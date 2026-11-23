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Felipe Sena
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você desta segunda-feira (23), segundo o Gshow, Leandra (Giovanna Grigio) salva um bebê engasgado e recebe elogios de Vitor (Lucas Leto) pela atuação. Vanessa (Alinne Moraes), por sua vez, sonda Ítalo (Fabrício Assis) sobre os irmãos dele. Já Samuca (Kadu Spinola) surpreende Lucas (Amaury Lorenzo) ao perguntar se ele gostaria de ser seu pai.
A relação entre Vanessa e Leandra também enfrenta novos conflitos. As duas discutem depois que a médica demonstra não aceitar a escolha profissional da filha. Enquanto isso, Dalila (Lívia Silva), Suelen (Bia Santana), Hanna (Pietra Quintela) e Josi Kéli se unem para ajudar Glorinha (Laura Luz).
Bela e Lucas em 'Por Você'
No hospital, Clemente (Marcos Caruso) vai visitar Alírio, mas encontra o leito vazio e questiona Melinda sobre o paradeiro do vizinho. No campo amoroso, Suelen e Maike (Igor Jansen) finalmente se declaram um para o outro, enquanto Glorinha e Juca saem para um encontro.
Em outra frente, Vanessa orienta Zé (Ângelo Antônio) a se aproximar de Glorinha. Gabriel (Thiago Lacerda) descobre que Junqueira foi solto, e Bela (Sheron Menezzes) tem um mau pressentimento em relação aos filhos de Juli (Lucy Ramos). Para completar, Zé aborda Glorinha.
Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.