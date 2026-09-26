MUDANÇA

Por que Susana Werner e Júlio César estão deixando Portugal? Entenda

Após mais de uma década em Lisboa, casal volta ao Brasil por questões familiares e coloca imóveis e negócios à venda

Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 08:36

Susana Werner deixa Portugal após mais de 10 anos e retorna ao Brasil com Júlio César, vendendo imóveis e outros bens da família Crédito: Reprodução

Susana Werner e Júlio César estão deixando Portugal após mais de uma década vivendo em Lisboa. A decisão envolve uma mudança para o Brasil e também uma grande reorganização dos bens mantidos pela família no exterior.

A volta acontece depois de uma questão de saúde na família, que levou Susana a viajar às pressas para o Rio de Janeiro em julho. A empresária não revelou detalhes sobre o problema, mas a situação acabou influenciando a decisão de retornar ao país.

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Em vídeo publicado nas redes sociais, Susana contou que ela e o ex-goleiro estão colocando diversos bens à venda. A lista inclui imóveis, móveis, roupas e negócios em Portugal, além de propriedades na Itália e no Brasil. “Estamos vendendo tudo, tudo. Tá uma loucura, mas é isso, faz parte, a vida é assim mesmo. Eu gosto de movimento, estou em movimento”, afirmou.

Apartamento de 400 m² também será vendido

Entre os imóveis que devem ser negociados está o apartamento onde o casal morava em Lisboa. A propriedade tem mais de 400 m², seis quartos e uma vista ampla, segundo Susana.

O imóvel ainda não foi anunciado oficialmente em sites de venda. “Não está em nenhum site ainda. Só estou contando por enquanto. Vamos vender os imóveis aqui, Itália e Brasil”, revelou.

A mudança também significa o fim de uma etapa profissional para Susana. A empresária contou que precisará vender os salões de beleza que administrava em Portugal, negócio pelo qual tinha grande carinho. “É uma pena porque eu amava trabalhar, amava meus salões e tô tendo que passar, vender”, lamentou.