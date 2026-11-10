Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Por que o 'Apito Final' saiu do ar? Entenda decisão da Band com Craque Neto

Emissora exibiu a última edição do programa nesta segunda-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 09:16

Craque Neto é apresentador do 'Apito Final', na Band Crédito: Reprodução/Esporte na Band

A Band encerrou na noite desta segunda-feira (9) o programa 'Apito Final', exibido por volta das 22h30. A atração saiu do ar após registrar baixos números no Ibope, além do cansaço do apresentador e ex-jogador Neto. A informação foi revelada pelo colunista Flávio Ricco, no Portal LeoDias.

Programa 'Apito Final'

Craque Neto é apresentador do 'Apito Final', na Band por Reprodução/Esporte na Band
Craque Neto é apresentador do 'Apito Final', na Band por Reprodução/Esporte na Band
Craque Neto é apresentador do 'Apito Final', na Band por Reprodução/Esporte na Band
Craque Neto é apresentador do 'Apito Final', na Band por Reprodução/Esporte na Band
Craque Neto é apresentador do 'Apito Final', na Band por Reprodução/Esporte na Band
Craque Neto é apresentador do 'Apito Final', na Band por Reprodução/Esporte na Band
1 de 6
Craque Neto é apresentador do 'Apito Final', na Band por Reprodução/Esporte na Band

A atração ia ao ar para debater os lances da rodada do futebol brasileiro após os jogos do fim de semana. Neto, no entanto, vinha acumulando muitas funções na emissora. O ex-atleta apresenta de segunda a sexta-feira o programa 'Os Donos da Bola' na televisão e ainda cumpre horário diário no rádio.

O principal motivo para o cancelamento vai além da rotina do apresentador e envolve a grade da emissora. A Band vende horários para igrejas no meio da noite, exatamente na faixa nobre, período em que mais pessoas estão assistindo televisão.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Craque Neto revela motivo do fim do namoro de Virginia e Vini Jr.: 'Ela que terminou'

Ex-jogador Valdívia perde na Justiça e terá que indenizar Craque Neto após postagem ofensiva

Craque Neto reage a assalto e corre atrás de criminosos; vídeo

Ronaldo diz que Craque Neto deveria ser proibido de comentar: 'Incita o ódio'

Essa entrega sem público derruba os números de tudo o que vem depois na grade. Ao analisar o problema, Flávio Ricco destacou a dificuldade que o programa enfrentava para subir a audiência herdada do pastor: "Não há quem consiga fazer milagres nessas condições", escreveu o jornalista. Com a TV marcando quase zero ponto no horário, o esportivo não conseguia atrair telespectadores.

O 'Apito Final' estreou em julho de 2023, nas noites de domingo. Em fevereiro deste ano, a direção mudou o dia de exibição para as segundas-feiras, às 22h30, mas a troca não salvou a atração.

Leia mais

Imagem - Fábio Jr se pronuncia após morte de fã durante show: 'Muita tristeza'

Fábio Jr se pronuncia após morte de fã durante show: 'Muita tristeza'

Imagem - Cantor sertanejo Belutti sofre acidente e tem carro de luxo destruído; veja estado de saúde

Cantor sertanejo Belutti sofre acidente e tem carro de luxo destruído; veja estado de saúde

Imagem - Benício Huck surge de mãos dadas com nova namorada em corrida de Fórmula 1; saiba quem é

Benício Huck surge de mãos dadas com nova namorada em corrida de Fórmula 1; saiba quem é

Tags:

Band Programação Programa Craque Neto

Mais recentes

Imagem - Blogueirinha acusa João Vicente de tentar barrar pergunta sobre Gracyanne e dispara: 'Fique na tua!'

Blogueirinha acusa João Vicente de tentar barrar pergunta sobre Gracyanne e dispara: 'Fique na tua!'
Imagem - Romance no ar? Paolla Oliveira fala pela primeira vez sobre relação com o surfista João Chianca

Romance no ar? Paolla Oliveira fala pela primeira vez sobre relação com o surfista João Chianca
Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos' - o conselho de Marco Aurélio para quem vive preocupado com imprevistos

Frase do dia do Estoicismo: 'Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos' - o conselho de Marco Aurélio para quem vive preocupado com imprevistos