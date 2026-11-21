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Felipe Sena
Publicado em 21 de novembro de 2026 às 07:00
Leandra salva bebê engasgado, e Vitor elogia sua atuação. Vanessa sonda Ítalo sobre seus irmãos. Samuca pergunta se Lucas quer ser seu pai. Leandra discute com Vanessa, que não aceita a escolha profissional da filha. Dalila, Suelen, Hanna e Josi Kéli ajudam Glorinha. Clemente vai visitar Alírio, encontra o leito vazio e questiona Melinda. Suelen e Maike se declaram um para o outro. Glorinha e Juca vão a um encontro. Vanessa orienta Zé a se aproximar de Glorinha. Gabriel descobre que Junqueira foi solto. Bela tem um mau pressentimento em relação aos filhos de Juli. Zé aborda Glorinha.
Zé (Ângelo Antônio) se apresenta a Glorinha (Laura Luz) como antigo amigo de Aroldo. Peixe (Cauê Campos) pede ajuda a Dalila (Lívia Silva) para organizar um churrasco em sua casa. Glorinha desabafa com Otto sobre Aroldo, e o sensei revela que viveu um romance com Juli (Lucy Ramos) após o abandono do marido. Lucas (Amaury Lorenzo) e Bela (Sheron Menezzes) conversam sobre Samuca (Kadu Spinola). Zé pede mais dinheiro a Vanessa (Alinne Moraes) para seguir com sua investigação sobre Aroldo. Junqueira procura Giovana (Larissa Murai). Ítalo (Fabrício Assis) conta a Bela sobre a aproximação de Vanessa. Bela e Gabriel (Thiago Lacerda) se apoiam. No churrasco de Peixe, Leandra (Giovanna Grigio) aconselha Toy (Rodrigo Lelis) a valorizar Lia. Zé consegue informações sobre Aroldo com Caveira.
Peixe e os irmãos em Por Você
Zé (Ângelo Antônio) conta a Vanessa (Alinne Moraes) que encontrou o paradeiro de Aroldo. Leandra (Giovanna Grigio) diz a Bela (Sheron Menezzes) que está feliz por seu namoro com Gabriel (Thiago Lacerda), e Vanessa vê as duas juntas. Sabugo se interessa por um curso técnico no hospital, e Bela promete ajudá-lo. Tom-Tom (Laura Chuff) questiona Bela sobre o pai de Samuca (Kadu Spinola). Clemente (Marcos Caruso) sofre com a morte de Alírio, e Próspero (José de Abreu) se comove com sua apatia. Maike (Igor Jansen) incentiva Toy (Rodrigo Lelis) a ser sincero com Lia e a lutar por Leandra, e Toy descobre que seus sentimentos pela residente são correspondidos. Glorinha participa do campeonato de judô e vê Aroldo na arquibancada.
Glorinha (Laura Luz) fica radiante com a aparição de Aroldo. Bela (Sheron Menezzes) questiona as motivações do pai dos filhos de Juli (Lucy Ramos). Toy (Rodrigo Lelis) conta a Próspero (José de Abreu) sobre seu momento com Leandra (Giovanna Grigio) e sua conversa com Lia. Dalva e Próspero descobrem que Clemente (Marcos Caruso) está passando o ponto de seu bar. Gabriel (Thiago Lacerda) diz a Ricardo (Paulo Vilhena) que a volta de Aroldo pode ameaçar a guarda de Bela, embora o abandono parental pese contra ele. Juarez (Milhem Cortaz) confronta Aroldo. Bela garante a Iara (Noemia Oliveira) que não acredita nas intenções de Aroldo.
Aroldo se encontra com Vanessa (Alinne Moraes). Peixe (Cauê Campos) e Ítalo (Fabrício Assis) discordam de Glorinha (Laura Luz) em relação à aproximação com Aroldo. Vanessa dispensa os serviços de Zé (Ângelo Antônio). Peixe discute com Vanessa. Samuca (Kadu Spinola) conhece um cachorro abandonado. Próspero (José de Abreu) se preocupa com a ausência de Clemente (Marcos Caruso). Leandra (Giovanna Grigio) conversa com Lia. Aroldo se apresenta a Lucas (Amaury Lorenzo) e demonstra interesse no desenvolvimento dos filhos. Dalila (Lívia Silva) apoia Peixe. Kátia (Clarice Niskier) conta a Bela (Sheron Menezzes) sobre a demissão de Peixe. Zé conhece Aroldo, e Juarez (Milhem Cortaz) desconfia ao ver os dois juntos.
Sílvia (Fernanda de Freitas) e Ricardo (Paulo Vilhena) se aproximam novamente. Bela (Sheron Menezzes) confessa a Lucas (Amaury Lorenzo) que está preocupada com o retorno de Aroldo. Sílvia critica a ausência de Ítalo (Fabrício Assis) na aula de balé. Peixe (Cauê Campos) pede a Juarez (Milhem Cortaz) seu antigo emprego na feira de volta. Iara (Noemia Oliveira) conversa com Bela sobre suas tentativas de engravidar. Melinda comenta com Próspero (José de Abreu) sobre o sofrimento de Clemente (Marcos Caruso) por conta de Alírio. Gabriel (Thiago Lacerda) avisa a Vanessa (Alinne Moraes) sobre a liberdade de Junqueira. Pérola (Renata Sorrah) passa mal, e Manoel (Reginaldo Faria) se preocupa. Após ser humilhada por Vanessa novamente, Giovana (Larissa Murai) se alia a Junqueira.