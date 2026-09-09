Por Você: Lucas revela crime pesado que ocorreu no seu passado e deixa Bela assustada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 20:10
A aproximação entre Bela (Sheron Menezzes) e Lucas (Amaury Lorenzo) ganhará um momento delicado em "Por Você". O professor abrirá o coração para a médica e revelará uma tragédia que marcou seu passado: a esposa dele foi morta durante um assalto cometido por um de seus ex-alunos.
Lucas contará que estava dentro de um carro com a mulher quando os dois foram abordados por um criminoso. Durante a ação, ela tentou impedir que o assaltante levasse sua bolsa e acabou sendo baleada.
"Eu ouvi um disparo. A roupa da minha mulher manchada de sangue...", recordará Lucas.
Peixe e os irmãos em Por Você
O trauma, porém, ganhou um peso ainda maior quando o professor descobriu quem havia cometido o crime. Lucas conseguiu retirar o capuz do assaltante e reconheceu um jovem que havia sido seu aluno.
"O aluno que não consegui resgatar pela educação, que deixei escapar da escola, foi o mesmo que matou minha mulher", lamentará.
A revelação surpreenderá Bela e criará mais um elo entre os dois. Assim como Lucas, a médica convive com a dor provocada por uma morte traumática e busca descobrir quem foi responsável pelo acidente que matou Juli (Lucy Ramos).
Ao compartilhar a própria experiência, Lucas tentará alertá-la de que conhecer a identidade de quem provocou uma tragédia nem sempre traz a libertação esperada.
O que Bela ainda não sabe é que Juarez (Milhem Cortaz), seu amigo, dirigia o outro veículo envolvido no acidente que terminou com a morte de Juli. Ele segue dividido sobre revelar ou não a verdade para a médica.