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Por Você: Peixe foge da casa de acolhimento e vai parar embaixo de viaduto com irmãos neste sábado (29 de agosto)

Bela fica desesperada com a fuga das crianças e pede ajuda de Gabriel

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 06:00

Peixe e os irmãos conseguem distrair Vera e fogem de casa de acolhimento
Peixe e os irmãos conseguem distrair Vera e fogem de casa de acolhimento Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você deste sábado (29), Peixe (Cauê Campos) e seus irmãos conseguem distrair Vera (Cris Vianna) e fogem da casa de acolhimento, Bela (Sheron Menezzes) se desespera e pede ajuda de Gabriel (Thiago Lacerda) para encontrá-los.

Peixe e seus irmãos tentam voltar para a casa onde moravam com Juli (Lucy Ramos) e descobrem que o imóvel tem outro morador. Vanessa (Alinne Moraes) se revolta ao saber por Leandra (Giovanna Grigio) que Gabriel está ajudando Bela a encontrar os filhos de Juli.

Peixe e os irmãos em Por Você

Confira registros do elenco da novela das sete por Reprodução | TV Globo
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Confira registros do elenco da novela das sete por Reprodução | TV Globo
Confira registros do elenco da novela das sete por Reprodução | TV Globo
Peixe e os irmãos conseguem distrair Vera e fogem de casa de acolhimento por Reprodução | TV Globo
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Confira registros do elenco da novela das sete por Reprodução | TV Globo

Peixe, Ítalo (Fabrício Assis), Glorinha (Laura Luz) e Samuca (Kadu Spinola) têm suas mochilas furtadas e se abrigam embaixo de um viaduto. Iara (Noemia Oliveira) desconfia da cobrança de Zé (Fábio Lago) a Juarez. Bela e Juarez se dividem para procurar pelas crianças.

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