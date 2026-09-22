ANIMAIS

Por que o cavalo dorme em pé: entenda como funciona o sono dos equinos, e quando ele precisa se deitar

O cavalo pode dormir em pé e deitado, mas existe uma explicação para essa curiosa habilidade ligada à sua sobrevivência



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17:17

Em ambientes tranquilos e seguros, o cavalo encontra condições para se deitar e completar sua rotina de descanso Crédito: Foto: David Correa Franco/ Pexels

Se você já encontrou um cavalo parado, com os olhos parcialmente fechados e a cabeça baixa, pode ter se perguntado se ele estava descansando ou apenas distraído. A resposta é curiosa: o cavalo consegue dormir em pé, mas também precisa se deitar para completar algumas fases do sono.

Essa habilidade está relacionada à anatomia do animal, ao comportamento herdado de seus ancestrais e à necessidade de permanecer atento aos perigos do ambiente.

Cavalos dormindo 1 de 4

Embora o hábito de dormir em pé seja bastante conhecido, isso não significa que o cavalo passe todo o período de descanso nessa posição. O sono dos equinos possui diferentes estágios, e cada um desempenha uma função importante na recuperação do organismo.

Por que o cavalo consegue dormir em pé?

A principal explicação está no sistema musculoesquelético do cavalo. O animal conta com uma estrutura de músculos, tendões e ligamentos que permite manter as pernas sustentadas durante o repouso, sem precisar permanecer em movimento constante para evitar uma queda.

Esse mecanismo é conhecido como aparelho de sustentação recíproca e aparelho de sustentação dos membros, envolvendo estruturas que ajudam a estabilizar as articulações. Assim, o cavalo consegue relaxar parte da musculatura e permanecer em pé durante períodos de sono mais superficial.

A característica tem relação com a sobrevivência dos equinos na natureza. Como são animais que podem ser alvo de predadores, permanecer em pé permite reagir rapidamente a sons, movimentos ou ameaças.

Dormir em pé é suficiente para o cavalo?

Apesar de conseguir descansar nessa posição, o cavalo também precisa de momentos deitado para alcançar estágios mais profundos do sono.

O cavalo consegue dormir em pé, mas também precisa se deitar para completar as fases mais profundas do sono Crédito: Foto: Pexels

Durante o sono de ondas lentas, o animal pode permanecer em pé. Já o sono REM, associado a um estágio de maior relaxamento muscular, normalmente exige que o cavalo esteja deitado.

O sono REM é importante para a recuperação física e para o funcionamento adequado do organismo. Por isso, impedir que o animal se deite ou mantê-lo constantemente em situações de estresse pode prejudicar sua rotina de descanso.

Como funciona o sono do cavalo?

O descanso dos equinos acontece em diferentes etapas. Em alguns momentos, o animal pode apresentar sinais de sonolência sem perder completamente a percepção do que ocorre ao seu redor.

1. Cochilos em pé

Durante o sono mais superficial, é possível observar o cavalo parado, com a cabeça abaixada e os olhos parcialmente fechados. Em algumas situações, os olhos podem permanecer abertos.

Nesse estágio, o animal ainda consegue reagir a estímulos externos, como barulhos e movimentações próximas. Um ruído inesperado pode interromper o descanso e fazer com que ele volte a ficar atento.

2. Sono mais profundo

À medida que o cavalo entra em estágios mais profundos, ocorre uma redução maior da atividade muscular e da percepção do ambiente.

O sono REM, em particular, está associado a um relaxamento muscular significativo. Por esse motivo, o cavalo geralmente precisa se deitar para vivenciar essa fase com segurança.

Em qual momento o cavalo deita?

O cavalo se deita quando encontra condições adequadas para descansar. Isso costuma acontecer em ambientes nos quais ele se sente protegido, com pouco barulho, menor movimentação de pessoas e espaço suficiente para se acomodar.

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A posição deitada permite que o animal complete etapas do sono que não são realizadas da mesma maneira em pé. Portanto, encontrar um cavalo deitado não é sinal de que ele esteja necessariamente doente ou debilitado.