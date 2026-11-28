NOVELA DAS 7

Por Você: pai humilha filho no resumo de 30 de novembro a 05 de dezembro

Confira o que vai rolar na novela das 7, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, com direção artística de André Câmara

Felipe Sena

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 07:00

Aroldo humilha Peixe e toma a casa de Juli em Por Você Crédito: Reprodução | TV Globo

A disputa pela guarda das crianças e as ameaças de Aroldo movimentam a semana dePor Você. Enquanto Bela tenta proteger os filhos de Juli e reúne provas contra o comportamento do vilão, o empresário manipula Peixe e Glorinha para conseguir o que deseja. No hospital, Pérola enfrenta novos desafios na presidência, e Junqueira promete recuperar seu espaço no Conselho. Já Vanessa se aproxima de Aroldo, despertando desconfianças.

Confira o resumo semanal de Por Você:

30 (segunda-feira)

Vanessa (Alinne Moraes) apresenta Aroldo a Diniz, e o advogado o orienta sobre o que fazer para reaver a guarda dos filhos. Bela (Sheron Menezzes) conversa com Peixe (Cauê Campos), Ítalo (Fabrício Assis) e Glorinha (Laura Luz) e deduz que foi Vanessa quem trouxe Aroldo de volta para a vida das crianças. Pérola (Renata Sorrah) repreende Vanessa, Gabriel (Thiago Lacerda), Bela, Leandra (Giovanna Grigio) e Ricardo (Paulo Vilhena) por não ter sido informada sobre a liberdade de Junqueira. Próspero (José de Abreu) espanta um possível comprador do bar de Clemente (Marcos Caruso). Vitor (Lucas Leto) aparece por engano na casa de Iracema durante seus atendimentos domiciliares. Próspero e Clemente têm uma conversa sincera. Aroldo é ríspido com Samuca (Kadu Spinola), e Bela o confronta.

Peixe e os irmãos em Por Você 1 de 8

1ª (terça-feira)

Aroldo (Alinne Moraes) e Bela (Sheron Menezzes) se enfrentam, e a médica diz que cumprirá a promessa feita a Juli de cuidar das crianças. Aroldo manipula Glorinha (Laura Luz). Ítalo (Fabrício Assis) pede ajuda a Hanna nas aulas de balé. Margô treina dança com Lucas (Kadu Moliterno). Gabriel (Thiago Lacerda) conta a Bela que descobriu uma denúncia contra Aroldo. Lucas garante a Sabugo que o ajudará a se formar como técnico de radiologia. Tom-Tom e Samuca (Kadu Spinola) avisam a Peixe (Cauê Campos) que o cachorro da escola passou mal. Vanessa (Alinne Moraes) repara na pulseira de Iara, que questiona Juarez sobre a joia. Bela e Gabriel sondam Patrícia, vítima de Aroldo. Aroldo diz a Peixe que quer a casa de Juli.

2 (quarta-feira)

Aroldo tenta convencer Peixe (Cauê Campos) a passar a casa para o seu nome. Patrícia demonstra temer Aroldo, e Bela (Sheron Menezzes) a conforta. Aroldo pede um emprego a Vanessa (Alinne Moraes). Dalila (Lívia Silva) sugere que Peixe enfrente Aroldo. Pérola (Renata Sorrah) passa mal, e Manoel (Reginaldo Faria) a leva para o hospital. Ricardo (Paulo Vilhena) recomenda que Pérola se afaste novamente da presidência. Vitor (Lucas Leto) sofre ao ver Leandra (Giovanna Grigio) e Toy (Rodrigo Lelis), e Lia o aconselha. Iracema faz uma proposta a Clemente (Marcos Caruso). Aroldo humilha Peixe.

3 (quinta-feira)

Peixe (Cauê Campos) conta a Bela (Sheron Menezzes), Glorinha (Laura Luz) e Ítalo (Fabrício Assis) sobre o tratamento de Aroldo. Iara (Noemia Oliveira) tenta impedir Juarez (Milhem Cortaz) de confrontar Aroldo. Glorinha insiste que Aroldo deve ter uma explicação para a forma como tratou Peixe. Lia encontra uma carta antiga de Iracema. Suelen (Bia Santana) aceita retomar o relacionamento com Maike (Igor Jansen), e Melinda aceita o pedido de namoro de Próspero (José de Abreu). Gabriel (Thiago Lacerda) sugere a Bela que os dois morem juntos. Pérola (Renata Sorrah) conta a Manoel (Reginaldo Faria) sobre seus planos para o Hospital & Maternidade Luz. Junqueira invade a nova reunião do Conselho do hospital, convocada por Pérola.

4 (sexta-feira)

Junqueira revela que conseguiu uma liminar judicial impedindo seu afastamento do Conselho do hospital. Aroldo se vitimiza para Glorinha (Laura Luz). Vanessa (Alinne Moraes) lembra de Edgar e confronta Pérola (Renata Sorrah) sobre a presidência do hospital. Aroldo e Zé (Ângelo Antônio) conversam sobre Juarez (Milhem Cortaz) e Vanessa. Junqueira diz a Vanessa que vai recuperar sua posição no hospital. Sílvia (Fernanda de Freitas) expulsa Ítalo (Fabrício Assis) e Hanna (Pietra Quintela) da aula de balé. Próspero (José de Abreu), Melinda e Orestes visitam Clemente (Marcos Caruso) e descobrem que ele decidiu reabrir seu bar. Toy (Rodrigo Lelis) conversa com Gabriel (Thiago Lacerda) sobre Leandra (Giovanna Grigio), e Maike (Igor Jansen) comunica a Nelma suas intenções com Suelen (Bia Santana). Vanessa visita Aroldo. Junqueira provoca Gabriel, e o advogado tem certeza de que o empresário foi o mandante de seu atentado. Junqueira promete ajudar Giovana (Larissa Murai) a crescer no hospital. Aroldo entra escondido na escola das crianças, mas Lucas (Amaury Lorenzo) o expulsa.

5 (sábado)