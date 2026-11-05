NOVELA DAS 7

Por Você: Bela visita Gabriel, Vanessa confronta Manoel e Zé procura a vilã; veja resumo de hoje (5 de novembro)

Bela consegue visitar Gabriel no hospital, Vanessa é confrontada por Manoel e Zé procura a vilã após ser humilhado por Junqueira.

Felipe Sena

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 06:00

Bela (Sheron Menezzes) viu Gabriel (Thiago Lacerda) ser atropelado em 'Por Você' Crédito: Reprodução | TV Globo

Em Por Você nesta quinta-feira (5), segundo o Gshow, Leandra (Giovanna Grigio) autoriza Bela (Sheron Menezzes) a visitar Gabriel (Thiago Lacerda), que permanece internado. Enquanto a médica sofre preocupada com o estado do empresário, Ricardo (Paulo Vilhena) estranha o comportamento de Junqueira (Mauricio Mattar) diante da situação. Toy (Rodrigo Lelis) também se aproxima de Leandra para confortá-la.

Em outra frente, Vanessa (Alinne Moraes) ofende Manoel, mas ele não deixa barato e confronta a vilã. Giovana (Larissa Murai) entrega à chefe cópias dos contratos feitos por Junqueira, enquanto Zé (Fábio Lago), após ser humilhado pelo empresário, procura Vanessa.

Bela e Gabriel em Por Você 1 de 6

Na Vila Maravilha, Dalila (Lívia Silva) encontra Peixe (Cauê Campos) na antiga casa de Juli (Lucy Ramos) e aceita manter uma amizade com o rapaz, apesar da crise no relacionamento dos dois. Maike (Igor Jansen), por sua vez, alerta Toy sobre os sentimentos de Lia. Já Lucas (Amaury Lorenzo) encontra Sabugo (Adanilo) e Tom-Tom (Laura Chuff) instalados na escola, e Ítalo (Fabrício Assis) se impressiona com a história de vida do diretor.