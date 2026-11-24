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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 08:22
A influenciadora Viih Tube, de 26 anos, divulgou neste domingo (22) um vídeo gravado em segredo no dia 8 de julho, quando decidiu parar de expor a vida nas redes sociais. A ex-BBB, que deixa a internet no próximo dia 30 de novembro, usou a gravação para criticar os bastidores do mundo digital.
Viih Tube compartilha fotos do início da carreira
No desabafo, a empresária disse que a rotina de quem trabalha na internet passa longe da perfeição vista pelo público. Ela reclamou da falta de respeito entre os colegas de profissão e da busca sem fim por curtidas e engajamento.
"É um meio bem assustador também, um pouco nojento. As pessoas passam por cima uma da outra o tempo inteiro, as pessoas pisam nas outras o tempo inteiro, é tudo por dinheiro, por like, por engajamento, por status", disparou. Ela ainda comparou a fase atual com o começo no YouTube, quando gravava vídeos só para se divertir.
Na gravação, Viih contou que vive uma "sensação de luto" e que não vê mais sentido no que faz online. Ela também contou que a vontade de largar a fama na web aparece nas anotações da sua terapeuta há mais de quatro anos.
A influenciadora assumiu que exagerou na hora de mostrar a intimidade da casa: "Eu acho que eu também perdi a mão de postar tudo da minha vida, da minha família, mesmo as coisas divertidas". O plano inicial era deixar as redes apenas em 2027, mas ela resolveu adiantar a saída.
Viih Tube, Eliezer e os filhos
Mesmo longe da internet, Viih vai continuar cuidando das suas empresas, como a marca de cosméticos Spoiler e o projeto infantil Turma Tube. A mudança afeta apenas a vida pessoal, que vai ficar longe dos seguidores para proteger o marido, Eliezer, de 36 anos, e os filhos do casal, Lua e Ravi.
"Eu vou me organizar e ser fria e calculista, pra fazer essa transição e estar resguardada financeiramente, com a qualidade de vida que a minha família tem, meus filhos", explicou. Diferente dela, Eliezer vai continuar trabalhando nas redes porque posta conteúdos informativos.