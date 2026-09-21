Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Por que Leonardo parou de beber? Motivo do jejum alcoólico é revelado

Cantor está há mais de 20 dias sem consumir bebidas alcoólicas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 14:14

Leonardo
Leonardo Crédito: Reprodução

Leonardo está vivendo uma situação pouco habitual em sua rotina. O cantor está há mais de 20 dias longe da bebida alcoólica e, segundo a esposa, Poliana Rocha, a pausa deve continuar até completar um mês.

A decisão, que chamou atenção dos fãs justamente pelo histórico do sertanejo com a cachaça, não partiu de uma promessa ou de uma mudança definitiva de estilo de vida. A assessoria de Leonardo explicou ao gshow que o cantor precisou interromper o consumo de álcool após uma alteração identificada em exames de rotina.

Leonardo está sem beber álcool

Poliana comemora os 21 dias do marido Leonardo sem álcool por Reprodução
Poliana revela meta de Leonardo sem álcool e condição para voltar a beber por Reprodução
Zé Felipe brinca com relação ao pai, Leonardo, estar 21 dias sem beber por Reprodução
Leonardo por Reprodução
Leonardo por Reprodução
Leonardo por Reprodução
1 de 6
Poliana comemora os 21 dias do marido Leonardo sem álcool por Reprodução

"Recentemente, Leonardo fez exames de rotina, onde foi detectado uma alteração, nada alarmante, nos índices de triglicérides. Por este motivo, foi sugerida uma dieta, incluindo 30 dias sem consumo de bebida alcoólica. Em breve, os exames serão refeitos, e terá uma nova avaliação médica", informou a equipe do artista em comunicado oficial.

Poliana Rocha comemora mudança

Enquanto Leonardo encara a pausa na bebida, Poliana tem comemorado publicamente cada dia cumprido pelo marido. Recentemente, ela revelou que o cantor já havia chegado aos 21 dias sem álcool.

"21 dias sem beber e eu estou muito feliz por você! Ver você passando por isso de frente, ficando mais leve, mais jovem, mais saudável, me enche de orgulho. Eu sempre quis o melhor para você. Te amo", escreveu a influenciadora.

Leonardo com os filhos

Leonardo com os filhos por Reprodução/Instagram
Leonardo com os filhos por Reprodução/Instagram
Leonardo com os filhos: Zé Felipe, Monyque Isabella, João Guilherme, Matheus Vargas, Jéssica Beatriz e Pedro Leonardo por Reprodução/Instagram
Leonardo com os filhos: Zé Felipe, Monyque Isabella, João Guilherme, Matheus Vargas, Jéssica Beatriz e Pedro Leonardo por Reprodução/Instagram
Leonardo recebe surpresa dos filhos João Guilherme, Jéssica Beatriz e Matheus Vargas no Dia dos Pais por Reprodução/Instagram
Leonardo e os filhos Jéssica e João Guilherme, em Goiânia por Reprodução/Instagram
Leonardo com os filhos: Zé Felipe, Monyque Isabella, João Guilherme, Matheus Vargas, Jéssica Beatriz e Pedro Leonardo por Reprodução/Instagram
Leonardo com os filhos Zé Felipe, João Guilherme, Pedro Leonardo e Matheus Vargas por Reprodução/Instagram
João Guilherme é o sexto filho do cantor Leonardo por Reprodução/Instagram
Leonardo e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Leonardo por Reprodução/Instagram
João Guilherme é o sexto filho do cantor Leonardo por Reprodução/Instagram
1 de 12
Leonardo com os filhos por Reprodução/Instagram

A comemoração também ganhou uma dose de humor graças a Zé Felipe. O filho do casal apareceu nos comentários da publicação e brincou com a situação: "Agora só tomar uma pra comemorar".

Poliana, porém, já avisou que a meta é chegar aos 30 dias. Em outra publicação, ela explicou que o cantor deverá refazer os exames depois do período de abstinência. "Depois, ele refaz os exames e, estando tudo certinho, a gente conversa sobre a volta", afirmou.

Leonardo já brincou sobre a falta da bebida

A pausa no álcool também virou motivo de brincadeira dentro da própria família. Em um vídeo publicado por Poliana, Leonardo aparece segurando um picolé e pergunta se poderia consumir o doce. Depois de receber uma resposta positiva, o sertanejo reclamou da situação: "22 dias chupando essa desgraça".

Antes de iniciar o período sem álcool, Leonardo ainda apareceu bebendo durante a Festa do Peão de Barretos. Em uma coletiva de imprensa, chegou a tomar um shot de sua própria marca de cachaça e fez piada ao ser questionado sobre como mantinha sua essência ao longo dos anos. "É por causa da 'marvada' [cachaça]!", respondeu o cantor, aos risos.

A mudança foi percebida pelos seguidores, que comentaram a aparência do sertanejo após algumas semanas sem consumir álcool. Entre os comentários, fãs disseram que ele estaria mais "desinchado", mais jovem e com aparência diferente.

Leia mais

Imagem - A Fazenda 18: Famoso engole 6 ovos crus, choca peões e divide opiniões na web: 'Nojento'

A Fazenda 18: Famoso engole 6 ovos crus, choca peões e divide opiniões na web: 'Nojento'

Imagem - Pastor causa polêmica nas redes sociais ao usar salto alto para pregar em cultos: 'Não tem vergonha de brincar com o nome de Deus?'

Pastor causa polêmica nas redes sociais ao usar salto alto para pregar em cultos: 'Não tem vergonha de brincar com o nome de Deus?'

Imagem - Presley Gerber morreu de quê? Causa da morte do filho de Cindy Crawford aos 27 anos surpreende

Presley Gerber morreu de quê? Causa da morte do filho de Cindy Crawford aos 27 anos surpreende

Tags:

Leonardo

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Meryl Streep, vencedora de 3 Oscars, é detonada por cristãos após ser escalada para novo Nárnia: 'Blasfêmia'

Meryl Streep, vencedora de 3 Oscars, é detonada por cristãos após ser escalada para novo Nárnia: 'Blasfêmia'