NOVELA DAS 7

Por Você: Sílvia e Ricardo se reaproximam, Pérola passa mal e Giovana se alia a Junqueira neste sábado (28 de novembro)

Enquanto Bela teme o retorno de Aroldo, Peixe tenta recuperar seu antigo emprego na feira e Giovana decide se unir a Junqueira após nova humilhação de Vanessa

Felipe Sena

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 06:00

Pérola (Renata Sorrah) é afastada do trabalho em 'Por Você' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Voce deste sábado (28), segundo o Gshow, Sílvia (Fernanda de Freitas) e Ricardo (Paulo Vilhena) se aproximam novamente. Bela (Sheron Menezzes) confessa a Lucas (Amaury Lorenzo) que está preocupada com o retorno de Aroldo. Sílvia critica a ausência de Ítalo (Fabrício Assis) na aula de balé.

Peixe (Cauê Campos) pede a Juarez (Milhem Cortaz) seu antigo emprego na feira de volta. Iara (Noemia Oliveira) conversa com Bela sobre suas tentativas de engravidar. Melinda comenta com Próspero (José de Abreu) sobre o sofrimento de Clemente (Marcos Caruso) por conta de Alírio.

Pérola em 'Por Você' 1 de 6

Gabriel (Thiago Lacerda) avisa a Vanessa (Alinne Moraes) sobre a liberdade de Junqueira. Pérola (Renata Sorrah) passa mal, e Manoel (Reginaldo Faria) se preocupa. Após ser humilhada por Vanessa novamente, Giovana (Larissa Murai) se alia a Junqueira.