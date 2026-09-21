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Por que Leonardo parou de beber? Motivo do jejum alcoólico é revelado

Cantor está há mais de 20 dias sem consumir bebidas alcoólicas

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 14:14

Leonardo Crédito: Reprodução

Leonardo está vivendo uma situação pouco habitual em sua rotina. O cantor está há mais de 20 dias longe da bebida alcoólica e, segundo a esposa, Poliana Rocha, a pausa deve continuar até completar um mês.

A decisão, que chamou atenção dos fãs justamente pelo histórico do sertanejo com a cachaça, não partiu de uma promessa ou de uma mudança definitiva de estilo de vida. A assessoria de Leonardo explicou ao gshow que o cantor precisou interromper o consumo de álcool após uma alteração identificada em exames de rotina.

Leonardo está sem beber álcool 1 de 6

"Recentemente, Leonardo fez exames de rotina, onde foi detectado uma alteração, nada alarmante, nos índices de triglicérides. Por este motivo, foi sugerida uma dieta, incluindo 30 dias sem consumo de bebida alcoólica. Em breve, os exames serão refeitos, e terá uma nova avaliação médica", informou a equipe do artista em comunicado oficial.

Poliana Rocha comemora mudança

Enquanto Leonardo encara a pausa na bebida, Poliana tem comemorado publicamente cada dia cumprido pelo marido. Recentemente, ela revelou que o cantor já havia chegado aos 21 dias sem álcool.

"21 dias sem beber e eu estou muito feliz por você! Ver você passando por isso de frente, ficando mais leve, mais jovem, mais saudável, me enche de orgulho. Eu sempre quis o melhor para você. Te amo", escreveu a influenciadora.

Leonardo com os filhos 1 de 12

A comemoração também ganhou uma dose de humor graças a Zé Felipe. O filho do casal apareceu nos comentários da publicação e brincou com a situação: "Agora só tomar uma pra comemorar".

Poliana, porém, já avisou que a meta é chegar aos 30 dias. Em outra publicação, ela explicou que o cantor deverá refazer os exames depois do período de abstinência. "Depois, ele refaz os exames e, estando tudo certinho, a gente conversa sobre a volta", afirmou.

Leonardo já brincou sobre a falta da bebida

A pausa no álcool também virou motivo de brincadeira dentro da própria família. Em um vídeo publicado por Poliana, Leonardo aparece segurando um picolé e pergunta se poderia consumir o doce. Depois de receber uma resposta positiva, o sertanejo reclamou da situação: "22 dias chupando essa desgraça".

Antes de iniciar o período sem álcool, Leonardo ainda apareceu bebendo durante a Festa do Peão de Barretos. Em uma coletiva de imprensa, chegou a tomar um shot de sua própria marca de cachaça e fez piada ao ser questionado sobre como mantinha sua essência ao longo dos anos. "É por causa da 'marvada' [cachaça]!", respondeu o cantor, aos risos.