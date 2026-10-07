CURIOSIDADE

Por que Débora do Batom tem esse apelido? Entenda quem é a baiana condenada pelos atos de 8 de Janeiro

Cabeleireira natural de Irecê ganhou notoriedade após escrever 'Perdeu, mané' com batom vermelho na estátua da Justiça, em frente ao STF

Fernanda Varela

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 17:12

Débora do Batom Crédito: Reproduçaõ

Débora Rodrigues dos Santos voltou aos holofotes após ter a progressão para o regime semiaberto autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Conhecida como "Débora do Batom", ela foi condenada a 14 anos de prisão por sua participação nos atos de 8 de janeiro de 2023.

Mas o apelido que passou a acompanhar a cabeleireira baiana surgiu por causa de uma cena específica registrada no dia marcado pelas manifestações em Brasília.

Débora do Batom 1 de 5

Mas afinal, por que Débora do Batom tem esse apelido?

Ela ganhou notoriedade nacional após escrever "Perdeu, mané" com um batom vermelho na estátua "A Justiça", localizada em frente ao edifício do STF, na Praça dos Três Poderes. O próprio Supremo registrou, durante o processo, que a baiana confessou ter manchado o monumento.



A imagem da frase em vermelho na escultura se tornou um dos registros mais conhecidos dos atos daquele dia e fez com que ela passasse a ser chamada de "Débora do Batom". Já a expressão "Perdeu, mané" fazia referência a uma frase dita em 2022 pelo então ministro do STF Luís Roberto Barroso ao ser abordado por um homem durante uma viagem a Nova York.

Quem é Débora do Batom?

Débora Rodrigues dos Santos é natural de Irecê, na Bahia, e estava presente nos atos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal foram invadidas e depredadas em Brasília.

Em depoimento à Justiça, Débora disse que um homem desconhecido começou a escrever a frase no monumento e pediu que ela continuasse porque teria a "letra muito feia". Débora aceitou o pedido e, posteriormente, pediu perdão pelo episódio.

Débora foi condenada a 14 anos de prisão pela Primeira Turma do STF, pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

A baiana estava em prisão domiciliar desde março de 2025, com monitoramento eletrônico. Em decisão de outubro de 2026, Alexandre de Moraes reconheceu que ela preenchia os requisitos para progredir ao regime semiaberto. Apesar da progressão da pena, foi determinado que Débora permanecesse em prisão domiciliar, modalidade considerada mais benéfica no caso. A decisão levou em conta o período de pena já cumprido e dias de remição obtidos durante o cumprimento da pena.