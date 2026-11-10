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Por que o 'Apito Final' saiu do ar? Entenda decisão da Band com Craque Neto

Emissora exibiu a última edição do programa nesta segunda-feira (9)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 09:16

Craque Neto é apresentador do 'Apito Final', na Band Crédito: Reprodução/Esporte na Band

A Band encerrou na noite desta segunda-feira (9) o programa 'Apito Final', exibido por volta das 22h30. A atração saiu do ar após registrar baixos números no Ibope, além do cansaço do apresentador e ex-jogador Neto. A informação foi revelada pelo colunista Flávio Ricco, no Portal LeoDias.

Programa 'Apito Final' 1 de 6

A atração ia ao ar para debater os lances da rodada do futebol brasileiro após os jogos do fim de semana. Neto, no entanto, vinha acumulando muitas funções na emissora. O ex-atleta apresenta de segunda a sexta-feira o programa 'Os Donos da Bola' na televisão e ainda cumpre horário diário no rádio.

O principal motivo para o cancelamento vai além da rotina do apresentador e envolve a grade da emissora. A Band vende horários para igrejas no meio da noite, exatamente na faixa nobre, período em que mais pessoas estão assistindo televisão.

Essa entrega sem público derruba os números de tudo o que vem depois na grade. Ao analisar o problema, Flávio Ricco destacou a dificuldade que o programa enfrentava para subir a audiência herdada do pastor: "Não há quem consiga fazer milagres nessas condições", escreveu o jornalista. Com a TV marcando quase zero ponto no horário, o esportivo não conseguia atrair telespectadores.