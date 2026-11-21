NOVELA DAS 7

Por Você: Osvaldo é detido, Vanessa se irrita com projeto de Vitor e Bela teme ameaças neste sábado (21 de novembro)

Peixe ajuda Lucas a cercar o padrasto de Josi Kéli, enquanto Bela toma medidas para proteger Samuca das ameaças de Vanessa.

Felipe Sena

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 06:00

Vanessa se irrita com Vitor Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você deste sábado, segundo o Gshow, Peixe (Cauê Campos) reconhece Osvaldo e ajuda Lucas (Amaury Lorenzo) a cercá-lo. Vanessa (Alinne Moraes), por sua vez, fica irritada ao tomar conhecimento do projeto de medicina conduzido por Vitor (Lucas Leto). Preocupada com as atitudes da médica, Bela (Sheron Menezzes) confessa a Iara (Noemia Oliveira) que teme suas ameaças.

Enquanto isso, Dalila (Lívia Silva) e Suelen (Bia Santana) aconselham Glorinha (Laura Luz) a viver novas experiências. Lucas e Margô (Regiane Alves) também dão uma notícia a Josi Kéli: Osvaldo foi detido.

Peixe e os irmãos em Por Você 1 de 8

No campo amoroso, Leandra (Giovanna Grigio) pensa em Toy (Rodrigo Lelis), enquanto Próspero (José de Abreu) presenteia Melinda, que fica feliz com o gesto. Clemente (Marcos Caruso), por sua vez, visita Alírio no hospital e entrega ao vizinho uma camisa autografada do Flamengo.

Diante das ameaças de Vanessa, Bela decide restringir quem pode buscar Samuca (Kadu Spinola) na escola, numa tentativa de garantir a segurança do menino.