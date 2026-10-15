CURIOSIDADE

Por que Lula está usando chapéu? Entenda o motivo de saúde por trás do acessório

Presidente passou a usar chapéu-panamá após tratamento contra câncer de pele na cabeça e chegou a escolher o acessório para a foto da urna eletrônica

Fernanda Varela

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 21:00

Lula está usando chapéu com regularidade Crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou a chamar atenção por um detalhe no visual durante compromissos públicos e aparições na televisão: o uso frequente de chapéu-panamá. O acessório, que também apareceu durante uma entrevista à TV Globo, tem uma explicação relacionada à saúde do petista.

Em abril de 2026, Lula passou por um procedimento para retirar um câncer de pele na cabeça. Após a cirurgia, o presidente precisou utilizar um curativo e realizar 15 sessões de radioterapia. Por recomendação médica, ele passou a proteger a região tratada da exposição direta ao sol.

A trajetória de Lula 1 de 12

O próprio Lula explicou a mudança durante um discurso realizado em 17 de agosto, na abertura oficial de sua campanha à reeleição, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. "Eu quero dizer que estou de chapéu, primeiro porque eu gosto de chapéu, mas hoje é porque eu fiz radioterapia na cabeça para cuidar de um câncer de pele e não posso tomar sol na cabeça", afirmou.

Na ocasião, apesar da orientação médica, o presidente anunciou que retiraria o acessório diante dos apoiadores presentes no estádio da Vila Euclides. "Mas eu quero dizer para vocês que eu vou ousar (arriscar) a minha saúde e vou tirar o chapéu para todos vocês", acrescentou.

A presença do chapéu também despertou curiosidade durante a sabatina de Lula à TV Globo, em 27 de agosto. Segundo dados do Google Trends divulgados pelo jornal O Globo, a pergunta "por que Lula está usando chapéu" registrou um pico de buscas durante a entrevista.

O acessório já havia aparecido em outras ocasiões, incluindo compromissos no Palácio do Planalto e o pronunciamento presidencial pelo Dia do Trabalhador, em 1º de maio.

A mudança no visual chegou até a campanha eleitoral. Pela primeira vez em sua trajetória política, Lula escolheu usar um chapéu-panamá na fotografia apresentada à Justiça Eleitoral para aparecer na urna eletrônica.

A decisão gerou preocupação entre aliados diante da possibilidade de questionamentos sobre as regras para fotografias de candidatos. Isso porque a Justiça Eleitoral estabelece critérios para evitar que acessórios prejudiquem a identificação dos concorrentes.

Um precedente de 2022, entretanto, foi considerado pela campanha. Naquele ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou o então candidato a deputado federal Douglas Belchior (PT-SP) a utilizar um boné de aba reta na fotografia de urna.

Na decisão, o tribunal considerou que o acessório, naquele caso específico, não dificultava a visualização do rosto nem o reconhecimento do candidato pelo eleitor.