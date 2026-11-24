NA JUSTIÇA

Por que Bruna Biancardi processou Luana Piovani e pede indenização de R$ 50 mil

Comentário da atriz sobre o relacionamento da influenciadora com Neymar motivou queixa-crime na Justiça de São Paulo

Heider Sacramento

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 20:45

Bruna Biancardi acionou Luana Piovani na Justiça após comentário envolvendo Neymar Crédito: Reprodução

Bruna Biancardi decidiu levar à Justiça uma declaração de Luana Piovani sobre seu relacionamento com Neymar. A influenciadora apresentou uma queixa-crime contra a atriz por injúria e pede uma indenização de, pelo menos, R$ 50 mil por danos morais.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Nelson Lima Neto, na coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, nesta terça-feira (24), a ação foi protocolada no último dia 16, na Justiça de São Paulo.

Bruna Biancardi 1 de 4

O processo foi motivado por uma publicação feita pela atriz no Instagram em 25 de outubro, após Neymar ser expulso durante uma partida entre Santos e Bahia.

Na ocasião, Luana criticou o comportamento do jogador e direcionou ofensas à companheira do atleta.

“Que desgraça de homem! A vergonha que as filhas (sic) vão passar quando entenderem. Culpa da mãe! Otária de carteira assinada”, escreveu a atriz.

A defesa de Bruna argumenta que as expressões utilizadas por Luana configuram menosprezo à condição de mulher. Os advogados pedem a condenação da atriz por injúria, considerando agravantes relacionados ao uso de meios digitais e à violência de gênero.

O que Bruna Biancardi pede na Justiça?

Além da indenização mínima de R$ 50 mil e da condenação criminal de Luana Piovani, a defesa da influenciadora solicita que o processo tramite em segredo de Justiça.

Os advogados também mencionam que Bruna está grávida da terceira filha de Neymar, circunstância que, segundo a defesa, a impediria de participar de audiências.