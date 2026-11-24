DESABAFO

Por que Viih Tube vai sair da internet? Ex-BBB mostra vídeo gravado em segredo e explica decisão

Ex-BBB fala em sensação de luto e revela que planeja a saída há mais de quatro anos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 08:22

Viih Tube mostra vídeo secreto antes de sair das redes sociais e detona meio artístico Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Viih Tube, de 26 anos, divulgou neste domingo (22) um vídeo gravado em segredo no dia 8 de julho, quando decidiu parar de expor a vida nas redes sociais. A ex-BBB, que deixa a internet no próximo dia 30 de novembro, usou a gravação para criticar os bastidores do mundo digital.

Viih Tube compartilha fotos do início da carreira 1 de 24

No desabafo, a empresária disse que a rotina de quem trabalha na internet passa longe da perfeição vista pelo público. Ela reclamou da falta de respeito entre os colegas de profissão e da busca sem fim por curtidas e engajamento.

"É um meio bem assustador também, um pouco nojento. As pessoas passam por cima uma da outra o tempo inteiro, as pessoas pisam nas outras o tempo inteiro, é tudo por dinheiro, por like, por engajamento, por status", disparou. Ela ainda comparou a fase atual com o começo no YouTube, quando gravava vídeos só para se divertir.

Na gravação, Viih contou que vive uma "sensação de luto" e que não vê mais sentido no que faz online. Ela também contou que a vontade de largar a fama na web aparece nas anotações da sua terapeuta há mais de quatro anos.

A influenciadora assumiu que exagerou na hora de mostrar a intimidade da casa: "Eu acho que eu também perdi a mão de postar tudo da minha vida, da minha família, mesmo as coisas divertidas". O plano inicial era deixar as redes apenas em 2027, mas ela resolveu adiantar a saída.

Viih Tube, Eliezer e os filhos 1 de 17

Mesmo longe da internet, Viih vai continuar cuidando das suas empresas, como a marca de cosméticos Spoiler e o projeto infantil Turma Tube. A mudança afeta apenas a vida pessoal, que vai ficar longe dos seguidores para proteger o marido, Eliezer, de 36 anos, e os filhos do casal, Lua e Ravi.