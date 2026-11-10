NOVELA DAS 7

Por Você: Junqueira incendeia oficina de Zé, Gabriel se reaproxima de Bela e Ítalo é espancado

Delegado Macedo aconselha o advogado a reunir provas contra o empresário, enquanto Vitor procura ajuda de Bela e Vanessa se aproxima de Gabriel durante o sono dele

Felipe Sena

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 06:00

Ítalo (Fabrício Assis) em 'Por Você' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Voce desta terça-feira (10), segundo o Gshow, enquanto o empresário provoca um incêndio na oficina do mecânico, o advogado retoma os planos de se encontrar com a fisioterapeuta; já Ítalo pensa em abandonar o sonho de ser bailarino após sofrer discriminação.

Os próximos capítulos de Por Você serão marcados por conflitos, reaproximações e decisões difíceis. O delegado Macedo orienta Gabriel (Thiago Lacerda) a reunir provas contundentes contra Junqueira (Mauricio Mattar) antes de formalizar a denúncia. Enquanto isso, Vitor (Lucas Leto) procura Bela (Sheron Menezzes) e pede ajuda. Vanessa (Alinne Moraes), por sua vez, observa Gabriel dormir e se deita ao lado dele.

Bela e Gabriel em Por Você 1 de 6

Em conversa com Vanessa, Sílvia (Fernanda de Freitas) conta que Lucas (Amaury Lorenzo) e Bela terminaram o namoro. Mais tarde, Dalila (Lívia Silva) se consulta com a fisioterapeuta. Já Lucas e Margô (Regiane Alves) acabam se envolvendo.

Após o acidente do advogado, Gabriel e Bela decidem retomar o encontro que haviam marcado antes do ocorrido. Os dois conversam sobre o futuro e dão sinais de que podem se reaproximar.

Enquanto isso, Ítalo (Fabrício Assis) sofre preconceito e, abalado, decide desistir do sonho de fazer balé. Em outra frente, Junqueira ateia fogo à oficina de Zé (Fábio Lago), provocando mais um confronto entre os personagens.