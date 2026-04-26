TECNOLOGIA

Por que os prédios nesse lugar balançam, mas não caem nem com terremoto e nem tsunami

Conheça as inovações em amortecimento e flexibilidade estrutural que permitem aos arranha-céus japoneses absorver impactos de grande magnitude, transformando estruturas rígidas em gigantes resilientes que protegem milhões de vidas



Agência Correio

Raphael Miras

Publicado em 26 de abril de 2026 às 14:00

Engenharia japonesa: prédios projetados para oscilar e absorver o impacto de terremotos sem colapsar Crédito: Banco de imagem

O Japão convive diariamente com um dos fenômenos mais imprevisíveis da natureza: os terremotos. Localizado no "Círculo de Fogo do Pacífico", o país enfrenta uma instabilidade constante devido ao encontro de diversas placas tectônicas.



No entanto, quem caminha pelas ruas de Tóquio raramente percebe que, sob seus pés e acima de suas cabeças, existe uma das engenharias mais avançadas do planeta, projetada especificamente para garantir que a vida siga o mais normal possível, mesmo quando o chão treme.

O conceito do "edifício dinâmico"

Diferente do que se pode imaginar, a estratégia japonesa para enfrentar os terremotos não é construir prédios rígidos e imóveis. Pelo contrário, as estruturas são concebidas como elementos dinâmicos.

Edifícios no Japão 1 de 5

O objetivo é permitir que a construção "dance" com as ondas de choque, absorvendo e dissipando a energia em vez de resistir a ela de forma bruta, o que causaria o colapso.

Essa flexibilidade começa nos alicerces. As fundações de muitos edifícios contam com sistemas de isolamento de base, que utilizam molas, borrachas e amortecedores para separar a estrutura do solo.

Quando a terra se movimenta, esses dispositivos absorvem o impacto, reduzindo drasticamente a energia que chega aos andares superiores.

Tecnologia de ponta: como é produzido?

Em prédios de grande escala, a engenharia japonesa integra três pilares fundamentais: sistemas de amortecimento, pêndulos internos e estruturas reforçadas de aço.

Os sistemas de amortecimento utilizam amortecedores hidráulicos, frequentemente controlados por sensores eletrônicos, para estabilizar as junções críticas entre colunas e vigas durante um tremor.

Complementarmente, a instalação de pêndulos internos no topo de muitos arranha-céus funciona como um contrapeso estratégico; quando o edifício oscila para um lado, essa massa pesada move-se para o oposto, reduzindo o balanço em até 40% e garantindo a estabilidade estrutural.

Para suportar o peso e evitar rachaduras durante o movimento, as paredes são reforçadas com uma estrutura interna de aço que oferece a flexibilidade necessária sem comprometer a integridade da obra.

Nesse cenário, a KYB destaca-se como líder mundial em tecnologia hidráulica, sendo responsável pelo desenvolvimento de soluções que vão desde as suspensões para alicerces de edifícios até os amortecedores que garantem a estabilidade de veículos nas ruas, aplicando o mesmo rigor técnico e de segurança em ambas as frentes.

O peso da legislação

Essa segurança é apenas um fruto de leis rigorosas feitas pelo governo japonês. O país revisa seu código de obras após cada grande desastre. O marco mais importante ocorreu em 1981, com a introdução do Novo Padrão de Design Antissísmico.

Edifícios construídos após essa data raramente sofrem danos catastróficos. Durante o devastador terremoto de 2011, que gerou um tsunami e vitimou milhares de pessoas, a grande maioria dos prédios modernos permaneceu de pé, provando a eficácia da engenharia.

Em contraste, investigações de terremotos passados, como o de Kobe em 1995, mostraram que os danos mais severos concentraram-se em construções antigas, anteriores à revisão da lei de 1971.

Cultura de prevenção

A tecnologia é apenas uma parte da equação. O Japão combina engenharia com um sistema de alerta precoce (EEW) que detecta as ondas sísmicas e avisa a população via celular e TV segundos antes do tremor principal chegar.