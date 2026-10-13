Por que Netinho tinha esse nome? Conheça a verdadeira identidade do cantor de 'Milla'

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Fernanda Varela
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 13:39
Conhecido nacionalmente como Netinho, o cantor que morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, tinha um nome de batismo que parte do público desconhecia: Ernesto de Souza Andrade Júnior. Foi com o nome artístico que ele conquistou o Brasil e se tornou um dos principais representantes do axé music nos anos 1990.
O apelido Netinho é uma forma diminutiva associada ao nome Ernesto. Entretanto, nas fontes biográficas consultadas, incluindo o site oficial do artista, não há uma explicação específica sobre quem criou o apelido ou em que momento ele passou a utilizá-lo. Por isso, não é possível afirmar que tenha surgido na infância ou sido escolhido por algum familiar.
Cantor Netinho morreu aos 60 anos
Nascido em 12 de julho de 1966, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, Ernesto perdeu o pai aos nove anos, em um acidente de carro. Um ano depois, se mudou com a família para Salvador, cidade onde começou a desenvolver sua trajetória musical.
Aos 14 anos, ganhou da mãe seu primeiro violão e aprendeu a tocar sozinho. Mais tarde, ingressou no curso de Engenharia Civil da Universidade Católica do Salvador, mas também passou a se apresentar em bares da capital baiana, interpretando músicas de MPB e bossa nova.
A carreira ganhou força no fim da década de 1980, quando se tornou vocalista da Banda Beijo. Com o grupo, alcançou projeção nacional e emplacou sucessos como "Beijo na Boca".
Em 1993, iniciou carreira solo. Três anos depois, lançou a gravação de "Milla", que se transformou em um dos maiores sucessos de sua trajetória e ajudou a consolidar o nome Netinho na história da música brasileira.
O artista morreu nesta terça-feira (13), em Salvador, após enfrentar um linfoma não Hodgkin do tipo B, diagnosticado em 2025. A doença evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos.
Embora a origem exata do apelido não esteja documentada nas fontes consultadas, o nome Netinho permaneceu ligado à história do axé e aos sucessos que marcaram diferentes gerações de foliões.