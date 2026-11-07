NOVELA DAS 7

Por Você: resumo de 9 a 14 de novembro tem incêndio na oficina de Zé

Confira o que vai rolar na novela das 7, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, com direção artística de André Câmara

Felipe Sena

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 07:00

Oficina de Zé pega fogo em Por Você Crédito: Reprodução | TV Globo

A apresentação de Ítalo na audição da academia Dança em Movimento movimenta os próximos capítulos de Por Você. Enquanto o jovem recebe o apoio dos amigos, Pérola confronta Vanessa pelas irregularidades no hospital e Lucas encontra um bilhete anônimo com um alerta sobre uma grave ameaça na escola.

Confira resumo semanal, segundo o Gshow:

9 (segunda-feira)

Após despertar do coma, Gabriel (Thiago Lacerda) recebe alta do hospital. Vanessa (Alinne Moraes) entrega ao rapaz as provas que reuniu contra Junqueira (Mauricio Mattar). Enquanto isso, Zé (Fábio Lago) destrói o celular roubado do empresário para eliminar todos os registros do aparelho. A aliança entre Junqueira e Vanessa chega ao fim, e a vilã revela seus planos a Sílvia (Fernanda de Freitas), que repudia a amiga. Em outra frente, Bela (Sheron Menezzes) conversa com os irmãos de Samuca (Kadu Spinola) sobre o diagnóstico do menino. Mais tarde, ela também fala com Lucas (Amaury Lorenzo) sobre a situação. Juarez (Milhem Cortaz), por sua vez, sugere ter outro filho com Iara (Noemia Oliveira). Vanessa tenta acessar o celular de Gabriel, mas Leandra (Giovanna Grigio) impede a ação. Já Lucas conta detalhes de seu passado para Margô (Regiane Alves), que demonstra apoio ao amigo. Gabriel, então, revela a Bela que acredita que Junqueira tenha encomendado seu atropelamento. Enquanto Ricardo (Paulo Vilhena) percebe sinais preocupantes no comportamento de Vitor (Lucas Leto), o rapaz começa a se automedicar. Decidido a enfrentar o empresário, Gabriel denuncia Junqueira.

Peixe e os irmãos em Por Você 1 de 8

10 (terça-feira)

O delegado Macedo orienta Gabriel (Thiago Lacerda) a reunir provas contundentes contra Junqueira (Mauricio Mattar) antes de formalizar a denúncia. Enquanto isso, Vitor (Lucas Leto) procura Bela (Sheron Menezzes) e pede ajuda. Vanessa (Alinne Moraes), por sua vez, observa Gabriel dormir e se deita ao lado dele. Em conversa com Vanessa, Sílvia (Fernanda de Freitas) conta que Lucas (Amaury Lorenzo) e Bela terminaram o namoro. Mais tarde, Dalila (Lívia Silva) se consulta com a fisioterapeuta. Já Lucas e Margô (Regiane Alves) acabam se envolvendo. Após o acidente do advogado, Gabriel e Bela decidem retomar o encontro que haviam marcado antes do ocorrido. Os dois conversam sobre o futuro e dão sinais de que podem se reaproximar. Enquanto isso, Ítalo (Fabrício Assis) sofre preconceito e, abalado, decide desistir do sonho de fazer balé. Em outra frente, Junqueira ateia fogo à oficina de Zé (Fábio Lago), provocando mais um confronto entre os personagens.

11 (quarta-feira)

Zé (Fábio Lago) consegue escapar do incêndio em sua oficina e conclui que foi alvo de uma tentativa de homicídio. Mais tarde, ele conta a Vanessa (Alinne Moraes) que suspeita de Junqueira (Mauricio Mattar). O empresário, por sua vez, tenta destruir documentos comprometedores no hospital e promete se vingar da antiga aliada. Enquanto isso, Iara (Noemia Oliveira) e Juarez (Milhem Cortaz) compartilham com Dalila (Lívia Silva) os planos de aumentar a família. Juarez também tenta se desvencilhar das negociações com Zé, mas não consegue. Em outra frente, Glorinha (Laura Luz) estranha o comportamento arredio de Ítalo (Fabrício Assis), que recebe um presente de Lucas (Amaury Lorenzo). Gabriel (Thiago Lacerda) tem uma atitude romântica com Bela (Sheron Menezzes). Já Peixe (Cauê Campos) leva Ítalo e Glorinha à antiga casa de Juli (Lucy Ramos). Os dois, porém, hesitam em apoiar a iniciativa do amigo e temem magoar Bela.

12 (quinta-feira)

Vanessa (Alinne Moraes) comemora o sucesso de seu plano e flagra um encontro entre Gabriel (Thiago Lacerda) e Bela (Sheron Menezzes). Mais tarde, a vilã provoca a fisioterapeuta e revela que presenteou Peixe (Cauê Campos) com a casa que pertencia a Juli (Lucy Ramos). Antes disso, Gabriel exige que o amigo conte a Bela sobre o presente recebido de Vanessa. Enquanto isso, Iracema (Ana Rosa) leva Pérola (Renata Sorrah) e Manoel ao bar de Clemente (Antonio Pitanga) para participar do bingo. Ao ver Leandra (Giovanna Grigio), Toy (Rodrigo Lelis) tenta escapar da atividade, mas Lia insiste em participar. Em outra frente, Melinda e Próspero (José de Abreu) vivem um momento romântico. Ítalo (Fabrício Assis) tenta incentivar Hanna (Pietra Quintela) a não abandonar o balé. Já Suelen (Bia Santana) desabafa com Nelma (Ariane Souza) sobre a mãe. Sílvia (Fernanda de Freitas) e Ricardo (Paulo Vilhena), por sua vez, se envolvem.

13 (sexta-feira)

Bela (Sheron Menezzes) esconde o abalo diante de Vanessa (Alinne Moraes). Gabriel (Thiago Lacerda) conta a Pérola (Renata Sorrah) sobre as falcatruas de Junqueira (Mauricio Mattar) no hospital. Peixe (Cauê Campos) tenta se explicar com a madrinha, mas ela pede que ele deixe sua sala. Mais tarde, Bela informa ao afilhado que não abrirá mão da guarda de Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabrício Assis) e Samuca (Kadu Spinola). Enquanto isso, Ricardo (Paulo Vilhena) e Sílvia (Fernanda de Freitas) discutem por causa de Bela, Gabriel e Vanessa. Sílvia também tenta se reconciliar com Hanna (Pietra Quintela). Em outra frente, Toy (Rodrigo Lelis) conversa com Próspero (José de Abreu) sobre Lia e Leandra (Giovanna Grigio), que tenta se aproximar de Vitor (Lucas Leto). Ítalo revive uma lembrança com Juli (Lucy Ramos) e decide procurar Bela. Pérola, por sua vez, anuncia que reassumirá a presidência do hospital. Para completar, Ítalo aparece de surpresa na audição da academia de balé de Sílvia.

14 (sábado)

Ítalo (Fabrício Assis) se apresenta na audição da academia Dança em Movimento. Orgulhosos, Bela (Sheron Menezzes), Lucas (Amaury Lorenzo), Margô (Regiane Alves) e Glorinha (Laura Luz) parabenizam o jovem pela apresentação. Mais tarde, ele tem uma conversa séria com Peixe (Cauê Campos). Enquanto isso, Pérola (Renata Sorrah) responsabiliza Vanessa (Alinne Moraes) por ter permitido que as irregularidades de Junqueira (Mauricio Mattar) acontecessem no hospital. Sílvia (Fernanda de Freitas), por sua vez, provoca Bela. Em outra frente, Vanessa humilha Zé (Fábio Lago), que procura Juarez (Milhem Cortaz) para pedir um novo favor. Sabugo (Adanilo) questiona Lucas sobre seus sentimentos por Bela. O rapaz, porém, se depara com uma situação ainda mais preocupante ao encontrar um bilhete anônimo que alerta sobre uma grave ameaça na escola.