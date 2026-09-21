SAÚDE

Por que você sente sono depois do almoço: o que o relógio biológico explica e por que o café pode não resolver

A sonolência da tarde tem explicações biológicas e pode ser combatida com hábitos simples além do café



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 12:25

A sonolência durante a tarde pode estar relacionada ao relógio biológico e ao acúmulo da necessidade de sono Crédito: Foto: kaboompics/ Pexels

Você termina o almoço, volta ao trabalho e, poucas horas depois, percebe que manter os olhos abertos virou uma tarefa difícil. A vontade de tirar um cochilo aparece justamente quando ainda há compromissos pela frente.

Essa queda de energia durante a tarde é comum e pode afetar a concentração, a produtividade e até o humor. Mas será que o prato do almoço é o único responsável por essa sensação?

Sono pós almoço 1 de 4

A resposta envolve uma combinação de processos biológicos. O relógio interno do organismo, o acúmulo da necessidade de sono e as mudanças provocadas pela alimentação ajudam a explicar por que o cansaço costuma aparecer nesse período.

Por que sentimos sono depois do almoço?

A sonolência após o almoço não depende exclusivamente da quantidade de comida consumida. O corpo já passa por mudanças naturais na disposição ao longo do dia, mesmo quando você mantém uma alimentação equilibrada.

Para entender esse processo, é importante observar o que acontece desde o momento em que você acorda.

1. A pressão do sono aumenta durante o dia

Enquanto você permanece acordado, a necessidade biológica de dormir cresce gradualmente. Esse mecanismo é conhecido como pressão homeostática do sono.

Quanto mais tempo passa desde o último período de descanso, maior tende a ser a pressão para dormir. Uma substância chamada adenosina participa desse processo, acumulando-se no cérebro durante a vigília.

O almoço pode coincidir com um momento em que esse cansaço já está mais evidente. Por isso, a sonolência não significa necessariamente que a refeição foi pesada ou inadequada.

2. O relógio biológico influencia a disposição

O organismo possui um relógio interno, conhecido como ritmo circadiano, que ajuda a regular o sono e a vigília ao longo de aproximadamente 24 horas.

Esse sistema influencia a temperatura corporal, a liberação de hormônios e os níveis de alerta. Em muitas pessoas, ocorre uma redução natural da disposição durante o início ou o meio da tarde.

Essa queda pode aparecer mesmo depois de uma noite de sono suficiente. O horário exato e a intensidade variam de acordo com o indivíduo, sua rotina e seus hábitos de descanso.

O que o almoço tem a ver com a sonolência?

A alimentação também participa da resposta do organismo. Quando você come, o intestino e o sistema nervoso trocam informações sobre os nutrientes ingeridos, a distensão do estômago e os hormônios envolvidos na digestão.

A bebida pode aliviar temporariamente a sensação de cansaço, mas seu consumo tardio pode prejudicar o sono noturno Crédito: Foto: kaboompics/ Pexels

Esses sinais ajudam o corpo a coordenar suas funções após a refeição. A digestão, por si só, não explica completamente o sono, mas faz parte de um conjunto de alterações que acontecem depois de comer.

Refeições volumosas podem contribuir para o desconforto e a sensação de lentidão em algumas pessoas. Porém, não é correto afirmar que todo sono depois do almoço acontece porque o sangue é desviado para o estômago ou porque o cérebro recebe menos oxigênio.

A explicação é mais complexa e envolve os ritmos biológicos, a necessidade acumulada de sono e os sinais metabólicos da alimentação.

A cafeína mascara o cansaço

O café contém cafeína, uma substância estimulante que pode aumentar temporariamente o estado de alerta. Ela atua bloqueando os receptores de adenosina no cérebro, reduzindo a percepção de sonolência.

A cafeína não substitui o sono. Ela pode diminuir a sensação de fadiga por algumas horas, mas não elimina a pressão biológica acumulada durante o tempo em que você permanece acordado.

Por isso, recorrer repetidamente ao café para superar o cansaço pode criar um ciclo pouco favorável: você se sente mais alerta durante o dia, mas pode ter dificuldades para dormir à noite, dependendo do horário e da quantidade consumida.