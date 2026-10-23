Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Por que Leonardo não foi à festa da neta Maria Flor? Poliana Rocha revela motivo

Cantor sertanejo não compareceu ao aniversário de 4 anos da filha de Virginia e Zé Felipe

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 09:44

Leonardo falta a aniversário de Maria Flor
Leonardo falta a aniversário de Maria Flor Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Leonardo não compareceu à festa de quatro anos de sua neta, Maria Flor, realizada nesta quinta-feira (22) em Goiânia (GO). A ausência do sertanejo no aniversário da filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe chamou a atenção dos fãs nas redes sociais. Para afastar boatos, a esposa do artista, Poliana Rocha, utilizou seu perfil para explicar que o marido estava em uma viagem de pescaria.

Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe

Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Leonardo falta a aniversário de Maria Flor por Reprodução/Instagram
1 de 14
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram

A jornalista publicou uma foto do marido ao lado de um amigo durante o passeio e escreveu na legenda que ele estava aproveitando a vida. Antes de chegar à festa, Poliana também informou aos seguidores que o evento seguia uma regra rígida de privacidade. Assim como nos aniversários anteriores das crianças, os convidados precisaram deixar os celulares na portaria.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Virginia prepara festa de R$ 4 milhões para Maria Flor com show de Safadão, 300 mil lâmpadas e tema Rapunzel; veja como será

'Queixo de todo mundo caiu': Milton Cunha revela gafe de Virginia em desfile da Grande Rio

Latino deixa comentário ousado em foto de Virginia e chama atenção; saiba mais

Virginia Fonseca curte piscina após festa e é flagrada por Zé Felipe: ‘Cara de ressaca’

Sucesso nas redes, conheça o cantor gospel de 12 anos que emocionou Virginia Fonseca

A comemoração reuniu Virginia e Zé Felipe, que anunciaram a separação em maio de 2025, para celebrar ao lado dos três filhos do ex-casal. O evento teve como tema a personagem Rapunzel, do filme 'Enrolados'. A aniversariante usou fantasia inspirada na princesa, enquanto a irmã mais velha, Maria Alice, escolheu o figurino de Bela. A programação musical incluiu shows de Wesley Safadão e da dupla Felipe & Rodrigo.

A ida do cantor para a pescaria reforçou as especulações do público sobre um possível afastamento entra a família. Leonardo também não participou dos aniversários de Maria Alice, em maio, e do caçula José Leonardo, em setembro deste ano.

Nas ocasiões anteriores, Poliana Rocha representou a família nas festas. Apesar dos questionamentos constantes na internet sobre um suposto desentendimento entre o cantor e a ex-nora, não há confirmação de nenhuma briga.

Leia mais

Imagem - Influenciadora Malévola Alves paga fiança e é solta após prisão no Egito

Influenciadora Malévola Alves paga fiança e é solta após prisão no Egito

Imagem - Atriz de 'Emily in Paris' tieta Marisa Monte e se declara: '35 anos de amor'

Atriz de 'Emily in Paris' tieta Marisa Monte e se declara: '35 anos de amor'

Imagem - William Bonner mostra nova tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos: 'Guardar na pele'

William Bonner mostra nova tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos: 'Guardar na pele'

Tags:

zé Felipe Virginia Poliana Rocha E Leonardo Leonardo Aniversário de Maria Flor Maria Flor Poliana Rocha

Mais recentes

Imagem - Conversa em caixa-preta de helicóptero que caiu com Rick não era do voo do acidente; entenda

Conversa em caixa-preta de helicóptero que caiu com Rick não era do voo do acidente; entenda
Imagem - Renata Lo Prete ou César Tralli? Quem vai apresentar o debate da Globo? Saiba o horário e outros detalhes

Renata Lo Prete ou César Tralli? Quem vai apresentar o debate da Globo? Saiba o horário e outros detalhes
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (23 de outubro): reveja prioridades e avalie o custo de cada escolha

Cor e número da sorte de hoje (23 de outubro): reveja prioridades e avalie o custo de cada escolha