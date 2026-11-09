NOVELA DAS 7

Por Você: Gabriel recebe alta, rompe com Junqueira e denuncia o empresário; veja resumo de hoje (9 de novembro)

Após despertar do coma, o rapaz recebe provas reunidas por Vanessa e decide levar suas suspeitas à Justiça; enquanto isso, Vitor apresenta comportamento preocupante

Felipe Sena

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 06:00

Gabriel em cena de ‘Por Você’ Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Voce desta segunda-feira (9), segundo o Gshow, Após despertar do coma, Gabriel (Thiago Lacerda) recebe alta do hospital. Vanessa (Alinne Moraes) entrega ao rapaz as provas que reuniu contra Junqueira (Mauricio Mattar). Enquanto isso, Zé (Fábio Lago) destrói o celular roubado do empresário para eliminar todos os registros do aparelho. A aliança entre Junqueira e Vanessa chega ao fim, e a vilã revela seus planos a Sílvia (Fernanda de Freitas), que repudia a amiga.

Em outra frente, Bela (Sheron Menezzes) conversa com os irmãos de Samuca (Kadu Spinola) sobre o diagnóstico do menino. Mais tarde, ela também fala com Lucas (Amaury Lorenzo) sobre a situação. Juarez (Milhem Cortaz), por sua vez, sugere ter outro filho com Iara (Noemia Oliveira).

Bela e Gabriel em Por Você 1 de 6

Vanessa tenta acessar o celular de Gabriel, mas Leandra (Giovanna Grigio) impede a ação. Já Lucas conta detalhes de seu passado para Margô (Regiane Alves), que demonstra apoio ao amigo. Gabriel, então, revela a Bela que acredita que Junqueira tenha encomendado seu atropelamento.

Enquanto Ricardo (Paulo Vilhena) percebe sinais preocupantes no comportamento de Vitor (Lucas Leto), o rapaz começa a se automedicar. Decidido a enfrentar o empresário, Gabriel denuncia Junqueira.