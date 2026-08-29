Por Você: capítulos de 31 de agosto a 5 de setembro tem acordo secreto, desespero e Bela consegue guarda das crianças

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Felipe Sena
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 07:00
Confira resumo semanal de Por Você, segundo o Gshow:
Vanessa (Alinne Moraes) faz um acordo com Junqueira (Cláudio Jaborandy). Iara (Noemia Oliveira) sugere que Bela (Sheron Menezzes) se aproxime de Lucas (Amaury Lorenzo). Peixe (Cauê Campos) convida Suelen (Carol Macedo) para sair, e Dalila (Dandara Mariana) sente ciúmes. Ricardo (Rafael Cardoso) comenta com Bela que acredita que Gabriel (Thiago Lacerda) ainda tem sentimentos por ela. Leandra (Giovanna Grigio) deixa Gabriel na casa de acolhimento onde estão os filhos de Juli (Lucy Ramos). Carmela (Mariana Nunes) agradece Bela por salvar sua vida e a de seu bebê. Toy (Rodrigo Lelis) contrata Maike (ator não identificado no elenco consultado) para trabalhar em sua barraca na feira. LP (ator não identificado no elenco consultado) agride Peixe, que decide fugir da casa de acolhimento com os irmãos. Leandra se sente frustrada com Vitor (ator não identificado no elenco consultado). Vanessa usa Leandra para armar um jantar com Gabriel. O advogado anuncia a Bela que ela ganhou a guarda provisória. Peixe, Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabrício Assis) e Samuca (Kadu Spinola) se preparam para fugir da casa de acolhimento.
Peixe e os irmãos em Por Você
Peixe (Cauê Campos) e seus irmãos conseguem distrair Vera (Cris Vianna) e fugir da casa de acolhimento. Juarez (Milhem Cortaz) sofre um acidente e se culpa ao lembrar de Juli (Lucy Ramos). Bela (Sheron Menezzes) se desespera ao descobrir sobre a fuga das crianças e pede ajuda a Gabriel (Thiago Lacerda) para encontrá-los. Peixe e seus irmãos tentam voltar para a casa onde moravam com Juli e descobrem que o imóvel tem outro morador. Vanessa (Alinne Moraes) se revolta ao saber por Leandra (Giovanna Grigio) que Gabriel está ajudando Bela a encontrar os filhos de Juli. Iara (Noemia Oliveira) desconfia da cobrança de Zé (Fábio Lago) a Juarez. Bela e Juarez se dividem para procurar pelas crianças. Peixe, Ítalo (Fabrício Assis), Glorinha (Laura Luz) e Samuca (Kadu Spinola) têm suas mochilas furtadas e se abrigam embaixo de um viaduto.
Peixe (Cauê Campos), Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabrício Assis) e Samuca (Kadu Spinola) sofrem debaixo do viaduto. Juarez (Milhem Cortaz) se culpa pelo sumiço dos filhos de Juli (Lucy Ramos), e Bela (Sheron Menezzes) o apoia. Ítalo aproveita a distração de Peixe e envia uma foto de sua localização para Bela. Bela encontra as crianças e anuncia que conseguiu a guarda provisória dos irmãos. Bela pede uma nova chance a Peixe. Pérola (Renata Sorrah) desmaia, e Iracema (Lilia Cabral) chama Vanessa (Alinne Moraes). Pérola fica em observação no hospital. Leandra (Giovanna Grigio) se preocupa com a sobrecarga de Vitor (ator não identificado no elenco consultado). Vanessa afirma a Gabriel (Thiago Lacerda) que não desistirá de seu amor. Juarez oferece um emprego a Peixe. Gabriel anuncia que foram encontradas as imagens do carro responsável pelo acidente que vitimou Juli, e Juarez se desespera.
Gabriel (Thiago Lacerda) explica que não é possível reconhecer o motorista através das imagens. Pérola (Renata Sorrah) diz a Ricardo (Rafael Cardoso) que manterá seu estado de saúde em segredo. Leandra (Giovanna Grigio) chega para acompanhar a avó no hospital. Bela (Sheron Menezzes) agradece o apoio de Gabriel. Vanessa (Alinne Moraes) provoca Bela ao lhe mandar flores em nome do Hospital Luz. Juarez (Milhem Cortaz) pensa em se entregar à polícia pelo acidente com Juli (Lucy Ramos), mas acaba desistindo na frente da delegacia. Bela se aproxima cada vez mais das crianças. Clemente (Antonio Pitanga) percebe que Toy (Rodrigo Lelis) não trabalha mais com Próspero (José de Abreu) e aborda o rapaz. Dalila (Dandara Mariana), Suelen (Carol Macedo) e Bezão (ator não identificado no elenco consultado) notam o clima entre Lucas (Amaury Lorenzo) e Bela. Ricardo descobre o diagnóstico recebido por Pérola e confronta a decisão da empresária de não se tratar. Próspero conclui que Toy vendeu suas massas de pastéis para Clemente. Zé (Fábio Lago) desconfia quando Juarez pergunta sobre o carro envolvido no acidente. Bela ameaça processar Vanessa por difamação.
Vanessa (Alinne Moraes) cede à ameaça de Bela (Sheron Menezzes) e faz uma retratação pública em nome do hospital. A herdeira diz a Giovana (Larissa Murai) que Bela ainda irá sofrer uma dor como a dela. Lucas (Amaury Lorenzo) e Sabugo (ator não identificado no elenco consultado) tentam conter os danos do telhado da escola. Vanessa sonda com Ricardo (Rafael Cardoso) sobre a saúde de Pérola (Renata Sorrah). Toy (Rodrigo Lelis) confessa a Maike (ator não identificado no elenco consultado) que está apaixonado por uma médica do hospital. Ítalo (Fabrício Assis) afirma a Glorinha (Laura Luz) que não voltará para o judô. Ítalo se encanta ao ver Hanna (atriz não identificada no elenco consultado) dançando. Sílvia (atriz não identificada no elenco consultado) pede que Hanna a ajude na recepção da escola de dança. Leandra (Giovanna Grigio) se decepciona com Vitor (ator não identificado no elenco consultado). Maike serve um pastel a Leandra, que esquece seu cartão na máquina da barraca. Toy vibra ao descobrir o nome de sua amada. Sílvia e Vanessa se reencontram. Ítalo sofre um acidente na escola.
Ítalo (Fabrício Assis) machuca o braço, e Lucas (Amaury Lorenzo), Peixe (Cauê Campos) e Glorinha (Laura Luz) o levam até o Hospital Luz. Vitor (ator não identificado no elenco consultado) questiona Leandra (Giovanna Grigio) sobre o namoro dos dois. Peixe conversa com Gabriel (Thiago Lacerda). Gabriel flagra Lucas e Bela (Sheron Menezzes) juntos, e Vanessa (Alinne Moraes) observa a reação do ex-marido. Bela adverte Peixe sobre Vanessa. Iara (Noemia Oliveira) se frustra com a falta de reação de Juarez (Milhem Cortaz) às suas investidas. Bela participa de sua primeira reunião de responsáveis na escola das crianças. Vanessa comenta com Sílvia (atriz não identificada no elenco consultado) que Lucas pode ajudá-la a afastar Gabriel de Bela. Gabriel diz a Ricardo (Rafael Cardoso) que pedirá o divórcio a Vanessa. Toy (Rodrigo Lelis) decide se declarar para Leandra, quando vê Vitor beijar a médica. Zé (Fábio Lago) chantageia Juarez.