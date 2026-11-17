NOVELA DAS 7

Por Você: Juarez é preso, Bela luta pela guarda das crianças e Manoel chega ao Hospital Luz nesta terça (17 de novembro)

Feirante consegue deixar a prisão após ajuda de Iara e Bela; Maike sofre por Suelen, enquanto Manoel surpreende Vanessa ao se apresentar como novo investidor do hospital.

Felipe Sena

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 06:00

Juarez é preso após aceitar fazer um último serviço para Zé em 'Por Você' Crédito: Reprodução | TV Globo

Em Por Você, nesta terça-feira (17), segundo o Gshow, Juarez (Milhem Cortaz) é levado à delegacia, e Iara (Noemia Oliveira) procura Bela (Sheron Menezzes). Com a ajuda de Gabriel (Thiago Lacerda), as duas reúnem documentos que comprovam a origem das mercadorias do feirante, que acaba sendo liberado da prisão.

Enquanto isso, Vitor (Lucas Leto) aceita a proposta de trabalho feita por Bela, e Dalila (Lívia Silva) e Suelen (Bia Santana) oferecem apoio a Josi Kéli. Abalado por causa de Suelen, Maike (Igor Jansen) questiona Toy (Rodrigo Lelis) sobre seus sentimentos por Leandra (Giovanna Grigio). Já Dalva (Lucianna Magalhães) aconselha Próspero (José de Abreu) sobre como conquistar a atenção de Melinda.

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A situação de Juarez ganha um novo desdobramento quando ele agride Zé (Fábio Lago). Em outra frente, Bela reafirma a Glorinha (Laura Luz) e Ítalo (Fabrício Assis) que não pretende abrir mão da guarda dos dois para Peixe (Cauê Campos). Quando Tom-Tom (Laura Chuff) se machuca, a médica corre para socorrê-la.

Por fim, Manoel (Reginaldo Faria) se apresenta a Vanessa (Alinne Moraes) como o novo investidor do Hospital Luz, surpreendendo a médica e prometendo movimentar os bastidores da instituição.