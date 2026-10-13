APELIDO

Por que Netinho tinha esse nome? Conheça a verdadeira identidade do cantor de 'Milla'

Artista baiano, que morreu aos 60 anos, nasceu com um nome diferente daquele que o tornou conhecido em todo o Brasil

Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 13:39

Netinho Crédito: Reprodução

Conhecido nacionalmente como Netinho, o cantor que morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, tinha um nome de batismo que parte do público desconhecia: Ernesto de Souza Andrade Júnior. Foi com o nome artístico que ele conquistou o Brasil e se tornou um dos principais representantes do axé music nos anos 1990.

O apelido Netinho é uma forma diminutiva associada ao nome Ernesto. Entretanto, nas fontes biográficas consultadas, incluindo o site oficial do artista, não há uma explicação específica sobre quem criou o apelido ou em que momento ele passou a utilizá-lo. Por isso, não é possível afirmar que tenha surgido na infância ou sido escolhido por algum familiar.

Cantor Netinho morreu aos 60 anos 1 de 46

Nascido em 12 de julho de 1966, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, Ernesto perdeu o pai aos nove anos, em um acidente de carro. Um ano depois, se mudou com a família para Salvador, cidade onde começou a desenvolver sua trajetória musical.

Aos 14 anos, ganhou da mãe seu primeiro violão e aprendeu a tocar sozinho. Mais tarde, ingressou no curso de Engenharia Civil da Universidade Católica do Salvador, mas também passou a se apresentar em bares da capital baiana, interpretando músicas de MPB e bossa nova.

A carreira ganhou força no fim da década de 1980, quando se tornou vocalista da Banda Beijo. Com o grupo, alcançou projeção nacional e emplacou sucessos como "Beijo na Boca".

Em 1993, iniciou carreira solo. Três anos depois, lançou a gravação de "Milla", que se transformou em um dos maiores sucessos de sua trajetória e ajudou a consolidar o nome Netinho na história da música brasileira.

O artista morreu nesta terça-feira (13), em Salvador, após enfrentar um linfoma não Hodgkin do tipo B, diagnosticado em 2025. A doença evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos.