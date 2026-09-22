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Por que o cantor Rick viajou para Santa Catarina?

Cantor, da dupla sertaneja Rick & Renner, viajou na manhã desta segunda-feira (21)

Felipe Sena

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17:33

Rick Sollo Crédito: Reprodução | Instagram

No final da manhã desta terça-feira (22), foram encontrados na Serra de Minas Gerais, destroços do helicóptero onde estava o cantor Rick, que teve a morte confirmada.

Foram encontrados ainda o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, assim como o piloto Antonio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Rick & Renner 1 de 5

Rick tinha viajado para um almoço imobiliário com o prefeito de São Joaquim, José Teodoro de Sena Amaral, em uma vinícola na Serra de Santa Catarina.

O cantor, da dupla sertaneja Rick & Renner, viajou na manhã desta segunda-feira (21), partindo inicialmente de Jundiaí (SP) em um jatinho particular em direção a Porto Belo (SC). A previsão original de chegada ao destino final, na cidade de São Joaquim (SC), era por volta de 12h a 13h do mesmo dia, onde participaria do almoço.

O helicóptero Bell 430 que levava o artista para Porto Belo perdeu o contato por volta das 12h, em meio às fortes chuvas e ventos na região. Após mais de 35 horas de intensas buscas, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina localizou os destroços da aeronave na tarde desta terça, confirmando que não houve sobreviventes.