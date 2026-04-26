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Por que os prédios nesse lugar balançam, mas não caem nem com terremoto e nem tsunami

Conheça as inovações em amortecimento e flexibilidade estrutural que permitem aos arranha-céus japoneses absorver impactos de grande magnitude, transformando estruturas rígidas em gigantes resilientes que protegem milhões de vidas

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Raphael Miras

  • Agência Correio

  • Raphael Miras

Publicado em 26 de abril de 2026 às 14:00

Engenharia japonesa: prédios projetados para oscilar e absorver o impacto de terremotos sem colapsar
Engenharia japonesa: prédios projetados para oscilar e absorver o impacto de terremotos sem colapsar Crédito: Banco de imagem

O Japão convive diariamente com um dos fenômenos mais imprevisíveis da natureza: os terremotos. Localizado no "Círculo de Fogo do Pacífico", o país enfrenta uma instabilidade constante devido ao encontro de diversas placas tectônicas.

No entanto, quem caminha pelas ruas de Tóquio raramente percebe que, sob seus pés e acima de suas cabeças, existe uma das engenharias mais avançadas do planeta, projetada especificamente para garantir que a vida siga o mais normal possível, mesmo quando o chão treme.

O conceito do "edifício dinâmico"

Diferente do que se pode imaginar, a estratégia japonesa para enfrentar os terremotos não é construir prédios rígidos e imóveis. Pelo contrário, as estruturas são concebidas como elementos dinâmicos.

Edifícios no Japão

Tecnologia anti-sísmica: a ciência que transforma grandes edifícios em estruturas resilientes por Banco de imagem
Tecnologia anti-sísmica: a ciência que transforma grandes edifícios em estruturas resilientes por Banco de imagem
Tecnologia anti-sísmica: a ciência que transforma grandes edifícios em estruturas resilientes por Banco de imagem
Tecnologia anti-sísmica: a ciência que transforma grandes edifícios em estruturas resilientes por Banco de imagem
Tecnologia anti-sísmica: a ciência que transforma grandes edifícios em estruturas resilientes por Banco de imagem
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Tecnologia anti-sísmica: a ciência que transforma grandes edifícios em estruturas resilientes por Banco de imagem

O objetivo é permitir que a construção "dance" com as ondas de choque, absorvendo e dissipando a energia em vez de resistir a ela de forma bruta, o que causaria o colapso.

Essa flexibilidade começa nos alicerces. As fundações de muitos edifícios contam com sistemas de isolamento de base, que utilizam molas, borrachas e amortecedores para separar a estrutura do solo.

Quando a terra se movimenta, esses dispositivos absorvem o impacto, reduzindo drasticamente a energia que chega aos andares superiores.

Tecnologia de ponta: como é produzido?

Em prédios de grande escala, a engenharia japonesa integra três pilares fundamentais: sistemas de amortecimento, pêndulos internos e estruturas reforçadas de aço.

Os sistemas de amortecimento utilizam amortecedores hidráulicos, frequentemente controlados por sensores eletrônicos, para estabilizar as junções críticas entre colunas e vigas durante um tremor.

Complementarmente, a instalação de pêndulos internos no topo de muitos arranha-céus funciona como um contrapeso estratégico; quando o edifício oscila para um lado, essa massa pesada move-se para o oposto, reduzindo o balanço em até 40% e garantindo a estabilidade estrutural.

Para suportar o peso e evitar rachaduras durante o movimento, as paredes são reforçadas com uma estrutura interna de aço que oferece a flexibilidade necessária sem comprometer a integridade da obra.

Nesse cenário, a KYB destaca-se como líder mundial em tecnologia hidráulica, sendo responsável pelo desenvolvimento de soluções que vão desde as suspensões para alicerces de edifícios até os amortecedores que garantem a estabilidade de veículos nas ruas, aplicando o mesmo rigor técnico e de segurança em ambas as frentes.

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O peso da legislação

Essa segurança é apenas um fruto de leis rigorosas feitas pelo governo japonês. O país revisa seu código de obras após cada grande desastre. O marco mais importante ocorreu em 1981, com a introdução do Novo Padrão de Design Antissísmico.

Edifícios construídos após essa data raramente sofrem danos catastróficos. Durante o devastador terremoto de 2011, que gerou um tsunami e vitimou milhares de pessoas, a grande maioria dos prédios modernos permaneceu de pé, provando a eficácia da engenharia.

Em contraste, investigações de terremotos passados, como o de Kobe em 1995, mostraram que os danos mais severos concentraram-se em construções antigas, anteriores à revisão da lei de 1971.

Cultura de prevenção

A tecnologia é apenas uma parte da equação. O Japão combina engenharia com um sistema de alerta precoce (EEW) que detecta as ondas sísmicas e avisa a população via celular e TV segundos antes do tremor principal chegar.

Essa abordagem integrada é o que permite ao Japão manter a normalidade e proteger milhões de vidas, mesmo estando sobre uma das áreas mais perigosas do globo.

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