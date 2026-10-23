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Por que Leonardo não foi à festa da neta Maria Flor? Poliana Rocha revela motivo

Cantor sertanejo não compareceu ao aniversário de 4 anos da filha de Virginia e Zé Felipe

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 09:44

Leonardo falta a aniversário de Maria Flor Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Leonardo não compareceu à festa de quatro anos de sua neta, Maria Flor, realizada nesta quinta-feira (22) em Goiânia (GO). A ausência do sertanejo no aniversário da filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe chamou a atenção dos fãs nas redes sociais. Para afastar boatos, a esposa do artista, Poliana Rocha, utilizou seu perfil para explicar que o marido estava em uma viagem de pescaria.

Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe 1 de 14

A jornalista publicou uma foto do marido ao lado de um amigo durante o passeio e escreveu na legenda que ele estava aproveitando a vida. Antes de chegar à festa, Poliana também informou aos seguidores que o evento seguia uma regra rígida de privacidade. Assim como nos aniversários anteriores das crianças, os convidados precisaram deixar os celulares na portaria.

A comemoração reuniu Virginia e Zé Felipe, que anunciaram a separação em maio de 2025, para celebrar ao lado dos três filhos do ex-casal. O evento teve como tema a personagem Rapunzel, do filme 'Enrolados'. A aniversariante usou fantasia inspirada na princesa, enquanto a irmã mais velha, Maria Alice, escolheu o figurino de Bela. A programação musical incluiu shows de Wesley Safadão e da dupla Felipe & Rodrigo.

A ida do cantor para a pescaria reforçou as especulações do público sobre um possível afastamento entra a família. Leonardo também não participou dos aniversários de Maria Alice, em maio, e do caçula José Leonardo, em setembro deste ano.