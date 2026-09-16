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Por Você: Bela encontra Vanessa com Samuca na praia e desconfia nesta quarta-feira (16 de setembro)

Vanessa tenta se aproximar dos sobrinhos de Bela por causa de seus planos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 06:00

Bela desconfia de atitude de Vanessa
Bela desconfia de atitude de Vanessa Crédito: Reprodução | Globo

No capítulo de Por Você desta quarta-feira (16), Bela (Sheron Menezzes) encontra Samuca (Kadu Spinola) com Vanessa (Alinne Moraes) na praia, e desconfia de que a rival tenha provocado a situação intencionalmente. Iara (Noemia Oliveira) descobre que Juarez (Milhem Cortaz) trocou a senha de seu celular e comenta com Bela.

Sílvia (Fernanda de Freitas) questiona as atitudes de Vanessa. Bela confronta Peixe (Cauê Campos) sobre a aproximação com Vanessa. Gabriel (Thiago Lacerda) desiste do trabalho com Junqueira (Mauricio Mattar) após descobrir que foi armação de Vanessa.

Bela e Vanessa em Por Você

Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
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Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
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Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo

Bezão e Enzo acreditam que Sabugo (Adanilo) os tenha denunciado para Margô (Regiane Alves) e Lucas (Amaury Lorenzo). Enzo empurra Margô, que se sente humilhada. Junqueira convida Vanessa para jantar. Peixe afirma a Gabriel que não quer continuar na casa de Bela. Pérola (Renata Sorrah) descobre os planos escusos de Vanessa para sua sucessão no hospital.

Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.

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