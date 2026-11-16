ENTENDA A POLÊMICA

Por que salário de Alexandre Frota na Globo foi bloqueado pela Justiça

Ator voltou à emissora após 27 anos, mas pagamentos por trabalhos no Globoplay terão de ser depositados em conta judicial por causa de uma dívida bancária superior a R$ 1 milhão

Heider Sacramento

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 18:35

Alexandre Frota teve pagamentos da Globo bloqueados pela Justiça por causa de uma dívida bancária que ultrapassa R$ 1 milhão Crédito: Reprodução

O salário de Alexandre Frota na Globo foi bloqueado por determinação da Justiça de São Paulo. A decisão está relacionada a uma dívida bancária que ultrapassa R$ 1 milhão e determina que a emissora deposite em uma conta judicial os valores que seriam pagos ao ator por seus trabalhos na televisão.

A cobrança é feita pelo Banco Besa, antigo Banco Econômico, e tem origem em uma dívida de 1995. Na época, Frota teria realizado saques a descoberto em uma conta bancária, deixando um saldo negativo de aproximadamente R$ 88,4 mil. Com a incidência de juros e correção monetária ao longo dos anos, o débito chegou a cerca de R$ 1,3 milhão em um cálculo apresentado à Justiça em 2024.

Alexandre Frota 1 de 9

A determinação também alcança os pagamentos relacionados ao retorno do ator à Globo, depois de 27 anos afastado da emissora. Frota integra o elenco da sexta temporada de Arcanjo Renegado, produção do Globoplay na qual interpreta um secretário de Segurança do Rio de Janeiro.

Por que a Justiça determinou o bloqueio?

Em 2022, Frota pediu à Justiça o reconhecimento de sua insolvência civil, procedimento utilizado quando as dívidas de uma pessoa superam seu patrimônio. Nesse tipo de processo, os bens e recursos do devedor podem ser administrados judicialmente para atender aos credores.

A pedido do banco, a juíza Cláudia Guimarães dos Santos determinou que a Globo retenha os pagamentos destinados ao ator e os transfira para uma conta judicial. A magistrada considerou que a remuneração recebida por Frota como vereador de Cotia, em São Paulo, seria suficiente para garantir sua subsistência.

A emissora também deverá informar à Justiça os contratos firmados com o artista desde 14 de dezembro de 2022, incluindo os trabalhos na série e eventuais participações em programas.