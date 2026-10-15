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Por que Lula está usando chapéu? Entenda o motivo de saúde por trás do acessório

Presidente passou a usar chapéu-panamá após tratamento contra câncer de pele na cabeça e chegou a escolher o acessório para a foto da urna eletrônica

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 21:00

Lula está usando chapéu com regularidade
Lula está usando chapéu com regularidade Crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou a chamar atenção por um detalhe no visual durante compromissos públicos e aparições na televisão: o uso frequente de chapéu-panamá. O acessório, que também apareceu durante uma entrevista à TV Globo, tem uma explicação relacionada à saúde do petista.

Em abril de 2026, Lula passou por um procedimento para retirar um câncer de pele na cabeça. Após a cirurgia, o presidente precisou utilizar um curativo e realizar 15 sessões de radioterapia. Por recomendação médica, ele passou a proteger a região tratada da exposição direta ao sol.

A trajetória de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução
Ainda criança, mudou-se com a família para São Paulo por Reprodução
Lula trabalhou como metalúrgico na região de São Bernardo do Campo, onde começou sua atuação no movimento sindical por Reprodução
Eleito presidente do sindicato dos metalúrgicos em 1975, Lula ganhou projeção nacional durante as greves do ABC paulista por Reprodução
Lula participou da criação do Partido dos Trabalhadores em 1980 por Divulgação
Em 1980, Lula foi preso durante uma greve dos metalúrgicos do ABC, com base na Lei de Segurança Nacional por Divulgação
Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo e participou da Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição de 1988 por Divulgação
Lula concorreu à Presidência pela primeira vez em 1989. Chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Fernando Collor por Reprodução
Depois de perder as eleições de 1994 e 1998, Lula venceu a disputa presidencial de 2002. Tomou posse em janeiro de 2003 por Divulgação
Em 2006, conquistou um segundo mandato consecutivo. Deixou a Presidência em 2011, após oito anos no cargo por Arquivo/Agência Brasil
Em 2018, Lula foi preso após condenação no caso do tríplex do Guarujá. Saiu da prisão em 2019, e a condenação foi anulada pelo STF em 2021 por Ricardo Stuckert/Divulgação
Lula voltou a disputar a Presidência em 2022 e derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno, iniciando seu terceiro mandato em janeiro de 2023 por Divulgação
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Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução

O próprio Lula explicou a mudança durante um discurso realizado em 17 de agosto, na abertura oficial de sua campanha à reeleição, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. "Eu quero dizer que estou de chapéu, primeiro porque eu gosto de chapéu, mas hoje é porque eu fiz radioterapia na cabeça para cuidar de um câncer de pele e não posso tomar sol na cabeça", afirmou.

Na ocasião, apesar da orientação médica, o presidente anunciou que retiraria o acessório diante dos apoiadores presentes no estádio da Vila Euclides. "Mas eu quero dizer para vocês que eu vou ousar (arriscar) a minha saúde e vou tirar o chapéu para todos vocês", acrescentou.

A presença do chapéu também despertou curiosidade durante a sabatina de Lula à TV Globo, em 27 de agosto. Segundo dados do Google Trends divulgados pelo jornal O Globo, a pergunta "por que Lula está usando chapéu" registrou um pico de buscas durante a entrevista.

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O acessório já havia aparecido em outras ocasiões, incluindo compromissos no Palácio do Planalto e o pronunciamento presidencial pelo Dia do Trabalhador, em 1º de maio.

A mudança no visual chegou até a campanha eleitoral. Pela primeira vez em sua trajetória política, Lula escolheu usar um chapéu-panamá na fotografia apresentada à Justiça Eleitoral para aparecer na urna eletrônica.

A decisão gerou preocupação entre aliados diante da possibilidade de questionamentos sobre as regras para fotografias de candidatos. Isso porque a Justiça Eleitoral estabelece critérios para evitar que acessórios prejudiquem a identificação dos concorrentes.

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Um precedente de 2022, entretanto, foi considerado pela campanha. Naquele ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou o então candidato a deputado federal Douglas Belchior (PT-SP) a utilizar um boné de aba reta na fotografia de urna.

Na decisão, o tribunal considerou que o acessório, naquele caso específico, não dificultava a visualização do rosto nem o reconhecimento do candidato pelo eleitor.

Embora Lula já tenha declarado gostar de chapéus e possua uma coleção do acessório, o uso mais frequente em 2026 está diretamente relacionado aos cuidados médicos após o tratamento do câncer de pele.

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