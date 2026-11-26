NOVELA DAS 7

Por Você: Juarez confronta Aroldo, e Bela desconfia das intenções do pai dos filhos de Juli nesta quinta (26 de novembro)

Enquanto Glorinha comemora a reaproximação com o pai, Gabriel alerta Ricardo sobre os riscos que a volta de Aroldo representa para a guarda das crianças

Felipe Sena

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 06:00

Juarez é detido por causa de Zé em 'Por Você' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta quinta-feira (26), segundo o Gshow, Glorinha (Laura Luz) fica radiante com a aparição de Aroldo. Bela (Sheron Menezzes), no entanto, questiona as motivações do pai dos filhos de Juli (Lucy Ramos) e demonstra desconfiança em relação às suas intenções.

Enquanto isso, Toy (Rodrigo Lelis) conta a Próspero (José de Abreu) sobre seu momento com Leandra (Giovanna Grigio) e sua conversa com Lia. Em outra frente, Dalva e Próspero descobrem que Clemente (Marcos Caruso) está passando o ponto de seu bar.

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Já Gabriel (Thiago Lacerda) alerta Ricardo (Paulo Vilhena) que a volta de Aroldo pode ameaçar a guarda das crianças, embora o abandono parental pese contra ele. A tensão aumenta quando Juarez (Milhem Cortaz) confronta Aroldo.

Por fim, Bela garante a Iara (Noemia Oliveira) que não acredita nas intenções de Aroldo, reforçando sua preocupação com a aproximação do pai de seus filhos.