warner Bros. para continuar com a posse do traje de Mr. Freeze, personagem que interpretou no filme 'Batman & Robin', lançado em 1997. Conforme revelado pelo falecido produtor Peter Macgregor-Scott, o astro de ação gostou tanto da fantasia que decidiu negociar uma forma de levá-la para casa.

Arnold Schwarzenegger levou o figurino usado em 'Batman & Robin' para casa 1 de 8

Segundo informações do The Hollywood Reporter, a solução encontrada pelos estúdios foi um contrato de aluguel simbólico, no qual o astro desembolsa a bagatela de um dólar anualmente para manter o figurino emprestado. Como a Warner Bros. costuma guardar rigorosamente adereços e roupas de suas produções para eventuais sequências, a liberação de peças para o elenco é extremamente rara e exige autorização direta da empresa.