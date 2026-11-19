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Heider Sacramento
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 16:14
A apresentadora Bela Gil explicou por que decidiu deixar o elenco do Saia Justa, programa do GNT que integrou por quatro temporadas. A despedida foi anunciada nesta quarta-feira (18), durante a exibição da atração, após quatro anos de participação ao lado de outras apresentadoras.
Segundo Bela, a decisão está relacionada a uma nova fase de sua vida. Ela contou que chegou ao programa em um momento de grandes mudanças pessoais e que a experiência foi importante para reorganizar diferentes aspectos de sua trajetória. Agora, acredita estar pronta para buscar novos projetos.
“Não é uma decisão fácil, entrei no Saia numa transformação grande na minha vida. Estou no meu quarto ano, senti que o Saia foi importante na reconstrução e reorganização das pecinhas na minha vida. Agora, está tudo no lugar. Estou pronta para alçar novos voos, quero novos desafios”, explicou.
Bela Gil
A apresentadora também reconheceu que precisou fazer escolhas para conciliar os compromissos profissionais e pessoais. “Fiz muita matemática para que coubesse tudo, mas cada escolha é uma renúncia. Temos que perder o medo de perder”, afirmou.
Bela destacou que deixa o programa com a sensação de dever cumprido e demonstrou carinho pelas colegas. Desde março de 2023, ela participava dos debates sobre atualidade, comportamento e universo feminino, levando ao sofá experiências como mãe, empresária, escritora e ativista.
A saída foi marcada por homenagens de Eliana, Erika Januza, Juliette e Tati Machado. Juliette destacou a coragem da apresentadora, enquanto Erika afirmou que aprendeu com Bela ao longo da convivência no programa.
Apesar do encerramento desse ciclo, Bela confirmou presença no especial de fim de ano do Saia Justa, previsto para 16 de dezembro, às 22h30, no GNT.