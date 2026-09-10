DESIGN DE INTERIORES

Por que estão dando adeus às janelas de PVC: os modelos que deixam a casa mais elegante e aconchegante e viraram tendência

Modelos de madeira e madeira com alumínio voltam a chamar atenção em projetos residenciais; escolha envolve aparência, manutenção, vidro e eficiência térmica



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 11:24

A madeira voltou a aparecer em projetos residenciais como alternativa às tradicionais esquadrias brancas de PVC Crédito: M.Emin BİLİR / Pexels

Durante décadas, as janelas de PVC se espalharam pelos imóveis graças ao preço competitivo, à facilidade de manutenção e à boa vedação. Agora, porém, um material muito mais antigo voltou a disputar espaço nas fachadas: a madeira.

O movimento aparece especialmente em casas nas quais a janela deixa de ser prática e se torna uma parte do design de interiores. Molduras, cores e texturas passaram a fazer parte da decoração, favorecendo madeira natural e sistemas híbridos.

Janelas de madeira 1 de 8

Em países europeus, proprietários também têm buscado alternativas ao plástico por uma combinação de aparência, sensação de aconchego e durabilidade. Entre elas estão janelas inteiramente de madeira e modelos com madeira na parte interna e alumínio no exterior.

Madeira voltou ao projeto

As janelas atuais são bastante diferentes das antigas esquadrias de madeira que inchavam, empenavam ou exigiam pintura frequente. Muitos modelos modernos utilizam madeira laminada ou engenheirada, projetada para maior durabilidade.

A vantagem mais evidente, porém, aparece dentro de casa. Enquanto o PVC normalmente apresenta acabamento uniforme, a madeira pode acompanhar pisos, móveis, vigas e outros elementos naturais, transformando a própria moldura da janela em parte da decoração.

Além disso, ela também apresenta boas propriedades de isolamento. Segundo o Departamento de Energia dos Estados Unidos, o material oferece resistência térmica superior às estruturas convencionais.

Vidros duplos ou triplos, revestimentos especiais e uma boa instalação ajudam a reduzir a troca de calor entre interior e exterior Crédito: High Contrast / Wikimedia Commons

Meio-termo elegante

Para quem deseja madeira dentro de casa sem deixá-la totalmente exposta à chuva e ao Sol, surgiu um meio-termo cada vez mais utilizado: a janela de madeira com revestimento externo de alumínio.

Nesse sistema, a madeira permanece visível no interior, enquanto uma camada metálica protege a parte voltada para a rua. A solução diminui a necessidade de manutenção da madeira e permite combinar aparência natural com maior resistência ao desgaste.

Sistemas de madeira e alumínio tentam reunir o acabamento natural no interior com maior resistência do lado de fora Crédito: HTL-Mödchen23 / Wikimedia Commons