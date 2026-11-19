TELEVISÃO

Por que Bela Gil deixou o 'Saia Justa'? Apresentadora explica decisão após quatro temporadas

Filha de Gilberto Gil anunciou a saída do programa do GNT e afirmou que está pronta para novos desafios após período de transformações pessoais

Heider Sacramento

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 16:14

Bela Gil explicou que deixou o Saia Justa para buscar novos desafios após quatro temporadas no programa Crédito: Reprodução/GNT

A apresentadora Bela Gil explicou por que decidiu deixar o elenco do Saia Justa, programa do GNT que integrou por quatro temporadas. A despedida foi anunciada nesta quarta-feira (18), durante a exibição da atração, após quatro anos de participação ao lado de outras apresentadoras.

Segundo Bela, a decisão está relacionada a uma nova fase de sua vida. Ela contou que chegou ao programa em um momento de grandes mudanças pessoais e que a experiência foi importante para reorganizar diferentes aspectos de sua trajetória. Agora, acredita estar pronta para buscar novos projetos.

“Não é uma decisão fácil, entrei no Saia numa transformação grande na minha vida. Estou no meu quarto ano, senti que o Saia foi importante na reconstrução e reorganização das pecinhas na minha vida. Agora, está tudo no lugar. Estou pronta para alçar novos voos, quero novos desafios”, explicou.

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A apresentadora também reconheceu que precisou fazer escolhas para conciliar os compromissos profissionais e pessoais. “Fiz muita matemática para que coubesse tudo, mas cada escolha é uma renúncia. Temos que perder o medo de perder”, afirmou.

Bela destacou que deixa o programa com a sensação de dever cumprido e demonstrou carinho pelas colegas. Desde março de 2023, ela participava dos debates sobre atualidade, comportamento e universo feminino, levando ao sofá experiências como mãe, empresária, escritora e ativista.

A saída foi marcada por homenagens de Eliana, Erika Januza, Juliette e Tati Machado. Juliette destacou a coragem da apresentadora, enquanto Erika afirmou que aprendeu com Bela ao longo da convivência no programa.