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Por Você: Vanessa arma contra Junqueira, Zé planeja assalto e Juarez descobre segredo; veja resumo de hoje (7 de novembro)

Vilã orienta o mecânico a apagar provas do celular do empresário, enquanto o feirante descobre seu envolvimento no acidente de Gabriel

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 06:00

Juarez e Zé se desentendem em ‘Por Você’
Juarez e Zé se desentendem em ‘Por Você’ Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você deste sábado (7), segundo o Gshow, Vilã orienta o mecânico a apagar provas do celular do empresário, enquanto o feirante descobre seu envolvimento no acidente de Gabriel.

Vanessa (Alinne Moraes) orienta Zé (Fábio Lago) a pegar o celular de Junqueira (Mauricio Mattar) e apagar todos os dados. Enquanto isso, a vilã reúne provas contra o empresário e começa a preparar uma estratégia para enfrentá-lo.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’

Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo
Sheron Menezzes (Bela) por Reprodução | Globo
Alinne Moraes (Vanessa) por Reprodução | Globo
Renata Sorrah (Pérola) por Reprodução | Globo
Cauê Campos (Peixe) por Reprodução | Globo
Lucy Ramos (Juli) por Reprodução | Globo
Amaury Lorenzo (Lucas) por Reprodução | Globo
Giovanna Grigio (Leandra) por Reprodução | Globo
Lucas Leto (Vitor) por Reprodução | Globo
Paulo Vilhena (Ricardo) por Reprodução | Globo
Milhem Cortaz (Juarez) por Reprodução | Globo
Laura Luz (Glorinha), Fabricio Assis (Ítalo) e Kadu Spinola (Samuca) por Reprodução | Globo
Ana Rosa (Iracema) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Bia Santana (Suelen) por Reprodução | Globo
José de Abreu (Próspero) e Antonio Pitanga (Clemente) por Reprodução | Globo
Regiane Alves (Margô) por Reprodução | Globo
Adanilo (Sabugo) por Reprodução | Instagram
Mauricio Mattar (Junqueira) por Thalles Trouva | Globo
Fernanda de Freitas (Silvia) por Fabio Rocha | Globo
1 de 21
Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo

Em outra frente, Sílvia (Fernanda de Freitas) e Margô (Regiane Alves) conversam sobre seus interesses amorosos. Kátia demonstra interesse em Guto (Gustavo Arthidoro), mas Giovana (Larissa Murai) também investe no segurança. Leandra (Giovanna Grigio) agradece o apoio de Toy (Rodrigo Lelis), e Maike (Igor Jansen) volta a alertar o amigo sobre os sentimentos de Lia.

Juarez (Milhem Cortaz) descobre que Zé está envolvido no acidente de Gabriel (Thiago Lacerda) e ameaça o mecânico. Alguns dias se passam, e Zé arquiteta um assalto a Junqueira. Enquanto isso, Vanessa continua reunindo provas contra o empresário.

Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.

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por Você

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