Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Por que Susana Werner e Júlio César estão deixando Portugal? Entenda

Após mais de uma década em Lisboa, casal volta ao Brasil por questões familiares e coloca imóveis e negócios à venda

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 08:36

Susana Werner deixa Portugal após mais de 10 anos e retorna ao Brasil com Júlio César, vendendo imóveis e outros bens da família
Susana Werner deixa Portugal após mais de 10 anos e retorna ao Brasil com Júlio César, vendendo imóveis e outros bens da família Crédito: Reprodução

Susana Werner e Júlio César estão deixando Portugal após mais de uma década vivendo em Lisboa. A decisão envolve uma mudança para o Brasil e também uma grande reorganização dos bens mantidos pela família no exterior.

A volta acontece depois de uma questão de saúde na família, que levou Susana a viajar às pressas para o Rio de Janeiro em julho. A empresária não revelou detalhes sobre o problema, mas a situação acabou influenciando a decisão de retornar ao país.

Susana Werner

Atriz Susana Werner por Reprodução | Redes Sociais
Atriz Susana Werner por Reprodução | Redes Sociais
Atriz Susana Werner por Reprodução | Redes Sociais
Atriz Susana Werner por Reprodução | Redes Sociais
Atriz Susana Werner por Reprodução | Redes Sociais
Atriz Susana Werner por Reprodução | Redes Sociais
1 de 6
Atriz Susana Werner por Reprodução | Redes Sociais

Em vídeo publicado nas redes sociais, Susana contou que ela e o ex-goleiro estão colocando diversos bens à venda. A lista inclui imóveis, móveis, roupas e negócios em Portugal, além de propriedades na Itália e no Brasil. “Estamos vendendo tudo, tudo. Tá uma loucura, mas é isso, faz parte, a vida é assim mesmo. Eu gosto de movimento, estou em movimento”, afirmou.

Apartamento de 400 m² também será vendido

Entre os imóveis que devem ser negociados está o apartamento onde o casal morava em Lisboa. A propriedade tem mais de 400 m², seis quartos e uma vista ampla, segundo Susana.

Leia mais

Em meio a dificuldades financeiras, Fiuk anuncia novo negócio no setor automotivo

Gil do Vigor fala sobre ser subestimado como economista por ser gay: ‘Barreiras que precisamos quebrar’

Alex Escobar celebra volta às gravações após afastamento: ‘É muito significativo’

‘Quem Ama Cuida’: Adriana vira sócia da joalheria e deixa Pilar em alerta neste sábado (26)

Veja as previsões das cartas para os 12 signos neste sábado (26)

O imóvel ainda não foi anunciado oficialmente em sites de venda. “Não está em nenhum site ainda. Só estou contando por enquanto. Vamos vender os imóveis aqui, Itália e Brasil”, revelou.

A mudança também significa o fim de uma etapa profissional para Susana. A empresária contou que precisará vender os salões de beleza que administrava em Portugal, negócio pelo qual tinha grande carinho. “É uma pena porque eu amava trabalhar, amava meus salões e tô tendo que passar, vender”, lamentou.

Susana e Júlio César se mudaram para Portugal quando o ex-goleiro passou a jogar pelo Benfica. Agora, mais de dez anos depois, o casal prepara o retorno ao Brasil e uma nova fase longe de Lisboa.

Leia mais

Imagem - Shawn Mendes e Bruna Marquezine surgem em clima de romance na Semana de Moda de Milão

Shawn Mendes e Bruna Marquezine surgem em clima de romance na Semana de Moda de Milão

Imagem - 'Você é louco': Law Roach revela reação de Zendaya após ele vazar casamento da atriz com Tom Holland

'Você é louco': Law Roach revela reação de Zendaya após ele vazar casamento da atriz com Tom Holland

Imagem - Rafael Cardoso celebra 114 dias de sobriedade após deixar clínica de reabilitação

Rafael Cardoso celebra 114 dias de sobriedade após deixar clínica de reabilitação

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Maior influenciadora digital constrói mansão em terreno de R$ 76 milhões; saiba detalhes

Maior influenciadora digital constrói mansão em terreno de R$ 76 milhões; saiba detalhes
Imagem - Resumo 'Quem Ama Cuida' de 28/09 a 03/10/2026: Heitor reaparece vivo e surpreende Adriana em semana de grandes reviravoltas

Resumo 'Quem Ama Cuida' de 28/09 a 03/10/2026: Heitor reaparece vivo e surpreende Adriana em semana de grandes reviravoltas