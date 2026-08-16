CLIMÃO

Por que Fiuk e Fábio Jr. não se falam? Relembre a crise familiar

Fiuk afirmou que não tem mais qualquer contato com o pai e que está cansado de "poupar a imagem" do cantor

Metrópoles

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 09:59

Fábio Jr e Fiuk Crédito: Reprodução/Instagram

Há pelo menos 3 anos, Fiuk e o pai, Fábio Jr., cortaram relações, uma intriga familiar marcada por divergências criativas, ressentimentos e dificuldades financeiras. Em um vídeo exclusivo ao Metrópoles, o artista admitiu que ainda nutre sentimentos pelo cantor, mas que hoje prefere priorizar os próprios sentimentos.

“Hoje a gente não tem mais uma relação. Dizer isso dói. Mas fingir que estava tudo bem dói muito mais. Não é uma escolha minha. As portas estão abertas. Mas fiz uma escolha pela verdade”, declarou Fiuk. “Teve amor? Teve. Tiveram momentos incríveis? Tiveram, e sou muito grato por essas lembranças. Mas também tiveram dores muito profundas, que não vale a pena me aprofundar ou dizer o que é”, explicou.