Por que o 'Apito Final' saiu do ar? Entenda decisão da Band com Craque Neto

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 09:16
A Band encerrou na noite desta segunda-feira (9) o programa 'Apito Final', exibido por volta das 22h30. A atração saiu do ar após registrar baixos números no Ibope, além do cansaço do apresentador e ex-jogador Neto. A informação foi revelada pelo colunista Flávio Ricco, no Portal LeoDias.
Programa 'Apito Final'
A atração ia ao ar para debater os lances da rodada do futebol brasileiro após os jogos do fim de semana. Neto, no entanto, vinha acumulando muitas funções na emissora. O ex-atleta apresenta de segunda a sexta-feira o programa 'Os Donos da Bola' na televisão e ainda cumpre horário diário no rádio.
O principal motivo para o cancelamento vai além da rotina do apresentador e envolve a grade da emissora. A Band vende horários para igrejas no meio da noite, exatamente na faixa nobre, período em que mais pessoas estão assistindo televisão.
Essa entrega sem público derruba os números de tudo o que vem depois na grade. Ao analisar o problema, Flávio Ricco destacou a dificuldade que o programa enfrentava para subir a audiência herdada do pastor: "Não há quem consiga fazer milagres nessas condições", escreveu o jornalista. Com a TV marcando quase zero ponto no horário, o esportivo não conseguia atrair telespectadores.
O 'Apito Final' estreou em julho de 2023, nas noites de domingo. Em fevereiro deste ano, a direção mudou o dia de exibição para as segundas-feiras, às 22h30, mas a troca não salvou a atração.