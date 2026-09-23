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Por que Paolla Oliveira saiu da Grande Rio? Atriz anunciou volta ao Carnaval como rainha de outra escola de samba

Nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense havia deixado o posto em 2025 após revelar que enfrentava uma questão delicada de saúde na família

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 14:38

Paolla Oliveira virou assunto nas redes
Paolla Oliveira virou assunto nas redes Crédito: Reprodução | Instagram

O anúncio de Paolla Oliveira como nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval de 2027 chamou atenção por acontecer pouco mais de um ano depois de a atriz decidir deixar o mesmo posto na Grande Rio. Mas o retorno não contradiz os motivos apresentados por ela na época da despedida: Paolla explicou que precisava reorganizar as prioridades diante do trabalho e de uma questão de saúde na família.

A atriz anunciou que deixaria a Grande Rio em fevereiro de 2025, durante uma entrevista ao Fantástico. Na ocasião, afirmou que não conseguiria manter a dedicação exigida pelo posto enquanto conciliava outros compromissos.

Paolla Oliveira

Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
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Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
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Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram

“Eu preciso pensar agora em redistribuir um pouquinho da minha atenção e da minha energia. Eu tenho um trabalho muito importante que eu corri atrás, que vai demandar de mim de uma maneira diferente. E eu tenho uma questão familiar, uma questão delicada familiar de saúde”, explicou.

O trabalho citado por Paolla era “Vale Tudo”, remake da Globo no qual interpretou Heleninha Roitman. A atriz, no entanto, já deixava claro que sua decisão não representava uma despedida definitiva da folia. “Eu vou me despedir desse posto. Mas nunca, jamais do carnaval, jamais da Grande Rio. O carnaval mora em mim”, declarou na época.

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Doença do pai pesou na decisão

Meses depois, em setembro de 2025, Paolla revelou qual era a questão familiar que havia influenciado sua escolha. O pai da atriz, José Everardo, havia sido diagnosticado com demência frontotemporal.

“Meu pai está bem, mas cada dia é um dia. Às vezes temos demandas psicológicas que impactam nossa vida, mas precisamos aprender a lidar com isso. O carnaval também exigia de mim um comprometimento emocional, e eu não me envolvo em nada que não possa fazer com a intensidade que imagino”, contou ao videocast “Conversa Vai, Conversa Vem”, do UOL.

Paolla Oliveira em ensaio fotográfico

Atriz posou com cores do Brasil por Reprodução | Instagram
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Atriz posou com cores do Brasil por Reprodução | Instagram

Paolla explicou ainda que percebeu, naquele momento, que não conseguiria conciliar todas as demandas da maneira que gostaria. “Naquele momento, percebi que não daria conta. E hoje enxergo que foi bonito sair de um lugar tão importante, no auge, de forma especial. Foi simbólico”, afirmou.

Paolla havia sido rainha da Grande Rio em 2009 e 2010. Após uma década afastada do posto, retornou em 2020 e permaneceu até o Carnaval de 2025. Nesse período, participou da conquista do primeiro título da escola no Grupo Especial, em 2022. Em 2026, foi substituída por Virginia Fonseca.

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Agora, a atriz iniciará uma nova história na Imperatriz Leopoldinense. Ao anunciar a decisão nesta quarta-feira (23), ela admitiu que inicialmente não pretendia voltar ao posto. “Voltar não estava nos meus planos. Mas foi olhando o Carnaval de um pouco mais longe que percebi o tamanho do meu amor por ele”, escreveu.

Segundo Paolla, o período afastada também mostrou que o Carnaval continuava fazendo parte de sua vida. “Tem coisas que se misturam tanto com quem a gente é que continuam ali, mesmo quando os planos mudam”, declarou.

A atriz fará sua estreia como rainha de bateria da Imperatriz no Carnaval de 2027.

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