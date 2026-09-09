NOVELA

Por Você: Lucas revela crime pesado que ocorreu no seu passado e deixa Bela assustada

Professor conta que reconheceu o criminoso após retirar o capuz e admite carregar culpa por não ter conseguido afastá-lo da criminalidade

Felipe Sena

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 20:10

Lucas e Bela Crédito: Reprodução

A aproximação entre Bela (Sheron Menezzes) e Lucas (Amaury Lorenzo) ganhará um momento delicado em "Por Você". O professor abrirá o coração para a médica e revelará uma tragédia que marcou seu passado: a esposa dele foi morta durante um assalto cometido por um de seus ex-alunos.

Lucas contará que estava dentro de um carro com a mulher quando os dois foram abordados por um criminoso. Durante a ação, ela tentou impedir que o assaltante levasse sua bolsa e acabou sendo baleada.

"Eu ouvi um disparo. A roupa da minha mulher manchada de sangue...", recordará Lucas.

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O trauma, porém, ganhou um peso ainda maior quando o professor descobriu quem havia cometido o crime. Lucas conseguiu retirar o capuz do assaltante e reconheceu um jovem que havia sido seu aluno.

"O aluno que não consegui resgatar pela educação, que deixei escapar da escola, foi o mesmo que matou minha mulher", lamentará.

A revelação surpreenderá Bela e criará mais um elo entre os dois. Assim como Lucas, a médica convive com a dor provocada por uma morte traumática e busca descobrir quem foi responsável pelo acidente que matou Juli (Lucy Ramos).

Ao compartilhar a própria experiência, Lucas tentará alertá-la de que conhecer a identidade de quem provocou uma tragédia nem sempre traz a libertação esperada.