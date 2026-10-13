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Por que Netinho tinha esse nome? Conheça a verdadeira identidade do cantor de 'Milla'

Artista baiano, que morreu aos 60 anos, nasceu com um nome diferente daquele que o tornou conhecido em todo o Brasil

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 13:39

Netinho
Netinho Crédito: Reprodução

Conhecido nacionalmente como Netinho, o cantor que morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, tinha um nome de batismo que parte do público desconhecia: Ernesto de Souza Andrade Júnior. Foi com o nome artístico que ele conquistou o Brasil e se tornou um dos principais representantes do axé music nos anos 1990.

O apelido Netinho é uma forma diminutiva associada ao nome Ernesto. Entretanto, nas fontes biográficas consultadas, incluindo o site oficial do artista, não há uma explicação específica sobre quem criou o apelido ou em que momento ele passou a utilizá-lo. Por isso, não é possível afirmar que tenha surgido na infância ou sido escolhido por algum familiar.

Cantor Netinho morreu aos 60 anos

Netinho por Reprodução
Netinho fez seu último show de 31 de janeiro de 2026, en Natal por Reprodução
Netinho fez seu último show de 31 de janeiro de 2026, en Natal por Reprodução
Netinho por Divulgação
Netinho e a filha, Bruna por Reprodução
Jair Bolsonaro e Netinho por Reprodução
O cantor Netinho ficou internado por cerca de 7 meses entre 2013 e 2014 após complicações por uso de anabolizantes por Reprodução
Netinho se emociona ao falar da sua superação após uso de anabolizantes no Domingão do Faustão por Reprodução/TV Globo
Netinho no hospital por Reprodução/Globo News
Netinho internado após uso de anabolizantes por Reprodução/Facebook
Netinho apareceu em boa forma em fevereiro de 2013 por Divulgação
Netinho na academia por Reprodução/Redes Sociais
Netinho por TV Globo/Reprodução
Netinho com a filha, Bruna, em foto antiga por Reprodução
Netinho por Reprodução
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho e a filha em foto publicada em 2023 por Reprodução/Instagram
Netinho sofreu uma queda no banheiro, mas tranquilizou os fãs por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho mandou recado para os fãs por Reprodução | Instagram
Netinho diz que o início do seu tratamento foi adiado para quarta-feira (10) por Reprodução/Instagram
Netinho afirmou que pretende enfrentar o tratamento com otimismo por Reprodução/Instagram
Netinho enfrenta problemas de saúde por Reprodução | Instagram
Netinho por Reprodução/Instagram
Cantor Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho em primeiro ensaio após alta do hospital por Reprodução
Netinho antes da doença por Divulgação
Netinho por Divulgação
Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram
Netinho de Paula volta a ser internado no hospital Aliança por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução / Redes Sociais
Netinho anuncia que teve alta do hospital por Reprodução / Redes Sociais
Netinho está internado no Hospital Aliança Star em Salvador por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução/Redes Sociais
Netinho em imagem postada nas redes sociais por Reprodução
Netinho raspa a cabeça após diagnóstico de câncer por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho segue internado por Reprodução
Netinho está internado há uma semana por Reprodução / Redes sociais
Netinho postou nova atualização por Reprodução
Internado na UTI, Netinho cancela shows que faria no Carnaval por Reprodução
Netinho por Divulgação
Netinho por Divulgação
1 de 46
Netinho por Reprodução

Nascido em 12 de julho de 1966, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, Ernesto perdeu o pai aos nove anos, em um acidente de carro. Um ano depois, se mudou com a família para Salvador, cidade onde começou a desenvolver sua trajetória musical.

Aos 14 anos, ganhou da mãe seu primeiro violão e aprendeu a tocar sozinho. Mais tarde, ingressou no curso de Engenharia Civil da Universidade Católica do Salvador, mas também passou a se apresentar em bares da capital baiana, interpretando músicas de MPB e bossa nova.

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A carreira ganhou força no fim da década de 1980, quando se tornou vocalista da Banda Beijo. Com o grupo, alcançou projeção nacional e emplacou sucessos como "Beijo na Boca".

Em 1993, iniciou carreira solo. Três anos depois, lançou a gravação de "Milla", que se transformou em um dos maiores sucessos de sua trajetória e ajudou a consolidar o nome Netinho na história da música brasileira.

O artista morreu nesta terça-feira (13), em Salvador, após enfrentar um linfoma não Hodgkin do tipo B, diagnosticado em 2025. A doença evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

Embora a origem exata do apelido não esteja documentada nas fontes consultadas, o nome Netinho permaneceu ligado à história do axé e aos sucessos que marcaram diferentes gerações de foliões.

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