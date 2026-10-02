LUTO

Por que o filho de Lito Sousa decidiu não ir ao velório do pai?

Malone decidiu não participar da despedida, e Mila Seidl apoiou a escolha para que o menino preserve outra lembrança do pai

Fernanda Varela

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 14:09

Lito Sousa com a esposa e o filho Crédito: Reprodução

O velório do influenciador Lito Sousa, que acontece nesta sexta-feira (2), em São Paulo, não contará com a presença do único filho dele, Malone, de 7 anos. A ausência foi uma decisão da própria criança.

Segundo a viúva de Lito e mçae do garoto, Mila Seidl, ele decidiu que não queria comparecer à cerimônia, escolha que foi respeitada e apoiada pela mãe. Segundo Mila, a intenção é preservar as lembranças que o filho tem de Lito e evitar que a última imagem do pai seja a do velório. “Não, o Malone não vai no velório. Ele não quis, eu achei ótimo. Eu queria que ele preservasse uma outra imagem”, explicou Mila nas redes sociais.

Lito Sousa foi diagnosticado com doença rara e sem cura 1 de 11

Lito Sousa morreu na quinta-feira (1º), aos 59 anos, após enfrentar a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurodegenerativa rara e de rápida progressão. O influenciador havia revelado publicamente o diagnóstico pouco mais de um mês antes da morte.

Viúva pede que público não faça fotos

Além de explicar a ausência de Malone, Mila fez um pedido às pessoas que comparecessem ao velório: que não fossem feitas fotografias de Lito durante a despedida.

A preocupação está diretamente relacionada ao filho. Para a empresária, qualquer imagem publicada na internet poderá ser encontrada pelo menino no futuro. “Tudo que cai na internet não sai nunca mais. Eu tenho um filho de 7 anos e quero preservar a imagem dele [Lito], aquela imagem que a gente vê bonita, então minha maior preocupação é essa”, afirmou.

Mila contou que esse cuidado já vinha sendo adotado durante o avanço da doença. A família procurou impedir que imagens de Lito nos momentos de maior fragilidade fossem divulgadas. “A gente teve muito cuidado para que não tivesse fotos vazadas dele doente, já no finalzinho. E eu não queria que fosse dessa forma. Então, quem for, sem fotos”, pediu.

O velório de Lito foi realizado na manhã desta sexta-feira na região de Santana, Zona Norte de São Paulo. Parte da cerimônia foi aberta ao público para que fãs e admiradores pudessem se despedir do criador do canal “Aviões e Músicas”. Depois, a despedida ficou restrita a familiares e pessoas próximas.

Mila explicou que a decisão de permitir a presença do público foi motivada pelo carinho que Lito recebeu dos seguidores ao longo da carreira. “O Lito é muito amado, por isso, a gente resolveu fazer uma cerimônia aberta para que as pessoas pudessem se despedir”, disse.

Lito havia falado sobre o filho antes de morrer

Durante o avanço da doença, Lito chegou a falar publicamente sobre a possibilidade da morte e demonstrou preocupação especialmente com o pouco tempo que poderia ter ao lado do filho.