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Por que cachorro gira antes de deitar? Comportamento tem explicação que vem dos ancestrais

Dar algumas voltinhas antes de se acomodar é um hábito comum entre os cães e pode estar relacionado a instinto, conforto e segurança

Fernanda Varela

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 20:00

Crédito: Shutterstock

O cachorro chega à caminha, dá uma, duas ou até várias voltas e só então decide deitar. A cena é tão comum que muitos tutores nem prestam atenção, mas esse comportamento pode ter raízes muito anteriores à vida dos cães dentro de casa.

Uma das principais explicações está ligada ao comportamento herdado dos ancestrais selvagens. Antes de existirem camas, cobertores e sofás, os animais precisavam preparar o próprio lugar para descansar.

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Preparando um lugar confortável

Girar antes de deitar pode ter ajudado os ancestrais dos cães a amassar vegetação, folhas e outros materiais presentes no chão, criando uma superfície mais confortável para o descanso.

Mesmo que atualmente o cachorro esteja diante de uma cama macia, alguns comportamentos instintivos permanecem. É como se ele ainda estivesse "arrumando" o local antes de dormir.

Segurança antes do descanso

Dar voltas também permite que o animal observe rapidamente o ambiente antes de assumir uma posição vulnerável. Dormir significa diminuir temporariamente a atenção ao que acontece ao redor, por isso verificar o espaço antes de se acomodar pode fazer parte desse ritual.

Encontrando a melhor posição

Nem toda volta precisa ter uma explicação ancestral. O cachorro também pode estar simplesmente tentando encontrar a posição mais confortável. É comum vê-lo girar, deitar, levantar novamente e mudar de lado até finalmente relaxar.

Por que alguns ainda cavam a cama?

O mesmo instinto pode ajudar a explicar outro comportamento bastante comum: raspar ou "cavar" a caminha antes de deitar. Na natureza, mexer no solo e na vegetação poderia ajudar a preparar o lugar escolhido para o descanso.

Quando as voltinhas deixam de ser normais?

Girar algumas vezes e deitar tranquilamente costuma fazer parte do comportamento normal do cachorro. A atenção deve aumentar quando o animal começa a girar excessivamente, parece não conseguir encontrar uma posição confortável, levanta repetidamente ou demonstra dor.