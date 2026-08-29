NOVELA DAS 7

Por Você: Peixe foge da casa de acolhimento e vai parar embaixo de viaduto com irmãos neste sábado (29 de agosto)

Bela fica desesperada com a fuga das crianças e pede ajuda de Gabriel

Felipe Sena

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 06:00

Peixe e os irmãos conseguem distrair Vera e fogem de casa de acolhimento Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você deste sábado (29), Peixe (Cauê Campos) e seus irmãos conseguem distrair Vera (Cris Vianna) e fogem da casa de acolhimento, Bela (Sheron Menezzes) se desespera e pede ajuda de Gabriel (Thiago Lacerda) para encontrá-los.

Peixe e seus irmãos tentam voltar para a casa onde moravam com Juli (Lucy Ramos) e descobrem que o imóvel tem outro morador. Vanessa (Alinne Moraes) se revolta ao saber por Leandra (Giovanna Grigio) que Gabriel está ajudando Bela a encontrar os filhos de Juli.

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