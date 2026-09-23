CARNAVAL 2027

Por que Paolla Oliveira saiu da Grande Rio? Atriz anunciou volta ao Carnaval como rainha de outra escola de samba

Nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense havia deixado o posto em 2025 após revelar que enfrentava uma questão delicada de saúde na família

Fernanda Varela

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 14:38

Paolla Oliveira virou assunto nas redes Crédito: Reprodução | Instagram

O anúncio de Paolla Oliveira como nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval de 2027 chamou atenção por acontecer pouco mais de um ano depois de a atriz decidir deixar o mesmo posto na Grande Rio. Mas o retorno não contradiz os motivos apresentados por ela na época da despedida: Paolla explicou que precisava reorganizar as prioridades diante do trabalho e de uma questão de saúde na família.

A atriz anunciou que deixaria a Grande Rio em fevereiro de 2025, durante uma entrevista ao Fantástico. Na ocasião, afirmou que não conseguiria manter a dedicação exigida pelo posto enquanto conciliava outros compromissos.

Paolla Oliveira 1 de 13

“Eu preciso pensar agora em redistribuir um pouquinho da minha atenção e da minha energia. Eu tenho um trabalho muito importante que eu corri atrás, que vai demandar de mim de uma maneira diferente. E eu tenho uma questão familiar, uma questão delicada familiar de saúde”, explicou.

O trabalho citado por Paolla era “Vale Tudo”, remake da Globo no qual interpretou Heleninha Roitman. A atriz, no entanto, já deixava claro que sua decisão não representava uma despedida definitiva da folia. “Eu vou me despedir desse posto. Mas nunca, jamais do carnaval, jamais da Grande Rio. O carnaval mora em mim”, declarou na época.

Doença do pai pesou na decisão

Meses depois, em setembro de 2025, Paolla revelou qual era a questão familiar que havia influenciado sua escolha. O pai da atriz, José Everardo, havia sido diagnosticado com demência frontotemporal.

“Meu pai está bem, mas cada dia é um dia. Às vezes temos demandas psicológicas que impactam nossa vida, mas precisamos aprender a lidar com isso. O carnaval também exigia de mim um comprometimento emocional, e eu não me envolvo em nada que não possa fazer com a intensidade que imagino”, contou ao videocast “Conversa Vai, Conversa Vem”, do UOL.

Paolla Oliveira em ensaio fotográfico 1 de 8

Paolla explicou ainda que percebeu, naquele momento, que não conseguiria conciliar todas as demandas da maneira que gostaria. “Naquele momento, percebi que não daria conta. E hoje enxergo que foi bonito sair de um lugar tão importante, no auge, de forma especial. Foi simbólico”, afirmou.

Paolla havia sido rainha da Grande Rio em 2009 e 2010. Após uma década afastada do posto, retornou em 2020 e permaneceu até o Carnaval de 2025. Nesse período, participou da conquista do primeiro título da escola no Grupo Especial, em 2022. Em 2026, foi substituída por Virginia Fonseca.

Agora, a atriz iniciará uma nova história na Imperatriz Leopoldinense. Ao anunciar a decisão nesta quarta-feira (23), ela admitiu que inicialmente não pretendia voltar ao posto. “Voltar não estava nos meus planos. Mas foi olhando o Carnaval de um pouco mais longe que percebi o tamanho do meu amor por ele”, escreveu.

Segundo Paolla, o período afastada também mostrou que o Carnaval continuava fazendo parte de sua vida. “Tem coisas que se misturam tanto com quem a gente é que continuam ali, mesmo quando os planos mudam”, declarou.