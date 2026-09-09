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'Por Você': Vanessa arma contra filhos de Juli e deixa Bela desesperada após sumiço de Samuca

Vilã investiga o passado de Juli e passa a usar os filhos órfãos para tentar desestabilizar a rival

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 19:55

Vanessa arma contra Bela
Vanessa arma contra Bela Crédito: Reprodução

Vanessa (Alinne Moraes) vai avançar em seu plano contra Bela (Sheron Menezzes) nos próximos capítulos de Por Você. Disposta a encontrar um ponto fraco da médica, a vilã começará a investigar o passado de Juli (Lucy Ramos) e seus quatro filhos órfãos.

Com a ajuda de Giovana (Larissa Murai), Vanessa buscará informações sobre a família na tentativa de descobrir algo que possa ser usado contra Bela. A estratégia ganhará contornos ainda mais preocupantes quando as crianças entrarem diretamente na disputa entre as duas.

Samuca desaparece na praia

Durante um passeio de Bela com as crianças na praia, Samuca (Kadu Spinola) desaparecerá repentinamente. Ao perceber que o caçula não está por perto, a médica entrará em desespero e começará a procurá-lo.

O susto, porém, ganhará uma reviravolta pouco depois. Samuca reaparecerá acompanhado justamente por Vanessa.

A situação deixará Bela desconfiada. A presença da diretora do hospital no local fará com que ela suspeite que o desaparecimento do menino possa ter sido provocado como parte de uma armação.

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Vanessa se aproxima de Peixe

A investigação de Vanessa não ficará restrita ao caçula. A vilã também tentará se aproximar de Peixe (Cauê Campos), irmão mais velho de Samuca, em busca de informações sobre a família.

O objetivo será descobrir detalhes do passado de Juli que possam ser usados para atingir Bela tanto na vida pessoal quanto profissional.

Com as crianças entrando na mira de Vanessa, a rivalidade entre as duas ficará ainda mais tensa na novela das sete da Globo.

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