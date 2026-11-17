NOVELA DAS 7

Por Você: resumo de 16 a 21 de novembro tem prisão de Juarez

Confira o que vai rolar na novela das 7, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, com direção artística de André Câmara

Felipe Sena

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 07:00

Juarez é detido por causa de Zé em 'Por Você' Crédito: Reprodução | TV Globo

Confira resumo semanal de Por Você, segundo o Gshow:

16 (segunda-feira)

Lucas (Lucas Oradovschi) e Margô (Marisa Orth) descobrem a situação de Josi Kéli e prometem ajudar a menina. Pérola (Maria Luisa Mendonça) e Gabriel (Thiago Lacerda) retornam ao dia a dia do hospital. Toy (Rodrigo Lelis) se incomoda quando Lia (não confirmado) convida Leandra (Giovanna Grigio) para sair. Suelen (Bia Santana) tem uma crise, e Maike (Igor Jansen) se preocupa. Peixe (Cauê Campos) faz uma surpresa para Dalila (Lívia Silva). Lucas decide acionar o Conselho Tutelar para ajudar Josi Kéli. Bela (Sheron Menezzes) faz uma proposta de trabalho para Vitor (Lucas Leto). Juarez (Milhem Cortaz) é detido ao tentar buscar uma mercadoria para Zé (Fábio Lago).

Saiba quem é quem em ‘Por Você’ 1 de 21

17 (terça-feira)

Juarez (Milhem Cortaz) é levado para a delegacia, e Iara (Noemia Oliveira) liga para Bela (Sheron Menezzes). Vitor (Lucas Leto) aceita a proposta de trabalho de Bela. Dalila (Lívia Silva) e Suelen (Bia Santana) apoiam Josi Kéli. Iara, Bela e Gabriel (Thiago Lacerda) reúnem documentos sobre as mercadorias de Juarez, e o feirante é liberado da prisão. Maike (Igor Jansen) sofre por Suelen e questiona Toy (Rodrigo Lelis) sobre seus sentimentos por Leandra (Giovanna Grigio). Dalva (Lucianna Magalhães) aconselha Próspero (José de Abreu) sobre como se aproximar de Melinda. Juarez agride Zé (Fábio Lago). Bela diz a Glorinha (Laura Luz) e Ítalo (Fabrício Assis) que não abrirá mão da guarda dos dois para Peixe (Cauê Campos). Tom-Tom (Laura Chuff) se machuca, e Bela a socorre. Manoel (Reginaldo Faria) se apresenta a Vanessa (Alinne Moraes) como novo investidor do Hospital Luz.

18 (quarta-feira)

Vanessa (Alinne Moraes) fica contrariada com o investimento financeiro de Manoel (Reginaldo Faria) no hospital. Leandra (Giovanna Grigio) atende Tom-Tom (Laura Chuff). Vanessa prepara a equipe do hospital para receber uma parturiente famosa, e Bela (Sheron Menezzes) a induz a atuar como anestesista no parto da paciente. Toy (Rodrigo Lelis) aconselha Maike (Igor Jansen) a dar espaço a Suelen (Bia Santana). Dalila (Lívia Silva) admite a Suelen que sente que algo está errado com Juarez (Milhem Cortaz). Lucas (Lucas Oradovschi) e Margô (Marisa Orth) convencem Jéssica, mãe de Josi Kéli, a solicitar uma medida protetiva contra Osvaldo, padrasto da menina. Vanessa flagra Bela, Peixe (Cauê Campos), Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabrício Assis), Samuca, Gabriel (Thiago Lacerda) e Leandra compartilhando um momento juntos.

19 (quinta-feira)

Vanessa (Alinne Moraes) diz a Giovana (Larissa Murai) que encontrará o pai dos filhos de Juli (Lucy Ramos). Gabriel (Thiago Lacerda) admira a família de Bela (Sheron Menezzes). Tom-Tom (Laura Chuff) defende Samuca (Kadu Spinola) das provocações de Vanessa. Peixe (Cauê Campos) pede a Diniz que retome o processo pela guarda dos irmãos, mas Vanessa diz ao advogado que tem outros planos. Leandra (Giovanna Grigio) afirma a Vanessa que apoia o envolvimento de Bela e Gabriel. Ricardo (Paulo Vilhena) e Sílvia (Fernanda de Freitas) trocam provocações. Toy (Rodrigo Lelis) e Leandra desabafam um com o outro. Hanna (Pietra Quintela) ajuda Ítalo (Fabrício Assis) na primeira aula de balé. Margô (Regiane Alves) conta a Lucas (Amaury Lorenzo) que Osvaldo, o padrasto de Josi Kéli, desapareceu. Bela incentiva Vitor (Lucas Leto) a apresentar o novo projeto de atendimento para Pérola (Renata Sorrah). Iara (Noemia Oliveira) encontra a pulseira que Zé (Ângelo Antônio) deu a Juarez (Milhem Cortaz) e acredita ser um presente para ela. Vanessa procura Zé e propõe um trabalho ao mecânico.

20 (sexta-feira)

Zé (Ângelo Antônio) aceita a proposta de Vanessa (Alinne Moraes). Dalila (Lívia Silva) conversa com Iara (Noemia Oliveira) sobre sua relação com Peixe (Cauê Campos). Sílvia (Fernanda de Freitas) vai até o flat de Ricardo (Paulo Vilhena). Bela (Sheron Menezzes), Peixe e seus irmãos sentem falta de Juli (Lucy Ramos). Kátia (Clarice Niskier) alerta Guto (Bernardo Schlegel) sobre seu relacionamento com Giovana (Larissa Murai). Próspero (José de Abreu) pede conselho a Orestes sobre como presentear Melinda. Melinda chama Clemente (Marcos Caruso) para acompanhá-la a um local. Maike (Igor Jansen) exige que Toy (Rodrigo Lelis) diga a verdade sobre seus sentimentos por Lia. Clemente visita Alírio, seu vizinho e cliente, no hospital. Pérola (Renata Sorrah) aprova o projeto apresentado por Vitor (Lucas Leto) para o hospital. Osvaldo atenta contra Lucas e Sabugo.

21 (sábado)