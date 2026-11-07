NOVELA DAS 7

Por Você: Vanessa arma contra Junqueira, Zé planeja assalto e Juarez descobre segredo; veja resumo de hoje (7 de novembro)

Vilã orienta o mecânico a apagar provas do celular do empresário, enquanto o feirante descobre seu envolvimento no acidente de Gabriel

Felipe Sena

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 06:00

Juarez e Zé se desentendem em ‘Por Você’ Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você deste sábado (7), segundo o Gshow, Vilã orienta o mecânico a apagar provas do celular do empresário, enquanto o feirante descobre seu envolvimento no acidente de Gabriel.

Vanessa (Alinne Moraes) orienta Zé (Fábio Lago) a pegar o celular de Junqueira (Mauricio Mattar) e apagar todos os dados. Enquanto isso, a vilã reúne provas contra o empresário e começa a preparar uma estratégia para enfrentá-lo.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’ 1 de 21

Em outra frente, Sílvia (Fernanda de Freitas) e Margô (Regiane Alves) conversam sobre seus interesses amorosos. Kátia demonstra interesse em Guto (Gustavo Arthidoro), mas Giovana (Larissa Murai) também investe no segurança. Leandra (Giovanna Grigio) agradece o apoio de Toy (Rodrigo Lelis), e Maike (Igor Jansen) volta a alertar o amigo sobre os sentimentos de Lia.

Juarez (Milhem Cortaz) descobre que Zé está envolvido no acidente de Gabriel (Thiago Lacerda) e ameaça o mecânico. Alguns dias se passam, e Zé arquiteta um assalto a Junqueira. Enquanto isso, Vanessa continua reunindo provas contra o empresário.