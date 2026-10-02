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Por que o filho de Lito Sousa decidiu não ir ao velório do pai?

Malone decidiu não participar da despedida, e Mila Seidl apoiou a escolha para que o menino preserve outra lembrança do pai

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 14:09

Lito Sousa
Lito Sousa com a esposa e o filho Crédito: Reprodução

O velório do influenciador Lito Sousa, que acontece nesta sexta-feira (2), em São Paulo, não contará com a presença do único filho dele, Malone, de 7 anos. A ausência foi uma decisão da própria criança.

Segundo a viúva de Lito e mçae do garoto, Mila Seidl, ele decidiu que não queria comparecer à cerimônia, escolha que foi respeitada e apoiada pela mãe. Segundo Mila, a intenção é preservar as lembranças que o filho tem de Lito e evitar que a última imagem do pai seja a do velório. “Não, o Malone não vai no velório. Ele não quis, eu achei ótimo. Eu queria que ele preservasse uma outra imagem”, explicou Mila nas redes sociais.

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Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
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Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais

Lito Sousa morreu na quinta-feira (1º), aos 59 anos, após enfrentar a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurodegenerativa rara e de rápida progressão. O influenciador havia revelado publicamente o diagnóstico pouco mais de um mês antes da morte.

Viúva pede que público não faça fotos

Além de explicar a ausência de Malone, Mila fez um pedido às pessoas que comparecessem ao velório: que não fossem feitas fotografias de Lito durante a despedida.

A preocupação está diretamente relacionada ao filho. Para a empresária, qualquer imagem publicada na internet poderá ser encontrada pelo menino no futuro. “Tudo que cai na internet não sai nunca mais. Eu tenho um filho de 7 anos e quero preservar a imagem dele [Lito], aquela imagem que a gente vê bonita, então minha maior preocupação é essa”, afirmou.

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Mila contou que esse cuidado já vinha sendo adotado durante o avanço da doença. A família procurou impedir que imagens de Lito nos momentos de maior fragilidade fossem divulgadas. “A gente teve muito cuidado para que não tivesse fotos vazadas dele doente, já no finalzinho. E eu não queria que fosse dessa forma. Então, quem for, sem fotos”, pediu.

O velório de Lito foi realizado na manhã desta sexta-feira na região de Santana, Zona Norte de São Paulo. Parte da cerimônia foi aberta ao público para que fãs e admiradores pudessem se despedir do criador do canal “Aviões e Músicas”. Depois, a despedida ficou restrita a familiares e pessoas próximas.

Mila explicou que a decisão de permitir a presença do público foi motivada pelo carinho que Lito recebeu dos seguidores ao longo da carreira. “O Lito é muito amado, por isso, a gente resolveu fazer uma cerimônia aberta para que as pessoas pudessem se despedir”, disse.

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Lito havia falado sobre o filho antes de morrer

Durante o avanço da doença, Lito chegou a falar publicamente sobre a possibilidade da morte e demonstrou preocupação especialmente com o pouco tempo que poderia ter ao lado do filho.

O influenciador afirmou que não tinha medo de morrer, mas lamentava a possibilidade de deixar Malone e Mila. Agora, a decisão do menino de não participar do velório foi acolhida pela mãe, que reforçou o desejo de preservar as lembranças que ele construiu ao lado do pai.

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