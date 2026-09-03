Por que cachorro gira antes de deitar? Comportamento tem explicação que vem dos ancestrais

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Fernanda Varela
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 20:00
O cachorro chega à caminha, dá uma, duas ou até várias voltas e só então decide deitar. A cena é tão comum que muitos tutores nem prestam atenção, mas esse comportamento pode ter raízes muito anteriores à vida dos cães dentro de casa.
Uma das principais explicações está ligada ao comportamento herdado dos ancestrais selvagens. Antes de existirem camas, cobertores e sofás, os animais precisavam preparar o próprio lugar para descansar.
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Preparando um lugar confortável
Girar antes de deitar pode ter ajudado os ancestrais dos cães a amassar vegetação, folhas e outros materiais presentes no chão, criando uma superfície mais confortável para o descanso.
Mesmo que atualmente o cachorro esteja diante de uma cama macia, alguns comportamentos instintivos permanecem. É como se ele ainda estivesse "arrumando" o local antes de dormir.
Segurança antes do descanso
Dar voltas também permite que o animal observe rapidamente o ambiente antes de assumir uma posição vulnerável. Dormir significa diminuir temporariamente a atenção ao que acontece ao redor, por isso verificar o espaço antes de se acomodar pode fazer parte desse ritual.
Encontrando a melhor posição
Nem toda volta precisa ter uma explicação ancestral. O cachorro também pode estar simplesmente tentando encontrar a posição mais confortável. É comum vê-lo girar, deitar, levantar novamente e mudar de lado até finalmente relaxar.
Por que alguns ainda cavam a cama?
O mesmo instinto pode ajudar a explicar outro comportamento bastante comum: raspar ou "cavar" a caminha antes de deitar. Na natureza, mexer no solo e na vegetação poderia ajudar a preparar o lugar escolhido para o descanso.
Quando as voltinhas deixam de ser normais?
Girar algumas vezes e deitar tranquilamente costuma fazer parte do comportamento normal do cachorro. A atenção deve aumentar quando o animal começa a girar excessivamente, parece não conseguir encontrar uma posição confortável, levanta repetidamente ou demonstra dor.
Essa dificuldade pode estar relacionada a desconfortos físicos, principalmente quando surge de repente ou em cães mais velhos. Nesses casos, uma avaliação veterinária é indicada para descobrir por que o animal não consegue se acomodar normalmente.